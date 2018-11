Amate l'ombretto viola? Trovate la shade migliore per valorizzare lo sguardo con i nostri consigli

Il viola è il colore del 2018: per le labbra, per gli occhi e - strano ma vero - lo è anche per le chiome.

Se desiderate una nuance cool per il make up occhi, il viola, in tutte le sfumature, è la soluzione migliore. Vi spieghiamo perché.

Viola: scegli la tonalità in base al colore degli occhi



Che i vostri occhi siano verdi o nocciola, poco importa: troverete sicuramente la sfumatura che più vi dona. Se, invece, avete le iridi marroni, potete abbinare il viola a una tonalità più chiara come, per esempio il rosa. Stesso trick per chi ha gli occhi azzurri: in questo caso, però, la tonalità più indicata è l'azzurro.





Ombretto viola: come abbinarlo

Il viola è forse il colore che più di tutti si presta a essere mescolato e sfumato con altre tonalità (ma potete usarlo anche da solo).

Se desiderate un risultato più discreto, per esempio, provate a sperimentare l'accostamento con dei colori nude, mentre se volete un risultato super catchy, l'abbinamento consigliato è con il verde oppure con l'oro. Le dark addicted potranno mixarlo con il nero optando per un finish shimmer.

E il rossetto? Tutto dipende dall'effetto che volete ottenere. L'ombretto viola si abbina molto bene a tutte le tonalità fredde, ma anche al lipstick rosso, se preferite una nuance più vivace. No, invece, all'arancione o ai colori sul marrone.

Come sempre la nuance dipende dal mood, quindi date pure spazio alla fantasia.

Vi abbiamo convinto a provare un make up occhi nei colori del viola? Ecco alcuni ombretti o palette che abbiamo selezionato per voi.

Scegliete la tonalità 205 Plastic Violet dal finish metallico, se desiderate un trucco brillante. Il plus di questo ombretto: ha una coprenza modulabile ed è facile da sfumare.





Per chi ama le tonalità più chiare: è anche la nuance ideale per chi ha gli occhi marroni. Il consiglio? Abbinatela a un colore più scuro, se volete dare profondità allo sguardo.

Ha una consistenza in polvere, morbida all'applicazione, che offre un colore intenso, facile da sfumare e a lunga tenuta.



Satinato e luminoso grazie alla presenza di una speciale microperla, può essere usato con l’applicatore inumidito, per esaltare la pienezza cromatica, o asciutto per un effetto più discreto.

Cinque tonalità - tra cui tre sfumature sul viola - tutte da mescolare per un trucco occhi personalizzato: un'ottima soluzione anche per ritoccare e trasformare il look on the go.

Questo ombretto cremoso si trasforma in una polvere vellutata sulle palpebre assicurando un'ottima adesione senza accumuli di prodotto. Per chi ama il trucco veloce.

La texture cremosa di questo ombretto diventa liquida quando si applica, fondendosi alle palpebre con estrema delicatezza e formando una leggera pellicola colorata. Il finish è iridescente con un effetto cristallo.

Ricco di pigmenti, illumina lo sguardo all'istante. Per sottolinearlo ancora di più, potete tracciare una riga nera con un eyeliner lungo la rima superiore.

Molto pigmentato, può essere utilizzato sugli occhi asciutto e bagnato. Il rilascio del colore è immediato, intenso e modulabile oltre a essere long lasting.

Otto nuance per multipli look: abbinate il viola a un colore chiaro per un nude make up quotidiano o mescolate le nuance più scure per uno smokey eyes perfetto anche per la sera.





Artwork by Elisa Costa

Credit ph: GettyImages, Mondadoriphoto