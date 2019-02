Bye bye filtro bellezza per il selfie: oggi la foto perfetta per Instagram si ottiene grazie all'uso dei primer viso. Ecco quali scegliere

Avete scaricato tutte le app per i filtri su Instagram alla ricerca dello scatto perfetto? Bene, dimenticatele pure. Perché per apparire con un viso levigato, luminoso e fotograficamente "perfetto", ci sono alleati di bellezza insostituibili ed efficaci.

Si chiamano primer viso ed entrano nella beauty routine per perfezionare la pelle e migliorare la durata del make up.

Non sapete come funzionano e quale scegliere? Abbiamo selezionato i migliori primer del momento, che vi faranno dire addio per sempre ai fotoritocchi.

Arricchito di perle filtranti luminescenti di tre diversi tipi, attenua le imperfezioni e illumina l'incarnato. È adatto a tutti i tipi di pelle, in particolare alle pelli miste e grasse.

Obiettivo del primer: dare un tocco di luce alla pelle.

Un classico evergreen: privo di oli, aiuta a ridurre l'aspetto di linee sottili e pori regalando una finitura vellutata uniforme.

Obiettivo del primer: levigare la pelle e camuffare i pori.

Questo prodotto leggerissimo dona una sensazione vellutata. Ha una colorazione tendente al rosa per illuminare l'incarnato prima del make up, ma una volta asciugato dona un finish matte.

Obiettivo del primer: pelle liscia





Questa base make-up opacizzante riduce l'aspetto dei pori e leviga la pelle per facilitare l'applicazione del fondotinta, assicurando un effetto ritocco immediato.



Obiettivo del primer: opacizzare la pelle.

Questa emulsione leggera aiuta a minimizzare i pori visibili mentre controlla oleosità e lucentezza.

Obiettivo del primer: combattere l'effetto lucido.

Leviga perfettamente la pelle e garantisce una maggiore durata del make up.

Obiettivo del primer: trucco perfetto e incarnato opacizzato.

Questa crema colorata dona alla pelle un aspetto fresco e radioso, idratandola fino a 24 ore.

Obiettivo del primer: effetto sunkissed e make up long lasting.

Dalla consistenza fluida simile a quella di un siero, scivola facilmente sulla pelle per migliorare la resistenza e la coprenza del trucco.

Obiettivo del primer: creare una base uniforme per un'applicazione impeccabile del make up.





Aiuta la naturale vitalità delle cellule, protegge contro i danni ambientali e tonifica la pelle creando una base levigata e luminosa ideale per l'applicazione del make up.

Obiettivo del primer: idratare, levigare e illuminare.

Questa base per il trucco contiene acqua di Cocco, ingredienti a base di probiotici e sostanze rivitalizzanti che agiscono in sinergia per rendere la pelle più radiosa ed elastica e per contribuire a idratarla fissando il trucco.

Obiettivo del primer: cancellare i segni di stanchezza.

Artwork by Elisa Costa