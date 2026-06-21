Da Charlize Theron a Amanda Seyfried, i beauty look delle star insegnano come mettere in risalto iridi cangianti e chiome luminose con il trucco giusto

Trucco occhi verdi e capelli biondi: un contrasto cromatico che piace sempre. Ed è quindi ancora più facile potersi divertire con il trucco. Quando si tratta di make-up, valorizzare occhi verdi e capelli biondi significa esaltare una palette già ricca di luce. Questo perché le iridi chiare possono cambiare intensità e luce in base ai colori che le circondano, passando da sfumature vicine allo smeraldo a riflessi grigio o dorati. Gli occhi verdi, infatti, possiedono una straordinaria capacità di cambiare intensità a seconda dell'illuminazione e dei colori che li circondano, passando da sfumature smeraldo a riflessi più dorati o grigio-verdi.

Trucco occhi verdi e capelli biondi: su quali tonalità puntare

Proprio per questa loro caratteristica, il consiglio degli esperti è spesso quello di puntare su tonalità calde e avvolgenti. Rame, bronzo, terracotta, prugna e malva sono tra gli alleati più preziosi per accendere lo sguardo e creare un contrasto raffinato. A dimostrarlo sono anche alcune delle celebrità più ammirate al mondo. Charlize Theron rappresenta da anni uno dei migliori esempi di come il trucco possa valorizzare questa combinazione cromatica. I suoi beauty look, spesso giocati su ombretti super luminosi, esaltano i lineamenti mantenendo un'eleganza impeccabile.

Anche Amanda Seyfried ama puntare su ombretti dalle tonalità rosa shimmer, perfetti per mettere in risalto il verde degli occhi con delicatezza.

Rosie Huntington-Whiteley continua a essere un riferimento per chi cerca un make-up sofisticato e contemporaneo. Le sue scelte beauty privilegiano sfumature neutre illuminate da tocchi metallici o make-up più intensi e profondi che si rivelano perfetti quando accostati al biondo dei capelli. Per non dimenticare Elle Fanning che opta sempre per look luminosi e raffinati che alternano toni pesca, bronzo e rame.

Trucco giorno vs notte

Per un daily make-up il consiglio è di preferire nuance leggere sugli occhi come champagne, beige dorato e delicati riflessi pesca che illuminano la palpebra senza appesantire il volto, mentre un mascara ben applicato definisce lo sguardo con discrezione.

La sera, invece, le tonalità si fanno più intense. Borgogna, melanzana e bronzo scuro regalano profondità, soprattutto se accompagnati da una linea di eyeliner morbida e sfumata. Anche le sopracciglia meritano particolare attenzione, ma senza creare contrasti troppo marcati.

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