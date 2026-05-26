Si chiama Sun-Kissed Monochrome ed è il nuovo trend che abbandona ogni contrasto per lasciare spazio a un’armonia calda e diffusa, che si fonde con naturalezza sulla pelle, come ci racconta un esperto

Fra tutte le tendenze make-up del momento, una delle più interessanti è la Sun-Kissed Monochrome, considerata una delle interpretazioni più raffinate del bronzed summer makeup contemporaneo. L’idea alla base è semplice: abbandonare contrasti netti, contour marcati ed effetti di glow accentuati per lasciare spazio a un’estetica più morbida. Non si tratta più di scolpire o ridefinire i lineamenti, ma di creare una continuità cromatica che richiama la pelle naturalmente scaldata dal sole. È da questa visione che nasce il concetto di monochrome, inteso non come uniformità, ma come armonia diffusa all’interno della stessa famiglia di toni. “Il Sun-Kissed Monochrome rappresenta un approccio al make-up più intuitivo e contemporaneo. Il colore non viene più costruito per contrasto, ma per armonia. Tutti gli elementi del viso si fondono tra loro in modo naturale, come se la luce del sole si fosse posata sulla pelle”, spiega Michele Magnani, Global Senior Artist di M·A·C.

Sun-Kissed Monochrome: come costruire la base viso

La costruzione del look parte sempre da una base curata e luminosa, dove la pelle non deve apparire coperta ma piuttosto perfezionata nella sua texture naturale. La preparazione diventa un passaggio fondamentale, perché è proprio la qualità dell’incarnato a determinare la riuscita dell’intero equilibrio visivo. Su questa superficie uniforme e fresca si inseriscono poi i primi accenni di colore, pensati per imitare il modo in cui il sole colpisce il volto nelle ore più calde della giornata.

Il tip dell’esperto: per la base scegliete sempre texture leggere e idratanti che mantengano l’incarnato elastico e luminoso, senza eccessi di glow.

Un nuovo modo di fare il contouring

Il calore viene distribuito con delicatezza su punti strategici del viso, come tempie, zigomi e dorso del naso, in modo da restituire una sensazione di esposizione naturale alla luce. L’effetto non deve mai risultare costruito o artificiale, ma piuttosto ricordare una pigmentazione spontanea, quasi impercettibile. È un passaggio che segna una distanza netta dalle tecniche di contouring tradizionali. “Il bronzer non deve scolpire il viso, ma simulare il modo in cui il sole colpisce naturalmente la pelle”, precisa Magnani.

Sun-Kissed Monochrome: come usare blush e illuminante

Il blush non si limita alle guance ma si espande verso le palpebre, creando un continuum visivo che unisce lo sguardo al resto del volto. È proprio questa estensione a definire il carattere monocromatico del look. Lo sguardo viene poi intensificato in modo leggero, evitando qualsiasi rigidità o eccesso di definizione. La luce entra in gioco come ultimo elemento, ma con un ruolo decisivo. La tecnica ideale per applicare l’illuminante è quella dei ‘dots’: piccoli punti di prodotto vicino all’attaccatura dei capelli, sulle tempie e sotto lo zigomo, per ricreare struttura, luminosità e profondità in modo estremamente naturale. Anche le labbra seguono questa logica, mantenendosi coerenti con il resto del viso attraverso una brillantezza morbida e una tonalità che si integra senza interrompere il flusso visivo. “Il risultato finale è una pelle scaldata, luminosa e monocromatica: sofisticata, naturale, come baciata dalla golden hour”, conclude Magnani.

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