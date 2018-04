Nero, marrone, bicolor e pop: lo smokey eyes è sempre il make up occhi più glam e creativo. Scoprite tutte le sfumature più belle con la selezione dei migliori beauty look visti sulle passerelle

È difficile annoiarsi quando il trucco occhi è lo smokey eyes: elegante, ribelle quanto basta, a volte eccessivo, colorato o total black, è il make up occhi che detta legge da sempre. E certamente questa Primavera/Estate non poteva essere da meno.

Le proposte che arrivano dalle passerelle sono ancora più originali del solito e soprattutto versatili e in grado di adattarsi allo stile di ogni donna. C'è lo smokey eyes marrone più discreto e arricchito da punti luce - elegante per il giorno come per la sera - oppure quello colorato e dal carattere più audace pensato per chi ama un beauty look focalizzato esclusivamente sullo sguardo. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Guardate la nostra selezione dei migliori smokey eyes del momento e lasciatevi ispirare.

Smokey eyes bicolor: perché sceglierlo?

Quando non vi basta un solo colore o quando volete creare effetti tridimensionali: optare per due tonalità di ombretti è sempre più cool.

Ecco alcuni make up dai quali prendere spunto.

Smokey eyes bicolor Una polvere marrone evidenzia l'occhio: è poi sfumata con un ombretto rosa antico. Per le più romantiche.

Bordatura nero intenso e sfumatura marrone: il trucco occhi si illumina con una polvere dorata nella parte più interna.

Oro e marrone: binomio d'eleganza. Ci pensa una matita nera, applicata nella parte più esterna dell'occhio - sia nella rima inferiore sia in quella superiore - a dare profondità.



Azzurro sulla palpebra fissa e rosa in quella mobile: un trucco occhi molto audace e ideale per chi ama le tonalità accese.

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Smokey eyes dai colori pop: osate!

Dal giallo al rosso fino al verde: le sfumature si tingono di colori audaci. Provate nuove tonalità con un'accortezza: i colori decisi possono mettere in evidenza eventuali imperfezioni.

Abbiamo selezionato alcune proposte pensate per voi.

Smokey eyes colorato Il colore per chi ama osare è il giallo!

Il fucsia è stemperato da una kajal nero applicato lungo il contorno.

Ancora uno smokey eyes giallo dall'accento pop.

Credit ph: Nars Press Office



Rosso sì, ma solo lungo la coda dell'occhio.

Credit ph: Nars Press Office



Infine, un colore più classico: il verde. Attenzione, però: è consigliato solo a chi ha le iridi nocciola o scure.

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Smokey eyes marrone, il più versatile

Non è soltanto la tonalità più discreta: se abbinata, per esempio, all'oro o a una passata di eyeliner very black, può trasformare davvero lo sguardo. Un trick utile: realizzatelo con un unico ombretto per il giorno e poi, prima dell'aperitivo, aggiungete una cascata di glitter!

Scegliete tra i beauty look più belli che abbiamo visto sulle passerelle.

Smokey eyes marrone Il colore più bello da abbinare al marrone scuro? Ovviamente l'oro!

Credit ph: Inglot

Volete uno smokey eyes marrone soft? Provate questo beauty look.

La polvere marrone è lavorata per una sfumatura perfetta!



L'ombretto sottolinea la parte più esterna dell'occhio.

Eyeliner nero, sfumatura marrone e una punta di luce all'interno creano un trucco occhi super sofisticato ma, allo stesso tempo, molto versatile.

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Smokey eyes nero, il più classico di tutti

Che sia inverno come primavera, il colore non cambia: sulle palpebre amate soltanto il nero. Perché vi dà un aria misteriosa ed elegante allo stesso tempo o perché è davvero la nuance passepartout.

Quale che sia la risposta, ecco quattro make up occhi evergreen da replicare.

Smokey eyes nero Come vivacizzare uno smokey eyes nero intenso? Aggiungendo una cascata di glitter.

L'ombretto nero antracite dal finish shimmer è lavorato con una polvere marrone opaca.

Nero, intenso, matte: per chi non ama le mezze misure.



Ecco un classico smokey eyes nero. Se volete realizzarlo, non dimenticate di passare una matita dalla mina morbida lungo la rima inferiore e superiore.

/ 4 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...

Smokey eyes rosa, why not?

La stagione più colorata dell'anno vi spinge a sperimentare un trucco occhi diverso? Provate il rosa: potete declinarlo in uno smokey dal mood girly o trasformarlo in un make up più audace e super pop. Insomma, via libera alla fantasia!

Smokey eyes rosa Il rosa pink applicato sulla palpebra mobile è sfumato con una polvere viola chiaro.

Sulle palpebre un rosa deciso dal mood girly.

Uno smokey eyes rosa dalla doppia anima: da un lato ha un finish brillante, dall'altro è matte.



Molto bello anche l'effetto glossy.

La sfumatura sulle palpebre riprende la stessa tonalità applicata sulle gote per un finish pink all over.

/ 5 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...