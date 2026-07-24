Dal palco dei Mondiali 2026 Shakira ha riportato sotto i riflettori un’estetica che richiama il trend del trucco hawaiano: un make-up fresco e radioso che sa di estate, tramonti sulla spiaggia e vacanze esotiche.

Ci sono beauty look che diventano immediatamente simbolo di un momento. L’esibizione di Shakira ai Mondiali 2026 non è stata solo uno spettacolo musicale, ma anche un concentrato di stile. Dai movimenti iconici ai costumi scenografici, fino al make-up che ha riportato al centro della scena una delle tendenze più amate dell’estate: il trucco hawaiano.

Un’estetica che punta tutto su luminosità, colori caldi e quell’effetto “baciata dal sole” che sembra catturare la luce naturale della pelle. Proprio come l’atmosfera portata sul palco dalla cantante colombiana: vibrante, tropicale e piena di energia.

Pelle effetto sun-kissed: il segreto del look hawaiano

La base del trucco hawaiano parte da una pelle dall’aspetto fresco e radioso. L’obiettivo non è coprire, ma esaltare: texture leggere, fondotinta effetto seconda pelle e prodotti illuminanti diventano protagonisti per ricreare quel naturale bagliore tipico delle giornate trascorse al mare.

Il finish ideale è quello della pelle “glassata dal sole”: guance leggermente dorate, punti luce sugli zigomi e un tocco di bronzer per definire il viso senza appesantirlo. Un effetto molto vicino al beauty look scelto da Shakira, dove il make-up accompagna la performance senza mai rubare la scena.

Occhi tropicali: oro, bronzo e colori del tramonto

Il trucco occhi hawaiano prende ispirazione dalla natura delle isole: il blu dell’oceano, il verde della vegetazione, le sfumature aranciate del tramonto. Non necessariamente colori intensi e difficili da portare, ma tonalità calde capaci di illuminare lo sguardo.

Per ricreare l’effetto visto sul palco, bastano ombretti bronzo, champagne e oro da sfumare sulla palpebra, magari abbinati a una matita marrone o a ciglia definite. Il risultato è uno sguardo magnetico, sensuale e profondamente estivo.

Labbra nude e luminose: il dettaglio che equilibra il make-up

Quando occhi e pelle diventano protagonisti, le labbra restano naturali. Il trucco hawaiano preferisce tonalità nude, pesca e rosa caldo, spesso arricchite da gloss o finish luminosi.

È proprio questo equilibrio a rendere il look così contemporaneo: un make-up apparentemente semplice, ma costruito attraverso piccoli dettagli che valorizzano la bellezza naturale.

Dalle Hawaii al palco dei Mondiali: perché il beauty look di Shakira funziona

Il successo del trucco hawaiano sta nella sua capacità di evocare una sensazione prima ancora che un’estetica. È il make-up delle vacanze, della pelle dorata dopo una giornata al sole, dei colori intensi e della voglia di leggerezza.

Shakira, con il suo stile energico e inconfondibile, ha trasformato questa atmosfera in un vero statement beauty: un invito a sperimentare con luminosità, texture leggere e tonalità che ricordano il mare e i paesaggi tropicali.

Per l’estate 2026 il trend è chiaro: meno perfezione costruita e più effetto “isola”, con un viso radioso, caldo e naturale. Il nuovo glow arriva direttamente dalle Hawaii.

I prodotti per ricreare il trucco Hawaiano di Shakira

Per trasformare il viso in un piccolo tramonto tropicale servono texture leggere e brillanti: un illuminante da applicare sugli zigomi, un bronzer caldo per ricreare l’effetto pelle baciata dal sole e ombretti nelle sfumature dell’oro e del bronzo.

Tra gli alleati beauty da provare ci sono Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, perfetto per donare alla pelle un bagliore naturale, il bronzer Laguna di NARS per un effetto sunkissed e le palette occhi dalle nuance solari come Diorshow 5 Couleurs di Dior.

Il dettaglio finale? Un gloss effetto specchio sulle labbra per aggiungere quella luce “da spiaggia” che ha reso iconico il beauty look di Shakira.