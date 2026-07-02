Dall'eyeliner volutamente imperfetto alla pelle naturale, il beauty look di Marc Jacobs Spring 2027 segna il ritorno di un make-up più libero, espressivo e di carattere

Dopo stagioni dominate dalla clean girl aesthetic, dalla pelle effetto seconda pelle e da make-up quasi invisibili, qualcosa sta cambiando. A suggerire la nuova direzione è Marc Jacobs che, con la sfilata Primavera 2027, firma uno dei beauty look più interessanti della stagione (realizzato dal make-up artist Thomas de Kluyver): espressivo, imperfetto e volutamente fuori dagli schemi. Un invito a vivere il trucco come un linguaggio creativo – e noi non potemmo essere più d’accordo. Prima di tutto perché il colore torna protagonista rendendo lo sguardo più intenso con il risultato che è sotto gli occhi di tutti (appunto): il make-up è di carattere ma senza eccessi e senza desiderare la perfezione a tutti i costi.

Il ritorno dell'eyeliner, ma senza regole

Se c'è un protagonista assoluto del beauty look è l'eyeliner (nessun spoiler: è tutto realizzato con i prodotti protagonisti del rilancio della linea make-up di Marc Jacobs). Niente linee nette o codici prestabiliti: il tratto appare morbido, quasi consumato, come se fosse stato indossato per ore. L'effetto è volutamente vissuto e restituisce allo sguardo una profondità intensa ma mai costruita. Accanto al nero, fanno la loro comparsa accenti di blu elettrico e mascara colorati: impossibile immaginare un make-up più estivo di così!

Marc Jacobs Spring 2027 beauty look: una base viso naturale

Mentre gli occhi catturano tutta l'attenzione, l'incarnato rimane essenziale. La base è leggera, luminosa e trasparente, tanto da lasciare emergere la naturale texture della pelle. Blush e contouring sono appena accennati: il viso non viene scolpito, ma valorizzato. Anche le labbra partecipano al gioco dei contrasti con nuance piene e vibranti, dal rosso intenso ai rosa più accesi, che completano il look senza rubare la scena allo sguardo.

La bellezza dell'imperfezione

Il messaggio della sfilata è chiaro: il make-up non deve essere perfetto per essere bello. Piccole sbavature, texture meno controllate e finish volutamente spontanei raccontano una nuova idea di eleganza, più libera e meno costruita. In un momento in cui la bellezza sembra allontanarsi dagli standard irraggiungibili imposti dai social, Marc Jacobs propone un'estetica che mette al centro l'individualità. Più che una semplice tendenza, insomma, quella lanciata da Marc Jacobs è una dichiarazione d'intenti: il trucco torna a essere divertimento, sperimentazione e personalità. E forse è proprio questo il beauty trend di cui avevamo bisogno.

Pronte a provare il make-up visto alla sfilata di Marc Jacobs? Questo tutorial potrebbe darvi una mano.

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Credit ph: Spotlight/Launchmetrics