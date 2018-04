Trucco "stay in place" tutto il giorno anche se avete la palpebra oleosa? Cinque step irrinunciabili per un maquillage long lasting che abbiamo provato per voi. Scopriteli con noi

È il desiderio di tutte le make up addicted: un trucco occhi impeccabile che duri a lungo. Purtroppo, a volte, è una missione, se non impossibile, parecchio complicata. Chi ha la palpebra oleosa lo sa bene quanto un problema di pelle grassa possa influenzare negativamente la tenuta di ombretti e matite, anche quando sono di ottima qualità. Il risultato? Le polveri finiscono nelle piccole pieghe, la matita si sbava o tende a sbiadire… insomma un vero make up disaster!

Come riuscire a realizzare un trucco occhi long lasting, se si ha il problema della palpebra oleosa? Provate tutti i tip giusti segnalati in questo articolo!

Primo step: la detersione

Prima di truccare le palpebre, dovete assicurarvi che la pelle sia ben pulita e asciutta. Può sembrare strano, ma in realtà la detersione è fondamentale per la tenuta del make up. Preferite prodotti che non contengono oli o sostanze che potrebbero appesantire la pelle. Sì ad acque micellari e detergenti delicati che rimuovono le impurità senza aggredire il film idrolipidico (e, quindi, senza il rischio di un antiestetico effetto rebound). Dopo aver passato il cleanser, aspettate che la cute sia completamente asciutta e poi passate agli step successivi.

Ecco alcuni detergenti che possono fare al caso vostro.

Secondo step: la scelta del primer

Il primer è fondamentale e deve essere di ottima qualità. Perché non bisogna rinunciare a questo prodotto? Primo perché crea una base ottimale per la stesura dell’ombretto, secondo perché aiuta a togliere l’effetto lucido e a uniformare il colore della pelle: un alleato imprescindibile!

Ecco alcuni primer occhi che abbiamo provato per voi e che vi consigliamo!

Il tip in più: dopo aver applicato il primer, passate un velo sottile di cipria che “asciuga” ancora meglio l’occhio. Attenzione a dosare bene il prodotto: va passato solo sulla palpebra e in piccola quantità.

Terzo step: trovate l’ombretto giusto!

Una cattiva notizia e una buona: se avete la palpebra oleosa, rinunciate agli ombretti in crema. Sono troppo pesanti per gli occhi e facilmente finiscono nelle pieghe, anche se avete utilizzato un ottimo primer. La buona è che in commercio ci sono moltissime soluzioni in polvere che garantiscono risultati a lunga durata. Vi diciamo quali sono i migliori ombretti secondo noi.



Il tip in più: anche in questo caso non esagerate con la quantità, perché un eccesso di prodotto finisce per appesantire ancora di più la palpebra.

Quarto step: attenzione a matite ed eyeliner

Si sa, una riga di colore sulla rima inferiore o superiore rende più profondo e magnetico lo sguardo: non dovete rinunciarvi! La regola è scegliere prodotti waterproof e long lasting che aiutano la stesura. E poi una piccola regola per l’applicazione: passate il prodotto molto vicina alla rima ciliare per non finire sulla palpebra che è più oleosa rispetto alla prima zona.

Ecco le migliori matite ed eyeliner che possono essere vostri alleati di bellezza.

Ultimo step: il mascara

Preferite soluzioni waterproof per evitare che il prodotto, entrando a contatto con la palpebra oleosa, possa colare. Non preoccupatevi, poi, per il démaquillage: spesso è sufficiente un’acqua micellare per eliminare il trucco o uno struccante bifasico.

Ecco una selezione di mascara utili per voi.