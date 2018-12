Volete scoprire come si porta lo smokey eyes per l'Inverno 2018? Ecco 7 ispirazioni tutte da copiare

Lo smokey eyes è il trucco occhi che non passa mai di moda, sempre amatissimo per la sua capacità di rendere lo sguardo magnetico e intenso.

Il suo plus? Non è difficile da realizzare, basta armarsi di un buon pennello e sfumare, sfumare, sfumare.

Anche questa stagione torna a essere il protagonista del beauty look, vi proponiamo le 7 varianti più di tendenza da provare.

Allungato



Il più classico smokey eyes nero opaco si reinventa e diventa grafico, grazie alla sfumatura allungata che rende lo sguardo "felino" e ad altissimo impatto.

Sceglietelo se avete gli occhi "da gatta" cangianti come Gigi Hadid.



Grunge



L'effetto bedroom eyes nelle tonalità calde del ruggine continua a essere un grande trend, una sorta di reazione alle pressioni sociali che ci vogliono sempre irragiungibilmente perfette.



Sceglietelo se avete la giusta attitude e usate il make up per esprimere la vostra personalità ribelle.



Glitter



Il trucco occhi glitterato è più on trend che mai, ma forse non l'avete ancora visto in una versione così strong, con paillettes nere pressate su una base nera in crema.



Sceglietelo se volete aggiungere un effetto luccicante al make up più classico.



Bordeaux & oro



Uno smokey eyes prezioso che si ispira alle decorazioni bizantine. Si realizza con texture cremose e metalliche, da sfumare con un pennello con setole sintetiche.



Sceglietelo se volete osare un trucco d'avanguardia e super glamorous per una serata importante.



Metallic bronze



Stanche del solito nero opaco? Provate a realizzare lo smokey eyes con la tecnica classica ma cambiando colore e texture. Per esempio con un color bronzo metallizzato.



Sceglietelo se vi piacciono i make up sofisticati e avete gli occhi nocciola come la modella Jazzelle.



Super soft



Volete provare lo smokey eyes ma avete paura dell'effetto panda? Provatelo in versione super sfumata con un ombretto marrone opaco, sfumate fino a ottenere un effetto sheer, come acquarellato.



Sceglietelo se avete i lineamenti delicati e volete ingrandire lo sguardo come la modella Chiara Corridori.



Green & gold



L'ombretto verde è un trend di stagione, da provare in uno smokey eyes con tocco prezioso, come l'oro shimmer picchiettato al centro della palpebra.



Sceglietelo se amate le tonalità gioiello e avete gli occhi marroni.



