Rossetto estate 2026: tutti i trend da conoscere, dai finish satinati ai soft matte, passando per le texture glossy e l'effetto blurred

Nell'estate 2026 il rossetto torna protagonista, ma con un'identità tutta nuova. Le formule tradizionali lasciano spazio a texture sempre più innovative: dai finish blur che sfumano delicatamente i contorni alle lacche effetto specchio, passando per mousse vellutate, gloss in stick, tinte leggere e rossetti arricchiti da attivi skincare. Il risultato? Labbra luminose, sofisticate o naturalmente sfumate, da interpretare in modo creativo e personale, seguendo il proprio gusto e il mood del momento.

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Non più solo lip oil e lip balm, oggi il rossetto torna con formule dalla forte personalità, capaci di caratterizzare da sole l'intero beauty look. Tra i protagonisti spiccano i finish lucidi, affiancati da opachi effetto blur, texture vellutate e proposte shimmer dal fascino sofisticato.

Da indossare insieme alla matita labbra per creare le lip combo più amate del momento oppure da soli, per un look essenziale ma d'impatto, i nuovi rossetti dimostrano che basta un tocco di colore per trasformare il make-up.

I colori su cui puntare? Berry e rosso fuoco per chi ama le sfumature decise, rosa chiaro e beige caldo per chi desidera un trucco labbra più discreto ma sempre glam.

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I nuovi rossetti da provare nell'estate 2026

Che preferiate un look accennato o un effetto pieno e intenso, nella nostra selezione troverete formule adatte a ogni esigenza. Ecco le novità da tenere d'occhio per rinnovare il make-up labbra di stagione.

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1. Guerlain KissKiss Kissproof Honey Lipstick rossetto blur matte extra tenuta

2. Dior Addict Glass Lipstick Gloss in stick ultra-brillante e idratante

3. Benefit Cosmetics Benetint Pocket Pal tinta labbra e gloss 2in1

4. Haus Labs By Lady Gaga Atomic Shake Lip Lacquer rossetto liquido laccato

5. La Rouge Francais Balsamo Labbra Colorato - Interamente a base di ingredienti naturali e pigmenti derivati da radici di robbia

6. Lancome Lip Idôle Cuddleblur™ rossetto liquido matte sfumato effetto rimpolpante

7. Sephora Collection Matte To Tint tinta labbra opaca sfumata

8. Revlon Super Lustrous™ Lipstick rossetto classico, cremoso e shiny

9. Deborah Milano Velvet Air Lip Mousse rossetto vellutato in mousse effetto cloudy

10. L'Oréal Paris Color Riche Blurred Matte finish matte levigato ed elegante

11. ClioMakeUp + Veralab Beaury League Lip Kit matita e gloss pigmentato effetto specchio

12. Astra Make-Up APERITINT tinta labbra in olio lucida

Credits Ph.: Dior, Guerlain, Deborah Milano, Revlon

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