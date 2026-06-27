La cantante rilancia il cat-eye: ecco come indossarlo oggi

Taylor Swift e il cat-eye eyeliner formano da anni una coppia inseparabile. Il tratto nero allungato che definisce il suo sguardo è diventato una firma di stile, un dettaglio capace di rendere immediatamente riconoscibile ogni sua apparizione. Ecco perché il beauty look sfoggiato recentemente a Broadway accanto a Travis Kelce ha catturato l'attenzione degli osservatori: la popstar ha scelto una versione più morbida e sfumata del suo celebre eyeliner, dimostrando (forse) come uno dei grandi classici del make-up stia vivendo una nuova fase della sua storia.

Il cat eye dell'estate 2026

Lontano dalle linee nette e ultra-grafiche che hanno dominato gli ultimi anni, il cat eye del 2026 appare più leggero, sofisticato e versatile. Nel caso di Swift, il tratto grigio sfumato si fondeva con ombretti luminosi dalle sfumature dorate, creando un effetto elegante ma meno costruito rispetto alla versione tradizionale. Si tratta di un ritorno vero e proprio? In realtà va detto che il cat eye non è mai davvero scomparso e che, al contrario, è stato recentemente al centro di un dibattito abbastanza acceso sui Social dove molti content creator lo hanno etichettato come un simbolo dell'estetica millennial. Ma come spesso accade nella moda, decretare la fine di una tendenza significa spesso preparare il terreno al suo ritorno. Oggi quell'eyeliner che sembrava appartenere a un'altra epoca riappare sotto nuove forme, adattandosi ai gusti contemporanei.

Il ruolo delle celeb

Come spesso succede, le celeb hanno avuto un ruolo in questo revival. Olivia Rodrigo lo ha interpretato in chiave nostalgica, richiamando l'immaginario degli anni Duemila. Zendaya, invece, ne offre versioni raffinate da vera diva, mentre Kylie Jenner continua a proporre declinazioni glamour. Il risultato è una tendenza trasversale, capace di attraversare generazioni e stili tra loro anche molto differenti.

Cat-eye estate 2026: come indossarlo

Anche il modo di indossarlo è cambiato. Accanto al classico nero intenso trovano spazio tonalità più morbide come il marrone, il grigio antracite e persino colori ispirati alle pietre preziose. Le linee si fanno meno severe, i contorni più sfumati, in un equilibrio che valorizza lo sguardo senza appesantirlo. Tradotto: rispetto al passato, oggi la linea grafica può essere tracciata in modi molti. E tutti bellissimi.

I prodotti da usare per realizzare il cat-eye

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