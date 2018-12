Non solo oro e rosso: ecco alcune proposte natalizie per chi ama il make up nude!

Non amate il rossetto rosso o il trucco occhi very gold? Preferite un beauty look semplice ma con un twist che possa renderlo speciale durante le feste natalizie? Vi diamo una mano noi con una selezione di make up nude arricchiti di punti luce o con tonalità che regalano un finish insolito.

Date un occhio alle migliori proposte viste nei backstage moda e lasciatevi ispirare!

Glowing look

Il prodotto che rende speciale questo look nude è l'illuminante applicato sull'arcata sopraccigliare, sugli zigomi alti, sul dorso del naso e sull'arco di cupido. Se non avete problemi di pelle grassa, potete anche passare un leggero velo sulla fronte.

Corallo gold

Al posto del classico rosa, scegliete un make up che mescoli tonalità pesca e corallo dal finish leggermente shimmer. Riscaldate le gote con un blush sui toni arancio e applicate una punta di illuminante dorato sulle labbra: semplice, no?

Rosa addiction

Se, al contrario, preferite utilizzare le polveri nel classico rosa, il trick è aggiungere una punta di ombretto silver nella parte più interna dell'occhio: sono sufficienti due minuti per trasformare il look!

A touch of glitter

La proposta perfetta per la notte di Capodanno: una leggera cascata di glitter illumina gli zigomi e la parte più esterna dell'occhio.

Focus on eyes

Un ombretto in crema silver mette l'angolo interno dell'occhio in primo piano. A valorizzare il trucco occhi ci pensano anche le sopracciglia, pettinate e fissate con un gel.

A touch of glitter #2

L'ombretto glitterato può essere applicato anche sulla rima inferiore dell'occhio per un risultato decisamente originale. Attenzione, però, al contorno: meglio applicare prima un correttore per nascondere le discromie.

Make up nei colori della terra

Una proposta versatile da sfoggiare d'estate o per il bacio sotto il vischio. Realizzate un veloce smokey eyes sui toni del marrone chiaro e aggiungete una punta di illuminante argento nella parte centrale della palpebra o nell'angolo interno.

Like a princess

Per realizzare questo make up potete usare una matita oro glitter da applicare sulla coda dell'occhio o un ombretto luminoso: per un tocco dorato, ma sempre discreto.

Glossy lip

Focalizzate l'attenzione sulle labbra valorizzandole con un gloss luminoso: un trick veloce per dare un finish diverso al classico make up nude.

Blush up!

Per chi ama i look anni Ottanta, la soluzione per le feste è scegliere un fard arricchito di microperle e un ombretto sui toni chiari per gli occhi.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Mondadoriphoto