Back to basics: scoprite come mettere il blush per valorizzare i tratti del vostro viso



Non c'è niente di meglio di un tocco di blush per donare al vostro viso un aspetto radioso e bonne mine. Purché sia applicato a regola d'arte e nel modo giusto, per valorizzare al meglio i vostri lineamenti.

Il blush è infatti in grado, a seconda di dove e come viene posizionato, di riequilibrare i volumi del volto e correggere le proporzioni per un risultato armonioso.

Partite innanzitutto da alcune regole base. Applicatelo a piccole dosi e sfumatelo con un pennello adatto per evitare chiazze di colore poco omogenee.

Volete scoprire come si mette il blush a seconda della forma del viso? Seguite i nostri tips & tricks.

Come valorizzare un viso tondo

Volete sfinare delle guance un po' troppo piene? La soluzione è applicare il blush in maniera leggermente obliqua, lungo una linea ideale che va dall'orecchio alla piega naso-labiale, creando così una verticalità che rende il viso più allungato.

In questo modo si mette in evidenza anche l'osso zigomatico e l'incavo sottostante, con un effetto di viso più "scavato".

Come si mette il blush sul viso allungato

In questo caso è necessario fare l'operazione inversa, vale a dire interrompere la verticalità di un viso troppo lungo.

Applicate il blush sui pomelli delle guance e sfumatelo in orizzontale con movimenti diffusi verso l'esterno del viso, per "allargarlo" otticamente (e di conseguenza accorciarlo).



Come rendere più armonioso un viso quadrato

Se avete un viso squadrato cercate di smussarne gli angoli applicando il blush sulle gote e sfumandolo con piccoli movimenti circolari, per un effetto in stile doll like che addolcirà i vostri lineamenti.

Come applicare il blush su un viso triangolare

Il cosiddetto viso a cuore richiede che il blush sia applicato appena al di sotto dei pomelli e sfumato verso l'alto creando una sorta di "sorriso", per riempire le guance e far sembrare il mento meno appuntito.



Credits Ph.: Getty Images, Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa