La primavera si celebra sulle mani con manicure eleganti e giocose, tra dettagli delicati e palette luminose. Ecco le migliori unghie Pasqua 2026 da provare

La Pasqua 2026 porta con sé un immaginario colorate e luminoso che trova nella nail art la massima espressione. Se siete in cerca di una nail art primaverile che vi accompagni nella prima settimana di aprile - e anche oltre - ecco alcune idee di unghie Pasqua 2026 che abbiamo selezionato per voi.

Unghie Pasqua 2026 coniglietto

Le unghie con coniglietto sono senza dubbio le protagoniste più riconoscibili, ma dimenticate l'effetto "baby" perché potrebbero stupirvi per creatività e colori. Per esempio, potete realizzare dei piccoli profili bianchi su basi lattiginose, orecchie appena accennate che spuntano dal bordo dell’unghia, musetti tracciati con linee sottilissime. In alcune varianti il coniglietto compare su una sola unghia per nail art che esplorano tutto il mondo dei pastelli. Come sempre, le possibilità sono infinite.

Unghie Pasqua 2026 floreali

Il decoro floreale resta un pilastro della stagione. Piccole margherite, boccioli di ciliegio, oppure tulipani stilizzati spuntano su basi chiare o trasparenti. Per la primavera è in assoluto la manicure più consigliata ed è perfetta su ogni tipologia di unghia.

Nail art multicolor

La terza grande tendenza è quella multicolor, con unghie vestite di tonalità diverse - lavanda, pesca, verde menta, azzurro cielo e giallo burro. La novità del 2026 sta nell’armonia delle sfumature: i colori non sono mai in contrasto e sono più delicati. Potete optare per leggere sfumature degradé o sottili linee bianche o anche per un finish molto luminoso.

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