L’accessorio più iconico del bridal look torna protagonista e detta le regole di un trucco raffinato, luminoso e contemporaneo. Ecco i migliori consigli per il trucco sposa con veletta

La veletta è uno di quegli accessori capaci di trasformare il look della sposa in un istante; un dettaglio di tulle o rete che richiama atmosfere d’altri tempi e aggiunge al volto un tocco di mistero, eleganza e femminilità. Tornata protagonista tra le tendenze bridal, non è più soltanto un omaggio allo stile vintage, ma un elemento capace di abbinarsi perfettamente con abiti moderni, silhouette minimal e beauty look sofisticati. Proprio per questo il trucco deve trovare il giusto equilibrio senza “entrare in competizione” con l’accessorio.

Trucco sposa con veletta: le scelte migliori per la base viso e lo sguardo

Quando si sceglie una veletta, lo sguardo diventa inevitabilmente il punto focale del make-up. La trama del tessuto, infatti, crea un effetto leggermente schermato che attira l’attenzione sugli occhi. Per questo il make-up ideale punta sulla definizione. Si parte da una base luminosa e naturale, capace di restituire alla pelle un aspetto fresco e riposato. Il trick è evitare texture troppo stratificate o finish eccessivamente opachi per non appesantire il viso.

Per gli occhi, il segreto è giocare con le sfumature. Toni neutri come beige, champagne, rosa cipria e marroni delicati permettono di creare un effetto raffinato, mentre una linea sottile di eyeliner o una matita sfumata lungo la rima cigliare aiutano a definire con leggerezza. La veletta, poi, soprattutto nelle versioni più corte che coprono parte del viso, valorizza molto le ciglia: un mascara waterproof o delle ciglia finte dall’effetto naturale possono amplificare lo sguardo per un finish sempre très chic.

Sopracciglia e labbra

Stesso discorso per le sopracciglia che devono essere curate e armoniose, ma non troppo marcate. Il consiglio è di puntare su un disegno che segua la linea naturale e che sia leggermente riempito dove necessario.

Per le labbra, invece, la palette è ampia e dipende dallo stile che avete scelto. Se l’obiettivo è puntare su un look glam anni Venti o Quaranta, per esempio, meglio optare per un rosso ciliegia, un rosso intenso o un bordeaux. In tutti gli altri casi, invece, per andare sul sicuro preferite un rossetto nude rosato.

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