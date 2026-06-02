Colorati, vivaci e dal fascino mediterraneo, i piatti in maiolica di Zara Home sono il dettaglio che può cambiare completamente l’aspetto di una tavola estiva. Con un prezzo inferiore ai 12 euro, aggiungono carattere e personalità a cene in terrazza, brunch all’aperto e occasioni speciali.

La scena è questa: cena di luglio in terrazza, luce dorata, bicchieri pieni di ghiaccio. Mettete in tavola il dessert e, prima ancora che qualcuno assaggi, parte il coro: «Ma questi piatti?». I piatti colorati Zara Home fanno esattamente questo effetto.

Il colpevole principale si chiama piatto dessert maiolica frutta Zara Home, categoria piatti da dessert e da pane, prezzo 11,99 euro. È in maiolica, con decorazioni di frutta e fiori super vivaci, e arriva in tre varianti colore - giallo, verde e rosso - pensate per accendere qualsiasi tavola estiva.

Perché i piatti colorati Zara Home sono la tendenza tavola dell’estate

Le riviste di interior e i siti di design lo ripetono da mesi: i piatti in maiolica Zara Home e in generale la ceramica colorata sono tra le protagoniste delle nuove mise en place. Il bianco resta un classico, ma il vero colpo d’occhio, quello che fa foto bellissime, arriva dal colore.

La buona notizia è che non si tratta di piatti “da bella figura” da usare una volta l’anno. La maiolica smaltata e il gres di Zara Home sono pensati per l’uso quotidiano, sopportano bene il caldo dei piatti estivi e vanno in lavastoviglie, quindi zero ansia da lavaggio dopo cena.

Molti siti specializzati parlano di “lusso invisibile”: sono quei pezzi che sembrano usciti da una bottega artigiana del Mediterraneo, ma in realtà hanno prezzi accessibili. Esattamente l’effetto dei piatti colorati Zara Home sulla tavola estiva Zara Home che potete crearvi con pochi pezzi mirati.

Il protagonista: il piatto dessert maiolica frutta di Zara Home

Questo piatto dessert maiolica frutta Zara Home nasce ufficialmente per chiudere il pasto con stile, ma in pratica vi risolve metà dell’apparecchiatura estiva. Ha la tipica forma del piatto da dolce, perfetta per fette di torta, crostate, cheesecake fredde, ma anche per macedonie e sorbetti serviti al tavolo.

Il disegno mescola frutta e fiori in uno stile che ricorda le maioliche tradizionali, ma con un tratto fresco. La bordatura colorata incornicia il piatto e guida tutta la palette della tavola: giallo vitaminico, rosso pieno e verde intenso, tre mood diversi da usare da soli o combinati.

Giallo: sembra fatto per i dessert agli agrumi, dalle crostate al limone al semplice sorbetto. Rosso: valorizza tutto ciò che contiene frutti rossi, dal tiramisù alle fragole alla cheesecake ai lamponi. Verde: perfetto con la frutta estiva multicolore e con i dolci al pistacchio.

Il punto forte è che non dovete rivoluzionare l’intero servizio di piatti: basta inserire questi dessert in maiolica come tocco finale sopra i vostri piatti bianchi o in gres neutro. Il risultato è una tavola che sembra studiata da un interior decorator, in realtà costruita con un solo acquisto mirato.

Tre idee di mise en place estiva con i piatti colorati Zara Home

Una volta scelto il vostro colore preferito, viene il bello: giocarci sulla tavola. Ecco tre idee semplici, ma dall’effetto immediato, per usare questi piatti in modo diverso a seconda dell’occasione.

Brunch in terrazzo per quattro persone: tovaglia in lino chiaro, magari grezzo, piatti piani in gres smaltato color crema e sopra i dessert in maiolica gialli e verdi alternati. Riempiteli con yogurt denso, granola croccante e frutta fresca a pezzi. Sullo sfondo bastano bicchieri in vetro trasparente e posate semplici: il colore lo fanno già i piatti.

Cena in giardino per sei-otto persone: costruite una base molto pulita con piatti piani e fondi in gres beige o écru. Poi, solo per il momento del dolce, fate comparire il piatto dessert maiolica frutta Zara Home in rosso. Con una torta margherita semplice o una crostata di frutti di bosco sembrerà una tavola da ristorante.

Aperitivo improvvisato con amici: niente stress, niente servizio completo. Mettete al centro del tavolo basso tre o quattro piatti in maiolica Zara Home, tutti di colori diversi, e usateli come vassoi per olive, pizzette, tranci di focaccia e piccoli dolci. L’effetto è allegro, fotogenico e decisamente più chic delle solite ciotoline spaiate.

Come abbinarli, comprarli e farli durare nel tempo

Se avete già un servizio neutro, siete a metà dell’opera. I piatti colorati Zara Home funzionano benissimo con piatti piani bianchi o in gres smaltato crema, tovaglia chiara e bicchieri in vetro trasparente o leggermente colorato. Aggiungete solo tovaglioli in lino nei toni ripresi dal bordo del piatto e qualche fiore di campo.

Il piatto dessert maiolica frutta Zara Home costa 11,99 euro a pezzo ed è disponibile sia online sia nei negozi del brand. Negli ultimi anni è spesso rientrato nelle campagne di sconti stagionali dedicate alla tavola, quindi vale la pena tenere d’occhio il sito e le vetrine prima dei saldi.

Per farli durare, trattateli come tutta la buona ceramica: evitare sbalzi termici estremi, usare detergenti delicati, non impilarli ancora bagnati. I colori resteranno brillanti più a lungo e ogni volta che porterete in tavola una semplice macedonia o una fetta di torta vi sembrerà subito degna di una foto con lo smartphone.