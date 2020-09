Sapete che il fondotinta è un ottimo alleato contro i pori dilatati? Qui vi spieghiamo perché

Non è una questione di età: la battaglia contro i pori dilatati riguarda tutti. Le cause sono diverse. Alla base c'è l'eccesso di sebo che si accumula lungo le fibre della cute causando una dilatazione cronica. Risultato: ci guardiamo allo specchio e notiamo che i pori sono sempre più visibili. Come correre ai ripari? Usando la skincare e anche il make-up. Nello specifico il fondotinta per coprire i pori dilatati è il miglior alleato. Seguite i nostri consigli per un beauty look impeccabile.

Partire dalla base

Ovvero non rinunciando a un primer o a una blur cream che uniformano l'incarnato senza occludere i pori. Scegliete tra uno dei due prodotti prima di passare al'applicazione del fondotinta. Una possibilità è anche quella di miscelare la crema con il fondotinta o la BB Cream insistendo sulle aree più critiche. Ovviamente un'ottima base viso non supplisce allo skincare. Se avete i pori dilatati, usate dei prodotti dalle proprietà astringenti e tonificanti che lavorano sull'elasticità della pelle e creme leviganti ed esfolianti che combattono l’ipercheratinizzazione, ovvero l’ispessimento della cute dovuto a un accumulo di cellule morte.

Come scegliere il fondotinta per coprire i pori dilatati

Dopo aver creato una barriera che protegge la pelle e impedisce al make-up di depositarsi nelle pieghette e nei pori dilatati, non resta che applicare il fondotinta. «Per non mettere in evidenza i pori dilatati – suggerisce Laura Portomeo, make-up artist e founder del brand Lace Beauty - è importante scegliere formule leviganti, con pigmenti soft focus e texture leggere, di modo che non vadano a insinuarsi nei pori rendendoli ancor più evidenti». Attenzione, poi, ad alcuni prodotti come, per esempio, l'illuminante che potrebbe evidenziare le piccole imperfezioni, oppure la cipria che, se applicata in dosi sbagliate, finisce per sottolineare questi dettagli della pelle.

Come per il blur o il primer viso, anche per il fondotinta il consiglio è di concentrare il prodotto al centro della fronte, del naso, del mento e sugli zigomi e poi stenderlo con l'aiuto di un pennello o con le mani dal centro verso l'esterno. Finite, poi, per perfezionare la stesura lungo il contorno occhi, sulle narici e sul naso, picchiettando con i polpastrelli. Il risultato sarà una base perfetta in grado di nascondere tutti i pori.

