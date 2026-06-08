Facile da applicare, veloce da sfumare e sempre più performante: l'ombretto in stick è il prodotto makeup che semplifica il trucco occhi e conquista l'estate 2026

Pratico, veloce e sempre più performante: l’ombretto in stick vive una nuova stagione d’oro. E no, non si tratta solo di nostalgia beauty. Tra formule a lunga tenuta, texture cremose che si sfumano in pochi secondi e finish luminosi perfetti per l’estate, questo prodotto torna protagonista rispondendo perfettamente a una delle esigenze beauty più forti del momento: ottenere un look d’effetto con il minimo sforzo.

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Perché l'ombretto in stick è il nuovo must

Facile da applicare e da sfumare, l'ombretto in stick è cremoso e per questo adatto a un make up veloce on the go. Adatto anche alle palpebre mature, o poco regolari, regala un tocco fresco allo sguardo e non richiede particolare manualità: niente pennelli o tecniche complicate, basta una passata e un tocco di polpastrello per sfumare i bordi et voilà, il make up completo - con una passata di mascara, naturalmente - è pronto.

Come si porta nel 2026

Le sfumature di tendenza? Colori neutri, ma anche sfumature pastello, in nuance che vanno dal bronzo al taupe, passando per champagne, marroni morbidi, rosa freddi e lilla. L'ombretto in stick richiama infatti lo stile luminoso & colourfull Y2K in chiave chic e decisamente portabile.

Il suo vero punta di forza resta la versatilità. Basta una passata su tutta la palpebra per creare un look completo, ma può essere utilizzato anche come eyeliner morbido o come punto luce strategico. Un piccolo jolly beauty che occupa poco spazio, richiede pochissimo tempo per la stesura e torna particolarmente utile durante viaggi e vacanze.

Gli ombretti in stick da provare adesso per un make up facile e veloce a lunga durata

Colorati o neutri, luminosi o satinati, gli ombretti in stick sono il prodotto furbo che semplifica il trucco occhi senza rinunciare al risultato. Dalle ultime novità ai bestseller più amati, ecco quelli da mettere subito nel beauty case per realizzare make up freschi, veloci e a prova di estate.

1. Dior Diorshow Flash Stick - Texture fondente ed extra tenuta, 8 colori disponibili

2. Astra No Drama Eyeshadow Stick - In finish matte e shimmer, 12 shade

3. Sephora Collection Special Effects Sparkly Stick Eyeshadow - Ombretto in stick glitter, in 4 colori metallici

4. Sheglam Ombretto Stick Crystal Jelly Glaze - Texture gel scintillante, in 5 colori

5. Charlotte Tilbury Exagger-Eyes Easy Eyeshadow Stick - Con primer integrato per massima tenuta, in 6 colori opachi e 6 satinati

6. Kiko Milano Long Lasting Eyeshadow Stick - Formula cremosa e tenuta estrema, in 28 colori

7. Anastasia Beverly Hills GLIDR Shadow Stick - Texture anti sbavature in 12 varianti di colore

8. Lepo Velvet Butterfly Eyeshadow - Matitione ombretto shimmer, formula green con olio di cocco, in 7 colori

9. Naj Oleari Bloomlight Eyeshadow Stick - Ombretto stick brillante a base d'acqua

10. Deborah Milano Ombretto 24Ore Color Power - Pratico e colorato, in 12 nuance

11. Goovi Couple Goals Ombretto Stick Duo - Quattro sfumature nude per look occhi completi

12. Too Faced Quickie Queen - Ombretto in stick cremoso ultra scintillante in 8 colori

Credits Ph.: Getty Images

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