Volete rendere speciale il vostro trucco occhi? Provate un eyeliner colorato. I migliori look ai quali ispirarvi

Amate il trucco occhi colorato? Per la primavera 2019 sarà la tendenza must-try.

Dai grafismi eccentrici, allo stile minimal fino agli eyeliner fluo che accendono lo sguardo, di seguito troverete sicuramente la proposta migliore per il vostro beauty look!

Azzurro pop

Una shade pop è applicata lungo la rima superiore fino alla parte più interna dell'occhio. Consigliato a chi ha le iridi nocciola o scure.

Bianco gesso

Una riga spessa divide in due la palpebra mobile. Il consiglio beauty: completate il make-up con un mascara very black.

Grafismi

Se l'eyeliner nero, applicato a piccoli tratti, incornicia lo sguardo, una riga rossa sfumata nella parte più esterna dell'occhio crea un bellissimo (e straniante) effetto a contrasto.

Multicolor

Arancione sulla palpebra, verde nella rima inferiore e blu in quella superiore: per chi non si accontenta di una sola tonalità.

A tratti

L'eyeliner non è solo la classica riga: perché non usarlo per creare punti e tratti per attirare gli sguardi?

Blu elettrico

Opaco e inteso come un colore a tempera, il blu rende più profondo lo sguardo per un beauty look davvero cool.

Verde smeraldo

Ispirato al make-up colorato degli anni Ottanta, questo trucco verde è perfetto su qualsiasi tipo di occhio. Il trick? Sfumate l'eyeliner con una polvere della stessa tonalità per uno smokey eyes decisamente edgy.

Verde acido

Il trucco verde acido è senza dubbio uno dei più complicati da indossare, ma se optate per l'eyeliner con un mascara inteso, l'effetto è wow!





Doppia linea

Per chi ama osare: l'eyeliner si sdoppia per dar vita a un grafismo d'ispirazione orientale.

Nella rima inferiore

Volete ricreare uno sguardo super catchy? Optate per un eyeliner fucsia che colora soltanto la rima inferiore!

Credit ph: Mondadoriphoto

Artwork by Elisa Costa