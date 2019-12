Tutti i segreti delle ciglia finte magnetiche: come funzionano, le loro caratteristiche, come si applicano e che effetto hanno

Le ciglia finte magnetiche sono un'ottima soluzione per chi desidera uno sguardo intenso senza troppa fatica.

Amatissime dalle beauty addict, le ciglia magnetiche si applicano sulle ciglia naturali senza l'ausilio della classica colla per ciglia finte, aderendo grazie a dei piccoli magneti.

L'effetto delle ciglia finte magnetiche? Senza dubbio spettacolare, ma non è tutto oro quello che luccica: richiedono infatti qualche accortezza in fase di applicazione.

Scoprite con noi tutti i segreti delle ciglia finte magnetiche: come funzionano, come si applicano, come si rimuovono e l'effetto che hanno sugli occhi.

Ciglia finte magnetiche: come funzionano

Proposte in set da quattro pezzi le ciglia magnetiche si compongono di sottili bande in cotone, plastica o silicone con piccoli magneti posti al centro, alle loro estremità o in entrambi i punti.

L'aderenza delle ciglia finte a quelle naturali è maggiore con l'ausilio di più magneti anche se purtroppo questi tendono a "pesare" rischiando di indebolirle se indossate per molte ore di fila.

L'effetto è molto intenso perché per ogni occhio abbiamo a disposizione due bande di ciglia finte che aderiscono tra di loro tramite i magneti "intrappolando" al centro le ciglia naturali.

Come applicare ciglia magnetiche

Applicare le ciglia finte magnetiche è molto semplice ma è richiesta un po' di dimestichezza e allenamento.

Fare aderire i magneti perfettamente tra di loro e individuare immediatamente la posizione adeguata per il nostro occhio potrebbe richiedere qualche tentativo. L'importante è non arrendersi: facendo delle prove i risultati non tarderanno ad arrivare.

E' possibile applicarle sia con il mascara che con le ciglia al naturale. Per un effetto più intenso e per "camuffarle" al meglio, applicare prima il mascara è sicuramente un'ottima opzione.

Servendosi di una pinzetta (in plastica - con le classiche in metallo l'operazione sarebbe praticamente impossibile) o delle dita è necessario appoggiare la ciglia superiore a quelle naturali. Successivamente, ripetere l'operazione nella parte sottostante avendo cura di fare aderire al meglio i magneti.

Per un effetto impeccabile potrebbe essere necessario - a seconda del tipo e della qualità delle ciglia finte - scurire molto l'attaccatura delle ciglia con eyeliner o matita nera.

Effetto ciglia finte magnetiche

Intenso e spettacolare, ma anche più discreto ed "easy", le ciglia finte magnetiche proprio come quelle classiche, hanno un effetto diverso a seconda della tipologia.

In entrambi i casi infatti è importante ottenere un effetto armonico scegliendo il paio giusto per la propria tipologia di occhio.

Chi ha gli occhi piccoli dovrebbe infatti prediligere quelle più corte che si applicano all'esterno per "aprire" lo sguardo, mentre chi ha gli occhi grandi potrebbe provare quelle a banda lunga per un effetto più intenso.

In ogni caso è possibile accorciare le ciglia finte magnetiche adattandole alle proprie esigenze. Si possono infatti accorciare in lunghezza ma anche in larghezza, anche se questo potrebbe comprometterne l'efficacia in caso di ciglia con magneti posti ai lati.

Rimozione ciglia finte magnetiche

Per rimuovere le ciglia finte magnetiche basta sfregare leggermente tra di loro i magneti per fare in modo che si separino tra di loro, liberando in questo modo le ciglia naturali.

Non essendo necessario utilizzare struccanti e solventi è possibile riutilizzarle a piacimento.

Ciglia magnetiche da provare

Una selezione delle ciglia finte magnetiche disponibili sul mercato.