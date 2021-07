Per un make up intenso e glam provate il reverse eyeliner, il trucco occhi "al contrario" originale e ricco da carattere

Il reverse eyeliner, il "trucco al contrario" è una delle ultime tendenze make up da non perdere.

In cosa consiste? Lo sguardo viene enfatizzato truccando la palpebra inferiore, lasciando quella superiore - che generalmente è la protagonista del look - nuda, oppure lievemente colorata con una shade illuminante.

Per creare un perfetto reverse eyeliner è necessario munirsi di una ottima matita kajal da sfumare nella rima palpebrale inferiore, per poi creare una vera e propria linea di eyeliner nella rima esterna, portandola verso l'esterno. Per un effetto più duraturo è possibile fissare il trucco con un ombretto tono su tono.

Continuate a leggere questo articolo e lasciatevi ispirare per il vostro trucco occhi intenso e glam!

Reverse eyeliner: il tutorial

Ecco un tutorial passo passo per creare un trucco occhi reverse eyeliner a regola d'arte.

Tick flick

Una linea di eyeliner spessa per un look grafico che interessa la rima ciliare inferiore. Il perfetto complemento per questo tipo di make up? Applicare un ottimo mascara!

Reverse eyeliner oro

Non solo nero: questo eye look è estremamente versatile e può essere creato con tutti i colori di eyeliner. Questa variante oro ci fa impazzire, soprattutto sugli incarnati da medi a scuri.

Deep contrast

La palpebra superiore è colorata da un ombretto metallico color rame, mentre quella inferiore è di uno splendido blu elettrico. Questo intenso contrasto rende spettacolare il trucco occhi!

Caramel liner

Un trucco occhi grafico che gioca sui toni neutri. La base è panna, l'eyeliner e le sfumature sono tono su tono, in una interessante tonalità di caramello.

Smokey liner

Il trucco occhi reverse eyeliner è sfumato verso le tempie rendendo il trucco più smoky e sexy.

Foto di Victoria Borodinova & Ali Pazani da Pexels