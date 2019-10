Il millennial purple è il nuovo trend colore di stagione. Scoprite come inserirlo nei vostri makeup look



Lilac is the new black. Le passerelle più cool del mondo sembrano non avere dubbi: è il millennial purple il nuovo trend colore di stagione. Dopo l'intramontabile millennial pink, e il vitaminico gen-z yellow ecco un nuovo colore cult da incorporare nei nostri look - e nella nostra beauty routine.



Polveroso, melodrammatico e dolce allo stesso tempo: il nuovo viola è insieme leggero e malinconico, come la generazione dalla quale prende il nome. Le sue sfumature sono magiche ed evocative, e donano a qualsiasi carnagione.



Millennial Pink: Come si indossa?

Ma come inserire questo nuovo trend colorato nella nostra solita beauty routine? Procedete gradualmente. Se amate il trucco naturale, un total look violet non farà di certo al caso vostro. Scegliete quindi piccoli tocchi lilac da unire ad un trucco minimal. Per le amanti di look più audaci, invece via libera a rossetti liquidi e total look tono su tono. Il consiglio in più? Per un trucco scenografico d'ispirazione 80's abbinate un look occhi lilac ad un rossetto rosso opaco.

Scorrete l'articolo e scoprite tutti i prodotti per creare un look millenial purple inspired.

Questa palette occhi contiene 14 cialde declinate in altrettante sfumature di colore, perfette per creare look sofisticati e naturali, ma con un pop di colore millennial purple.



Il vostro makeup preferito è solo nelle sfumature neutre del marrone? Nessun problema, potete sfoggiare il nuovo trend colore di stagione anche sulle mani, con uno smalto opaco millennial purple.



Millennial Purple si, ma sofisticato e con stile? Sfumate questo stick occhi cremoso e iridescente su tutta la palpebra e in poche facili mosse otterrete un eye look super cool.

Per un look d'effetto, scegliete un tocco di lilac pieno e vibrante: questi rossetti liquidi sono opachi già dalla prima passata e la loro formula può essere utilizzata sia sulle labbra che sugli occhi.



Le amanti del trucco smokey potranno intensificare lo sguardo sfumando lungo la rima ciliare una matita dal tratto morbido e scorrevole declinata in una sfumatura del viola.

Per un tocco di purple intrigante e luminoso, provate questo ombretto prezioso dal finish cremoso e iridescente.





La formula opaca di questi rossetti scivola sulle labbra con estrema facilità, rivelando un colore pieno e vibrante già dalla prima passata.



Credits Ph: Unsplash



Credits Ph: Mondadori Photo



Credits Ph: Simona Rottondi