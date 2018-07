Volete viaggiare leggere senza rinunciare ai make up estivi cool? Provate le palette multiuso! Abbiamo selezionato per voi le migliori del momento

Quando dovete preparare la valigia andate in crisi? Il vostro beauty case esplode e non riuscite a scegliere cosa portare con voi in viaggio?

Quest'anno non lasciatevi cogliere impreparate e viaggiate leggere grazie alle palette multiuso da portare in vacanza.

Ombretti, blush, terre, illuminanti uniti in un'unica tavolozza di colore travel-friendly: ecco le più nuove e le migliori per l'estate 2018 - e con lo spazio che avanza potrete portare con voi un altro paio di scarpe!

Ombretti, blush e illuminanti dai toni caldi e glam con sfumature violacee per un beauty look da viaggio di carattere.

Proposta in 3 varianti di colore, questa palette lussuosa perfetta per i viaggi, include quattro ombretti luminosi, un blush e un illuminante.

Tutto il necessario per un make up caldo dedicato al periodo delle vancaza. Questo case lussuoso comprende un blush, una terra e due illuminanti perfetti anche per truccare gli occhi.

Sta in una mano e contiene tutto il necessario per un trucco occhi e viso on trend. Disponibile in quattro varianti.

Otto ombretti in nuance vibranti accompagnati da bronzer, blush e illuminante. Di dimensioni ridotte, è ideale da tenere in borsa.

Ombretti e illuminanti per un trucco viso extra shiny e glam. Questa tavolozza di colore è leggera, perfetta per chi anche in viaggio non rinuncia ad avere molta scelta.

Quattro make up look eleganti dedicati agli incarnati da medi a scuri con prodotti in polvere compatta per viso e occhi.

Colorata e super fun, questa palette è ideale per chi desidera unire la qualità di un prodotto professionale a divertimento e praticità.

Prezzo budget-friendly per la palette con ombretti e prodotti viso, declinata in due varianti.

Make up completo step by step con la palette luxury creata dalla make up artist inglese.

Beauty look bronzeo in nuance vibranti, ispirato alla costa americana più posh.

La palette low cost del momento - creata da Make up Revolution e dal make up artist italiano Carmi - vanta shade vibranti dedicate a occhi e viso.

BB cream cushion, correttore e colore per labbra e guance: una mini palette travel friendly made in Corea.

Palette da viaggio praticissima dal case morbido, con pennello e gloss incluso.

Ombretti, blush, e polveri per sopracciglia racchiusi in una palette dal look minimale creata per il marchio inglese dalla youtuber Chloe Morello.

Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa