Il nuovo correttore Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Blur Concealer, disponibile da Sephora Italia, rende possibile l'impossibile con una formula ultra coprente ma leggera

Apriamo il 2026 con una novità a cinque stelle che arricchisce l’offerta selezionata di Sephora Italia, punto di riferimento nel panorama beauty internazionale: Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Blur Concealer. Levigante, ultra coprente e leggero come l'aria, questo nuovo prodotto è un sogno realizzato che unisce make up ad alte performance e skincare premium. Nuovo membro dell'iconica famiglia Airbrush Flawless, promette meraviglie grazie a una innovativa formula studiata in ogni dettaglio dalla leggendaria make up artist delle star Charlotte Tilbury MBE.

La promessa di Charlotte Tilbury

Come dichiarato dal marchio britannico, si tratta del primo correttore al mondo a unire coprenza totale, formula elastic stretch - che segue il naturale movimento del viso - e tenuta fino a 24 ore senza insinuarsi in pieghe, rughe e segni di espressione. Dalla texture impalpabile, è la scelta giusta per tutte e tutti coloro desiderino una base viso impeccabile, ma naturale, da mattina a sera.

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Blur Concealer: la formula ibrida da sogno

Il maggiore punto di forza di questa novità sta nella formula ibrida che combina skincare deluxe a make up d'eccezione. Arricchito da Phytoyouth Essence™, acido ialuronico e squalane, secondo i test, aiuta a raddoppiare l’idratazione della pelle in solo un’ora dall'applicazione per mantenerla idratata fino a 24 ore, migliorando visibilmente l’aspetto di linee sottili, rughe e discromie.

In aggiunta, la tecnologia Powder Blur™ Airtech diffonde la luce e leviga l’incarnato con un finish soft-focus opaco trimensionale. Il risultato? Pori minimizzati, imperfezioni celate ed effetto lucido sotto controllo senza effetto pesante, secco o "piatto".

Il correttore 8 in 1 per tutti i tipi di pelle

Occhiaie, rossori, macchie, pori, gonfiori, ombre, imperfezioni e texture irregolare sono solo alcuni degli skin problems più comuni. Con questo prodotto Charlotte Tilbury pensa a una soluzione tutto in uno per fare fronte ogni esigenza semplificando i rituali di bellezza senza lesinare sulle performance. Questa novità è infatti anche waterproof, no-transfer e resistente a sudore e umidità.

Disponibile in 34 tonalità Airtrue, studiate per bilanciare sottotoni e sovratoni grazie a pigmenti skin-morphing, Airbrush Flawless Blur Concealer si adatta a ogni incarnato. Per trovare la shade perfetta alle proprie esigenze il marchio inglese mette a disposizione il super tecnologico Shade Matching Tool, disponibile sull'app Easy Beauty For You, che combina intelligenza artificiale, tecnologia della luce e un algoritmo esperto della pelle istruito nell'individuare la tonalità perfetta in 60 secondi, ovunque ci si trovi.

Per chi invece ama testare i prodotti dal vivo, i Beauty Store Sephora Italia diventano il luogo ideale grazie al supporto esperto dei Beauty Advisor, pronti a guidare nella scelta del perfect match.

Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Blur Concealer: applicazione facile & risultato professionale

A rendere ancora più interessante - e desiderabile - Airbrush Flawless Blur Concealer, anche la facilità di applicazione, possibile grazie a un applicatore flessibile di ultima generazione. La sua peculiare forma a diamante consente infatti di ottenere sempre un'applicazione facile e uniforme.

Con la stesura Micro-dot™ - a piccoli tocchi - è infatti possibile ottenere una copertura naturale dall'effetto levigato, mentre sfumando il prodotto si può ottenere un impeccabile full coverage look. Dal clean girl look al full glam, l’effetto airbrush è sempre garantito.

Le parole di Charlotte Tilbury: "Questo è il tuo futuro correttore preferito che ti cambierà la vita!"

Presidente del pluripremiato brand beauty globale di lusso, direttrice creativa e makeup artist di fama internazionale, Charlotte Tilbury MBE è un vulcano di idee e positività. Il suo scopo è quello portare un tocco di glam nella vita di tutte e tutti puntando a formule moderne e di facile utilizzo,una visione che trova spazio anche nella selezione premium di Sephora Italia.

In occasione del lancio del suo nuovo correttore Airbrush Flawless Blur Concealer ha spiegato: “Darlings, ho reso possibile l’impossibile! Non sono mai stata soddisfatta dei correttori full-coverage che si trovano in giro: si accumulavano nelle pieghe, seccavano la pelle e risultavano pesanti e pastosi - e, cosa peggiore, mettevano in evidenza i difetti invece di nasconderli. Ma dopo anni di ricerca, la scienza ha finalmente raggiunto la mia visione".

Continua Tilbury: "Ho creato il correttore che sognavo sin dall’inizio della mia carriera trentennale come makeup artist per le star. Stanca dei correttori che segnano, ho unito full coverage ed elastic stretch così si adatta sempre senza mai fallire. Sorridi, ridi, balla, vivi la vita al massimo... e resta sempre impeccabile. Questo è il correttore che si muove con te e vive con te. Trasforma il tuo peggiore skin day nel migliore skin day, e ricorda: flawless è uno stato d’animo. Quando ti guardi allo specchio, quando sei fuori con gli amici o a un date, in vacanza, sembrerai e ti sentirai la versione più confident, bella e impeccabile di te! Questo è il tuo futuro correttore preferito che ti cambierà la vita!”

Prezzo e data di lancio da Sephora Italia

Il nuovo correttore Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Blur Concealer sarà in vendita dal 22 gennaio 2026 al costo di 38 euro sul sito ufficiale Sephora Italia e nei Beauty Store.