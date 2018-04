Il trucco lilla è uno dei trend più interessanti di stagione. Scoprite tutti i prodotti e i consigli per realizzare un perfetto lilac makeup selezionati per voi da Grazia.it

Il trucco lilla è tornato. Dopo anni di latitanza, ritorna di tendenza e porta con sé un enorme bagaglio di contaminazioni che ripercorrono l'hippie degli anni 70', la moda colorata e cotonata degli anni 80' e infine il grunge degli anni 90'.













Una tonalità magnetica, intensa e vibrante che con la sua allure sempre attuale e contemporanea dona a ogni carnagione. Il segreto è saper scegliere i prodotti giusti, e abbinarli in modo da mantenere il look uniforme e mai eccessivo.

Occhi, viso, labbra: per la nuova stagione il lilla si declina in mille prodotti dai finish diversi, tutti interessanti e decisamente on trend.



Abbiamo selezionato 10 prodotti perfetti per realizzare un trucco lilla di tendenza. Scorrete la gallery e lasciatevi ispirarare.







Questo trio di ombretti in polvere contiene tre nuances ton sur ton perfette per creare look da giorno freschi e luminosi o sofisticati smokey eyes.

Aggiungete un tocco di colore al vostro makeup con una matita lilla: questa eye pencil morbida e pigmentata può essere applicata sia fuori che dentro la rima ciliare.

Basta un tocco di glitter per rendere speciale qualsiasi look, anche il più naturale. Un eyeliner glitterato è perfetto per valorizzare lo sguardo e aggiungere dimensione al vostro makeup.

La tendenza lilac conquista anche il mondo dei prodotti labbra: ecco una tinta lilla pastello a lunghissima durata, dalla formula piena e pigmentata color lilla intenso.

La punta sottile di questo eyeliner in penna permette di creare linee e puntini con estrema precisione. E' l'aleato perfetto per look occhi creativi e di tendenza.

Questo rossetto in stick dalla formula opaca ispirato ai psichedelici anni 70' non vi farà di certo passare inosservate. Applicatelo direttamente dal tubetto per un look intenso,o tamponatelo al centro delle labbra con i polpastrelli per un effetto più naturale.

Questo gloss dal colore lilla brillante e dalla formula high-shine, riveste le labbra di pigmento lasciandole al contempo rimpolpate e volumizzate.

Un illuminante in edizione limitata che crea un effetto olografico sulle sfumature del lilla. Applicatelo sui punti alti del viso per valorizzarne la forma naturale e aggiungere definizione ai vostri look.

La formula opaca di questo rossetto lilla lo rende elegante e femminile. Da provare abbinato a un trucco occhi naturale, oppure per completare un total look lilla tono su tono.

Per le amanti del trucco naturale, un mascara colorato è il modo perfetto per aggiungere un pò di colore al makeup. Applicatelo solamente sulle ciglia inferiori per un look delicato e girly, o rivestite tutte le ciglia per un effetto colore più intenso e deciso.