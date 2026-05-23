Il quiet contour abbandona gli eccessi del passato per abbracciare un’eleganza fatta di sfumature impercettibili. Gli esperti lo amano e anche noi - e qui vi spieghiamo perché

Se c’è una tendenza sofisticata nel mondo del make-up è sicuramente il “quiet contour” che abbiamo già visto in precedenti stagioni con una differenza non da poco: gli ultimi lanci di prodotto vanno tutti in questa direzione, quella del trucco che rifugge le linee marcate e le geometrie ostentate in favore di un contouring più discreto – praticamente impercettibile. Non è una differenza da poco, perché preferire l’armonia al contrasto è il segnale di un modo completamente nuovo di intendere il make-up che non è più uno strumento di trasformazione evidente, bensì un mezzo per valorizzare ciò che già esiste. Il quiet contour si inserisce in questa corrente con eleganza, puntando su un accenti delicati che restituiscono tridimensionalità al volto senza mai appesantirlo. Il risultato è una bellezza che appare spontanea, costruita con precisione ma totalmente priva di rigidità.

Quiet contour: un nuovo modo di vivere il make-up

Alla base di questa tecnica c’è un approccio più intuitivo. Se un tempo il contouring richiedeva mappe dettagliate e prodotti multipli, oggi si affida a pochi gesti mirati, spesso eseguiti con estrema semplicità. Le zone chiave - zigomi, tempie, linea mandibolare - sono appena sfiorate da tonalità leggermente più scure, poi sfumate con cura fino a fondersi completamente con l’incarnato.

La scelta dei prodotti

La scelta dei prodotti, come già accennato, gioca un ruolo fondamentale. Le texture cremose e leggere sono preferite dai make-up artist per la loro capacità di aderire alla pelle in modo naturale, evitando accumuli e stacchi di colore. Anche la selezione della tonalità diventa cruciale: “La chiave, con qualsiasi prodotto che valorizzi l’abbronzatura, è trovare una tonalità adatta sia al proprio incarnato sia al sottotono, affinché il risultato sia il più autentico possibile”, suggeriscono gli esperti in questo articolo. È proprio questa attenzione al dettaglio a fare la differenza tra un effetto completamente costruito e uno totalmente credibile. In definitiva, il concetto è chiaro: la pelle rimane protagonista, mentre il make-up si limita a esaltarla. È un cambio di prospettiva che privilegia la leggerezza, anche visiva, e che risponde al desiderio diffuso di autenticità.

La versatilità del quiet contour

Ma ciò che rende questa tecnica interessante è la sua versatilità. Si adatta a ogni tipo di volto e di routine, può essere modulata a seconda delle esigenze e si presta tanto a un look quotidiano quanto a un trucco più curato – e soprattutto non ha regole rigide da osservare. Insomma, parliamo di tendenza ma in realtà è un nuovo modo di vivere il make-up che, secondo noi, non ha nulla a che fare con le mode effimere. The quite contour is here to stay.

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