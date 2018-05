Rossetto rosso: come indossarlo questa primavera? Scopritelo con i consigli dell'esperto

«Ogni donna dovrebbe avere un rossetto rosso acceso per quando vuole dare quel “non so che” al proprio look e uno nella tonalità del vino per quando si desidera aggiungere un po’ di dramma e sensualità al look», dice Poppy King, fondatrice del brand “Lipstick Queen”.

Che il rossetto abbia la capacità di trasformare il make up è un dato di fatto. E che il colore rosso sia un must non è una novità: sulle passerelle della P/E 2018 è il colore preferito dai make up artist e dai designer che lo hanno eletto key element del trucco delle modelle. E anche per lo street style è la tonalità più gettonata.

«Come nel passato, quando le dive lo sceglievano per dare vita ai loro iconici look – afferma Rajan Tolomei, make up artist di Max Factor – anche oggi il rossetto rosso vuole comunicare una femminilità sicura, rigorosa, decisa e lussuosa».

Non un unico rosso: «oggi- continua Tolomei - questo colore è declinato in tutte le sue sfumature per permettere a tutte le donne di indossarlo e farlo corrispondere al proprio stile».

Qual è il colore che più si addice al vostro mood? Scopritelo con i consigli dell’esperto.

Rossetto rosso sui toni dell'arancio: bold lips dal finish opaco

A dover scegliere una fra le tante tonalità più cool del momento, il rosso nella variante più aranciata è sicuramente in pole. «Consigliato alle pelli ambrate dorate - continua Tolomei - è ideale per chi vuole puntare su un look effetto “bonne mine”, femminile e dolce allo stesso momento». Secondo il make up artist è la sfumatura che valorizza più di tutte le iridi verdi e nocciola. Ma è anche la nuance ideale per le donne dalla pelle molto chiara che vogliono un trucco super glam.

Ecco alcuni make up labbra che possono essere d'ispirazione per il vostro beauty look.





Rossetti rossi aranciati: il trend della primavera 2018 Rossetto rosso opaco dai contorni perfetti sulle labbra di Bella Hadid.

Il nuovo trend? Abbinare il colore del rossetto a quello degli accessori (come gli occhiali!).

Per disegnare il contorno delle labbra usate una matita nude o dello stesso colore del rossetto.



Amate l'arancione bold e brillante sulle labbra? Attenzione alle imperfezioni sul viso: può metterle in evidenza.

Al rossetto super pop abbinate un trucco occhi minimal.

Per un finish meno d'impatto, preferite una texture satinata.



Amate i contrasti? Il rossetto arancione esalta un incarnato chiaro.

Rossetto rosso fuoco: per labbra protagoniste del look

È la tonalità passepartout. Se avete dubbi, optate per il rosso più vivace. La tendenza, poi, parla chiaro: il finish opaco è ancora molto gettinato. Per chi ama un make up essenziale basta una passata di mascara, insieme a un rossetto rosso vivo, a completare il beauty look.

I consigli dell'esperto: provate due varianti come il rosso fucsia «ideale per sublimare gli occhi azzurri, permette di dare grinta e carattere al proprio look» o il rosso india.

Ecco come indossare il rosso fuoco sulle labbra.

Rossetti rosso fuoco: come indossarli Una delle proposte più classiche: il rossetto rosso dal finish semi matte.

Il finish opaco del lipstick fa contrasto con quello super luminoso della pelle.

Il rosso? È il colore delle bionde...



... ma è bellissimo anche accostato a una chioma rosa pink!

Labbra come quelle di una geisha.

Bold lips!



Il rossetto rosso fuoco si accosta perfettamente a ogni tipo d'incarnato.

L'eleganza senza pari di un rosso fuoco sulle labbra...

Rossetto rosso scuro: la soluzione più chic

Spesso si crede, a torto, che la primavera sia la stagione dei colori pastellati e di quelli più chiari. Si tratta di convinzioni ormai superate e la conferma arriva, come sempre dalle passerelle: le labbra delle modelle sono valorizzate da tonalità dark, come il bordeaux e da tutte le possibili sfumature del rosso scuro.

Finish matte o cremoso? Poco importa perché «in ogni caso il rosso scuro vuole comunicare un'idea di rigore e di sicurezza decisa», sostiene Rajan Tolomei che però sconsiglia questa tonalità a chi ha il viso spigoloso.

Che ne dite di provarla? Ecco alcuni tra i migliori make up labbra rosso scuro che abbiamo selezionato per voi.





Rossetti rosso scuro: un trend evergreen Perché non aggiungere una cascata di glitter per rendere super luminoso il finish?

Ombre lips: la parte esterna è più scura rispetto al centro delle labbra.

Se scegliete un abito rosa, abbinate il rossetto rosso scuro: è un contrasto super glam!



Il finish matte è ancora il più gettonato.

Se amate osare, provate anche un effetto smudged!

Il make up labbra dal mood girly: per chi ama un risultato più discreto.



Credit ph: Mondadoriphoto