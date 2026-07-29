Con la pelle dorata bastano pochi prodotti scelti con cura per esaltare l'incarnato. Dai fondotinta leggeri ai blush glow, passando per bronzer, illuminanti e lip balm luminosi, ecco i migliori alleati per un make-up estivo fresco e radioso

L'abbronzatura cambia il modo in cui il viso riflette la luce e modifica la percezione dei colori. Per questo motivo, quando l'incarnato assume una sfumatura più calda e uniforme, anche il make-up diventa più leggero ed essenziale. Via libera dunque a texture leggere, finish luminosi e tonalità ambrate, perfette per esaltare il colorito in armonia. Basi coprenti e contouring marcati lasciano infatti il posto a prodotti semi-trasparenti, finiture traslucide ed effetti perlati, perfetti per amplificare la naturale radiosità della pelle. I protagonisti sono indubbiamente i bronzer - sia in polvere compatta che cremosi - ma anche blush shiny, illuminanti effetto specchio e prodotti labbra tanto idratanti quanto brillanti. L'effetto? Fresco, sofisticato ed estivo.

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I consigli smart per un make-up che esalta l'abbronzatura

Quando parliamo di make up estivo sulla pelle abbronzata, la parola chiave è esaltare. Il colorito, lo sguardo, la luminosità. Che sia naturale o ottenuta con un autoabbronzante, la pelle dorata tende già a uniformare visivamente l'incarnato. Per questo motivo è preferibile scegliere basi semi-trasparenti che perfezionano senza coprire.

Immancabile poi il bronzer, da applicare con morbidezza su gote, fronte e ponte del naso per mimare il bacio del sole. In fatto di blush e illuminante le texture cremose, insieme a quelle luminose, vincono. L'effetto deve essere sfumato, per un look radiosamente diffuso. Anche le labbra risultano brillanti, grazie all'uso di rossetti glossati e balm shiny.

I colori su cui puntare? Terracotta, bronzo, albicocca, rosa intenso e toffee, nuance calde che ben si sposano con l'abbronzatura.

Naturalmente, la perfezione sta nei dettagli: per ottenere un make-up radioso a prova di estate è necessario preparare la pelle con una skincare idratante e nutriente e fissare il trucco con una cipria trasparente in finitura demi-matte, super naturale. A sigillare il beauty look troviamo il fissatore: con un paio di vaporizzazioni garantisce tenuta anche nelle giornate più torride.

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I migliori prodotti di make-up per esaltare l'abbronzatura

Ecco tutto il necessario per creare un trucco bronze-friendly. Scorrete la gallery e scegliete i vostri nuovi essenziali per l'estate.

1. Sweed Miracle Powder fondotinta in polvere perfezionante effetto filtro, finish trasparente

2. Rare Beauty Soft Pinch olio per labbra in stick, colore pieno, super brillante

3. Kosas Impressionist Multistick stick cremoso per labbra e guance

4. Merit Clean Volume Mascara leggero e modulabile, effetto tubing

5. Make-up che esalta l'abbronzatura: Too Faced Born This Way Super Glow base viso semi-trasparente perfezionante e illuminante

6. Just Cavalli X Kiko Milano Party Glam Lumi-Bronzer maxi terra cotta effetto glow

7. Veralab Blushin'Lights blush in stick fondente extra luminoso, in edizione limitata

8. Dior Backstage Glow Maximizer Palette illuminante, blush e bronzer tutto in uno, effetto shiny

9. Collistar Nuovo Twist Ombretto Stylo waterproof, a lunga tenuta

10. Laneige Neo Essential Blurring Finish Powder cipria in polvere libera trasparente con attivi skincare, effetto satinato

11. Make-up che esalta l'abbronzatura: Charlotte Tilbury Unreal Highlighter illuminante effetto specchio, idratante

12. Tatcha The Melting Lip Balm balsamo labbra colorato nutriente, effetto rimpolpante

13. Benefit Cosmetics Dream Sheen Brow Glaze gel sopracciglia colorato e lucido, effetto naturale anti sbavature

14. Elf Cosmetics Soft Glam Cream Bronzer in crema, idratante e fondente

15. Dior Backstage Airflash Mist setting spray idratante a lunga tenuta

Il consiglio di Grazia.it: Augustinus Bader & L/UNIFORM pouch duo travel kit, esclusive pouch personalizzate e skincare premium pre-make up

Credits Ph.: Getty Images - Rare Beauty - Charlotte Tilbury

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