Dalle sfilate milanesi Spring/Summer 2027 emerge il trend beauty più elegante della stagione: le labbra bordeaux. Scoprite come indossarle e perché saranno protagoniste del make-up dei prossimi mesi

Se fino a ieri il beauty look era dominato da gloss trasparenti e tonalità nude, dalle passerelle milanesi della stagione Spring/Summer 2027 emerge una direzione diversa: le labbra bordeaux si impongono come il dettaglio make-up più sofisticato della stagione. Un segnale che arriva in controtendenza rispetto all'immaginario tradizionale della primavera/estate e che conferma come il mondo beauty stia abbandonando definitivamente le regole stagionali. Il bordeaux, da sempre associato ai mesi freddi, si alleggerisce e si rinnova, trasformandosi in un dettaglio elegante e sorprendentemente versatile.

Il nuovo trucco labbra bordeaux è soft, sfumato e vissuto

Sulle passerelle milanesi il rossetto scuro non appare mai rigido. Al contrario, viene interpretato attraverso texture leggere, bordi sfumati e finish che alternano effetto satinato e lucidità vinilica. La tendenza si inserisce in un movimento che privilegia, su tutto il fronte, la naturalezza controllata: incarnati luminosi, sopracciglia morbide e occhi appena definiti lasciano alle labbra il ruolo di protagonista assoluta.

Come si indosserà nella primavera-estate 2027

Il segreto per rendere contemporaneo il rossetto bordeaux è il contrasto. Le sfilate suggeriscono di abbinarlo a pelle fresca e luminosa, blush appena accennato, ciglia naturali, eyeliner quasi invisibile e capelli dall'effetto effortless. L'obiettivo non è costruire un look rétro, ma creare un equilibrio tra intensità e leggerezza. Anche i contorni netti lasciano spazio a labbra "blurred", leggermente sfumate e dall'aspetto vissuto, una delle tecniche più amate dai make-up artist nelle ultime stagioni.

Trucco labbra bordeaux: perché questa tendenza funzionerà

Le labbra bordeaux rappresentano l'evoluzione naturale della beauty aesthetic post-minimalista. Dopo anni di nude assoluti e make-up invisibile, cresce il desiderio di un elemento forte ma facile da portare. Un rossetto scuro permette infatti di trasformare immediatamente il volto senza richiedere un trucco elaborato. È sofisticato e trasmette personalità, qualità che rispondono perfettamente alla nuova idea di lusso che si sta facendo strada.

Vi potrebbero interessare questi articoli:

Bordeaux obsession: il ritorno del colore più sofisticato del make-up



Trucco bordeaux monocromatico: il make up rosso vino all-over ci fa impazzire

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics