Tutti i segreti del Dior make up Autunno Inverno 2021 2022: i prodotti utilizzati e la nostra intervista a Peter Philips, creative and image director per Dior Make Up

Dior make up Autunno Inverno 2021: semplicità con un tocco audace nello sguardo, per un beauty look couture ricco di carattere.

La sfilata Dior Couture Autunno Inverno 2021 ci ha colpiti con ricami preziosi, dettagli di rete e piume. Il beauty look creato da Peter Philips, direttore creativo della divisione make up della maison francese, riprende questo mood con una proposta pulita e sofisticata, con focus sullo sguardo.

A caratterizzare in maniera decisa il look è infatti un intenso trucco underliner - o reverse eyeliner - in una profonda shade di blu.

Abbiamo chiesto a Peter Philips come è nata l'ispirazione per dare vita a questo Dior make up Autunno Inverno 2021 2022. Il make up artist ci ha spiegato: "Una delle prime cose che Maria Grazia ha chiesto è stato di inserire il blu in questo beauty look. Il punto di partenza è stato il blu elettrico, ma abbiamo notato che era troppo intenso, così abbiamo lavorato per trovare la giusta tonalità".

"Per quanto riguarda la forma - continua Philips - ci siamo ispirati al look della collezione pre-fall con l'eyeliner applicato sulla palpebra inferiore. Con questa proposta abbiamo trovato un giusto equilibrio tra un look punk e un look elegante, proprio come Maria Grazia Chiuri voleva".

Quando gli domandiamo quale sia il messaggio veicolato da questa proposta, ci risponde con decisione: "Il messaggio riguarda il sentirsi bene, l'apparire bene, Maria Grazia (Chiuri n.d.r.) deve esserne contenta, deve sentirlo suo. Il trucco deve essere in armonia con lo show, con la linea degli abiti, con le acconciature, con il set design, è un tutt'uno che veicola la visione della stilista".

Trucco viso

Il viso è naturale, sublimato dai prodotti della linea skincare Dior Prestige, come Dior Micro-Lotion De Rose e Dior Micro-Sérum De Rose Yeux.

"La pelle è poi stata preparata con Dior Backstage Primer o Dior Forever Primer, a seconda della tipologia di pelle della modella", ha spiegato Peter Philips.

Mentre il fondotinta scelto è Dior Forever Matte Foundation, adatto a uniformare la pelle per un effetto traslucido.

Dior make up Autunno Inverno 2021 2022: il trucco occhi

Il make up occhi è senza dubbio il focus di questa proposta couture. Peter Philips ci ha raccontato: "La base dell'eyeliner è stata creata con una matita occhi nera, sulla quale abbiamo tamponato un ombretto blu, avendo cura di sfumare bene il prodotto per creare una linea soft, non troppo netta e grafica, per un effetto elegant punky-eyes".

I prodotti chiave? Diorshow 24H Stylo 091 Matte Black e l'ombretto blu notte della palette 5 Couleurs Couture 279 Denim.

A completare il look, l'immancabile mascara Diorshow Iconic Overcurl 090 Black e Diorshow Kabuki Brow Styler per definire le sopracciglia.

Trucco labbra

Per il trucco labbra Philips ha scelto solo un tocco di lip balm, il nuovo Dior Rouge Dior Satin Balm 000 Diornatural.

Questa scelta consente di creare un trucco labbra balmy, trasparente e luminoso, perfetto per mettere in risalto il naturale colore di labbra di ogni modella.

Il tocco finale

Il tocco finale? Dior Forever Perfect Fix, un fissatore per il trucco che garantisce idratazione e uniformità.

Haute Couture Look Everyday

Per concludere, abbiamo domandato a Peter Philips come portare questo beauty look da passerella nella vita di tutti i giorni.

Il truccatore ci ha spiegato: "E' un trucco molto facile da portare, è possibile eventualmente alleggerirlo per un uso quotidiano tracciando una linea di eyeliner più sottile".

Volete rivedere la sfilata haute couture o scegliere i prodotti da trucco giusti per creare il vostro make up da passerella? Visitate il sito ufficiale Dior.

CREDITS:

DIOR AUTUMN-WINTER 2021-2022 HAUTE COUTURE COLLECTION

DIOR MAKEUP CREATED AND STYLED BY PETER PHILIPS

PHOTOGRAPHY: SOPHIE TAJAN FOR CHRISTIAN DIOR PARFUMS