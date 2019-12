Tonalità brillanti per il beauty look delle feste 2019. Ecco il meglio delle collezioni trucco di Natale

Come sempre il make-up di Natale 2019 si tinge di nuance scintillanti: dall'oro al rosso fino ai colori ginger, blu e viola, il trucco per queste feste è all'insegna del glamour.

Abbiamo provato per voi alcune delle proposte delle nuove collezioni make-up natalizie: ecco 9 prodotti ai quali è impossibile resistere!

Questa palette di ombretti contiene tonalità pop-color per ricreare un trucco argentato e scintillante.

Un sofisticato appeal satinato per uno dei rossi più amati di sempre che non può mancare nel beauty case natalizio!

Il cofanetto natalizio da regalarsi. All'interno trovate Mascara BADgal BANG! super volumizzante, Mascara Roller Lash che cattura e separa le ciglia e Mascara They’re Real!, per uno sguardo sexy e ciglia lunghe.

Una tonalità rossa infusa nell'oro per un rossetto dal finish al tempo stesso matte e luminoso.

Composta da nove ombretti ultra-pigmentati e intensi, ha un pack impreziosito da scintillanti glitter oro e stelline argento in movimento sulla superficie esterna.

Set in edizione limitata, raccoglie il leggendario rossetto ornato da una fascia con lustrini e cinque ricariche in sfumature best-seller. Per le collezioniste!

Dodici nuove shade che richiamano l'armonia tipica della natura: adoriamo la combinazione tra il bagliore dell'oro e i toni seducenti dal gusto retro che rendono questa palette ideale per tutte le occasioni.

Un fantastico assortimento, lussuoso e scintillante con 24 ombretti, un mascara e un pennello doppia punta: tutto ciò che serve per realizzare un'infinità di look ultra glamour.

Un mix di tonalità decise con un finish mat o metallizzato. Dal nude iridescente al prugna vibrante, passando per il rosso iconico, questo kit è perfetto per chi desidera sfoggiare labbra irresistibili in ogni occasione.

Credit ph: Pexels.com