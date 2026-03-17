Formule innovative, vegan e clean e scovolini ergonomici di ultima generazione regalano ciglia lunghe, volumizzate e senza sbavature. Scoprite i migliori mascara 2026

A noi gli occhi! Se sognate ciglia lunghe, folte e spettacolari, i mascara 2026 sono pronti a farvi innamorare. Le nuove formule, molte delle quali vegan e clean, promettono uno sguardo intenso e magnetico, con un effetto wow garantito. A fare la differenza ci pensano gli scovolini ergonomici di ultima generazione, progettati per un finish tridimensionale che volumizza senza grumi né sbavature. Curiose di scoprire le novità mascara di quest’anno? Ecco gli imperdibili che ogni beauty lover vorrà provare!

Con il nuovo mascara, l’effetto incurvante incontra un volume deciso grazie a una formula che fissa e definisce rapidamente la curvatura alla radice. Un prodotto concepito per offrire un risultato impeccabile garantisce +800% di volume e +150% di incurvatura.

Il mascara ispirato al re-nylon che allunga istantaneamente le ciglia debutta in una nuova colorazione Mahogany, con una nuova profondità di sguardo che unisce calore e definizione.

Mascara 2026: YSL Beauty Lash Latex Mascara

La forma sottile scivola tra le ciglia per un volume elegante, definito e senza grumi. Come un atleta che scolpisce la propria silhouette, Lash Latex modella le ciglia ed estende il loro potenziale. Il nome rende omaggio al lattice come tessuto couture - noto per la sua capacità di allungarsi, scolpire e aderire al corpo.

Allunga, definisce e incurva le ciglia con effetto extension. La formula “made to extend” con pigmenti magnetici e fibre dona lunghezza estrema fino a 24 ore senza grumi. Lo scovolino curvo separa ogni ciglia, modulando il volume per uno sguardo intenso. Perfetto anche per occhi sensibili e portatori di lenti.

Trattamento tubing, unisce performance e trattamento in un unico prodotto. La tecnologia a micro-tubi avvolge le ciglia creando una guaina flessibile che garantisce volume e lunghezza, per una tenuta impeccabile che dura tutto il giorno, resistendo a umidità e sudore.

Questo mascara volumizzante e liftante, effetto gravity-defying, offre fino a 6 volte più volume visibile rispetto alle ciglia al naturale.

La formula modulabile è progettata per intensificare lo sguardo e consentire riapplicazioni durante la giornata senza appesantire le ciglia. Il suo scovolino anti-grumi, sviluppato su misura, riveste, carica e scolpisce ogni singolo ciglio, amplificandone il volume e mantenendo il risultato pulito e definito.

Avvolge lo sguardo con un nero ultra-intenso. Lo scovolino a doppia fibra cattura e definisce anche le ciglia più sottili, distribuendo la formula vegana in modo uniforme per un risultato impeccabile.

Incurva e volumizza fino a 24ore, per ciglia che vanno su e stanno su, grazie allo scovolino flessibile a clessidra Body Curve. La formula nera, setosa e stratificabile è a lunga tenuta, resistente a sbavature e al sudore.

La formula allunga e definisce ogni singola ciglia, donando un effetto naturalmente allungato e liftato. Grazie alla tecnologia tubing, avvolge ogni ciglia garantendo una tenuta a prova di sbavature per tutta la giornata e una rimozione semplice e delicata.

Unisce performance e trattamento in un unico gesto, regalando uno sguardo definito e amplificato. La sua formula avvolge le ciglia una a una, creando un effetto volume “ciglia moltiplicate” che combina curvatura, lunghezza e definizione senza appesantire.

Dona volume e definizione lasciando le ciglia morbide e flessibili grazie alla sua formula cremosa e all'applicatore a forma conica.

Pensato per sollevare, allungare e illuminare lo sguardo, ha uno scovolino a forma di piuma progettato per adattarsi alla forma di ogni occhio, mentre tre file di pettini microdentati catturano e rivestono ogni ciglia dalla radice alla punta. Il risultato? Finish a ventaglio, senza grumi, per occhi intensi e protagonisti. Arricchita con peptidi e olio di jojoba, la formula nutre e protegge le ciglia. Ed è anche waterproof.

La formula cremosa avvolge le ciglia con precisione, garantendo volume, curvatura e separazione perfetta. Lo scovolino ergonomico definisce ogni ciglia, mentre oli e attivi naturali - jojoba, argan, tsubaki, spirulina e vitamina E - le nutrono e rinforzano, per uno sguardo intenso e curato.

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Credit ph: YSL Press Office, Spotlight/Launchmetrics