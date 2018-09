Dai toni nude ai colori più intensi, ecco le 10 palette occhi low cost che non possono mancare nel vostro beauty case

Pratiche, prima di tutto. Perché se optate per un trucco occhi "on the go", non hanno rivali: potete scegliere ogni volta tonalità diverse da mescolare e abbinare in base al mood.

Ecco perché le palette ombretti sono tornate prepotentemente alla ribalta diventando un must per chi ama sperimentare con le polveri realizzando make up occhi ogni volta diversi.

Non è necessario spendere un capitale per accaparrarsi una palette composta di ombretti long lasting e super scriventi: per voi abbiamo selezionato le migliori 10 palette low cost da provare assolutamente.

Dal finish naturale, gli ombretti si combinano perfettamente. Provate a stendere su tutta la palpebra la nuance Magnate, poi illuminate l'arcata sopraccigliare applicando la nuance Boss Lady sotto il sopracciglio. Per uno sguardo più profondo, potete sfumare la tonalità Get Ahead nell'incavo della palpebra.

Contiene una selezione di dieci ombretti pigmentati e in tutte le sfumature nude dai finish matte e shimmer.

Raccoglie dieci ombretti in polvere compatta dai diversi finish (perlato, matte e satinato). La loro texture, cremosa e scrivente, si sfuma con facilità e regala un tocco vellutato alle palpebre.

Ben 22 colori per un trucco occhi incredibile! Dalle delicate tonalità nude a quelle più scure fino alle nuance brillanti pop art, potete mixare i colori per un make up super catchy.



Composta di ombretti nude, in un chiaro-scuro di tonalità luminose dal finish matte, iridato o nude, include anche un pennello a doppia punta e uno specchio.



Per chi vuole fare il pieno di colori: questa palette contiene ben 32 ombretti super pigmentati in un mix tra matte e shimmer. Facili da sfumare, a lunga durata e ad altissima pigmentazione, sono racchiusi in una confezione oro rosa con specchio full size.

Perfetto connubio di eleganza e originalità, questa palette si ispira ai dipinti di nature morte spaziando dalle nuance rame rosato, passando per l'avorio delle dalie e terminando con il blu intenso delle orchidee.

Le polveri fini pigmentate possono essere utilizzate sia asciutte che leggermente inumidite. Sono super consigliate a chi ha gli occhi sensibili.

Questa palette offre un'infinità di look nude grazie alla sua tonalità che spaziano dallo champagne ai marroni ultra pigmentati per adattarsi a tutte le carnagioni.

Raccoglie otto ombretti dai colori caldi e intensi, ispirati al mondo del caffè e caratterizzati da una texture morbidissima e facile da sfumare.