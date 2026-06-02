In pochi metri quadrati devono entrare lavabo, sanitari, doccia e magari perfino la lavatrice. Ecco alcune idee salvaspazio concrete per progettare un bagno piccolo vivibile

Un bagno di pochi metri quadrati è la norma in moltissimi appartamenti recenti: zona giorno aperta, stanze ottimizzate, e poi il bagno che paga il conto degli spazi. Proprio lì, dove servirebbero movimento, luce e contenitori, ci si ritrova spesso a fare slalom tra sanitari e asciugamani bagnati.

La buona notizia? Con alcune idee salvaspazio mirate potete trasformare un bagno piccolo in un ambiente funzionale e persino bello da vedere. Servono misure chiare, scelte furbe e qualche soluzione 2 in 1 che vi faccia guadagnare centimetri senza sacrificare il comfort.

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Progettare un bagno piccolo: misure e layout intelligenti

Prima di scegliere il lavabo “carino”, conviene partire dal metro. Le guide di progettazione bagno indicano alcune distanze di comfort: circa 70 cm liberi davanti al lavabo, almeno 50 cm davanti a wc e bidet, e 25 cm tra i due sanitari. Per il passaggio lungo la parete dei sanitari servono almeno 60 cm.

In un bagno lungo e stretto funziona bene la disposizione “in fila”: sanitari e lavabo tutti sul lato lungo, doccia sul fondo, magari con piatto a filo pavimento per non chiudere la prospettiva. In un bagno più quadrato potete creare due zone: da un lato lavabo e contenitori, dall’altro sanitari e doccia, giocando con una parete in vetro trasparente.

Se il bagno è cieco, ancora più piccolo, diventa essenziale ridurre gli ingombri a terra e sfruttare le pareti in altezza. In tutti i casi, prima regola: disegnare la pianta con ingombri reali, non “a occhio”. Vi sorprenderete di quanto conti anche solo un centimetro in meno di profondità.

Sanitari, doccia e vasca: le vere soluzioni salvaspazio

Il lavabo è il primo alleato. I modelli salvaspazio hanno in genere una profondità inferiore a 45 cm e una larghezza sotto i 50-55 cm; esistono mini-lavabi profondi anche solo 20 cm. Perfetti per bagni di servizio o ingressi stretti, ma da valutare con attenzione in un bagno principale, perché il rischio è allagare il pavimento a ogni lavaggio del viso. Interessanti i lavabi ad angolo e quelli stretti e allungati, con rubinetto decentrato, che liberano spazio al centro stanza.

Quando possibile, scegliete un lavabo abbinato a un mobile poco profondo con uno o due cassettoni estraibili: in verticale occupa poco, in orizzontale sostituisce pensili e scaffali sparsi. Alcuni modelli integrano porta asciugamani e piccoli vassoi d’appoggio, utilissimi quando il piano è ridotto.

Capitolo sanitari. I modelli compatti hanno una lunghezza inferiore a 50-52 cm, contro i 55-60 cm di quelli standard. Qualche centimetro in meno può fare la differenza nel passaggio, ma valutate la vostra statura: su wc e soprattutto bidet troppo corti si rischia di urtare con le ginocchia la parete. I sanitari sospesi, oltre a facilitare la pulizia, alleggeriscono visivamente il bagno piccolo.

Dove proprio non c’è spazio per wc e bidet separati, entra in scena il wc con bidet integrato: un unico vaso che, grazie a un getto d’acqua regolabile, sostituisce il bidet tradizionale. Costa più di una coppia di sanitari classici, ma libera tanti centimetri in pianta ed è pratico anche per chi ha difficoltà motorie.

Doccia o vasca? In uno spazio ridotto la doccia è quasi sempre la scelta più furba. I piatti doccia piccoli partono da 70x70 o 75x75 cm; meglio però, quando possibile, allungare uno dei lati e ridurre l’altro, per avere più libertà di movimento. I piatti angolari, senza uno spigolo, addolciscono i passaggi. Interessanti anche i piatti “tagliabili”, che si sagomano intorno a pilastri e pareti irregolari, sfruttando ogni nicchia.

Se amate la vasca, puntate su modelli compatti lunghi tra 120 e 150/160 cm. Abbinata a una parete in vetro, diventa vasca-doccia 2 in 1: una sola area bagnata, due funzioni, nessun ulteriore piatto da inserire.

Mobili, accessori e trucchi visivi per moltiplicare lo spazio

In un bagno piccolo il motto è: pochi mobili, ma giusti. Il mobile sottolavabo con cassettoni ad estrazione totale è imbattibile per contenere asciugamani, phon e prodotti vari. Le colonne sospese, alte e strette, sfruttano l’altezza senza occupare il pavimento. Lo specchio contenitore, poco profondo, sostituisce il classico pensile e libera il piano del lavabo da flaconi e spazzolini.

Quando le pareti lo consentono, le nicchie in muratura sono piani d’appoggio integrati che non rubano centimetri: perfette in doccia per shampoo e bagnoschiuma, accanto alla vasca o sopra il wc. Dove non si può scavare nel muro, bastano mensole leggere e lineari, magari tutte della stessa larghezza per dare ordine allo sguardo.

Il capitolo “lavanderia” spesso si gioca in bagno. Se la lavatrice entra solo a fatica, valutate un mobile-lavanderia compatto che la inglobi insieme al lavabo e a un minimo di piano; in alternativa sfruttate lo spazio sopra con pensili e cestoni. Uno stendibiancheria telescopico fissato sopra la vasca o uno scaldasalviette con stendino integrato vi evitano lo stendino aperto in mezzo al bagno per giorni.

Non dimenticate la porta: una porta scorrevole interno muro o esterno muro, oppure una porta a libro, elimina l’ingombro dell’anta e libera tutta la parete per mobili o radiatore.

Infine, i trucchi visivi. Pavimento continuo, piastrelle di medio-grande formato e fughe ridotte fanno sembrare il bagno più grande. I colori chiari e freddi sulle pareti arretrano lo sguardo, mentre il box doccia in vetro trasparente evita l’effetto “muro in mezzo alla stanza”. Uno specchio maxi, largo almeno quanto il mobile, raddoppia la percezione dello spazio. In un bagno cieco, aggiungete una buona illuminazione allo specchio e qualche punto luce laterale: la stanza sembrerà subito più profonda e meno “a scatola”.