In attesa dell'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, ripercorriamo i beauty look che hanno lasciato il segno: da Sophia Loren a Zendaya, le acconciature e il make-up diventati iconici sul red carpet del Lido

Non solo cinema, ma anche moda e bellezza. Il Festival del Cinema di Venezia è un sogno di eleganza e stile, il luogo in cui, anno dopo anno, le tendenze prendono vita. Dal suo debutto nel 1932 la manifestazione è sinonimo di arte, cultura e glamour. Da Sophia Loren a Lady Gaga, passando per Maria Callas e Scarlett Johansson fino a Zendaya, ripercorriamo le tappe più eclatanti in fatto di beauty look.

Nel corso di oltre novant'anni infatti, il red carpet del Lido ha raccontato anche l'evoluzione della bellezza: dalle onde scolpite e dagli eyeliner impeccabili delle dive del cinema classico fino alla glass skin e ai raccolti essenziali delle star contemporanee. Un viaggio attraverso epoche, tendenze e personalità indimenticabili.

I beauty look più iconici visti al Festival di Venezia

Attendiamo l'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ripercorrendo i beauty look più belli delle passate edizioni. Ancora vibranti, mostrano look senza tempo che non smettono mai di ispirarci.

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1. Sophia Loren, Venezia 1955

La vera diva italiana. Capelli voluminosi, sopracciglia scolpite ed eyeliner grafico. Un'icona di stile ieri, oggi e domani.

2. Maria Callas al Festival del cinema di Venezia nel 1957

La cantante mostra un'eleganza aristocratica. I capelli sono raccolti in un ampio chignon, mentre le labbra sono colorate di rosso bold.

3. Monica Vitti a Venezia nel 1964

Monica Vitti è intensa e lo mostra con naturalezza. I capelli sono mossi in una piega leggera, mentre lo sguardo è sottolineato dal kajal nero.

4. Claudia Cardinale nel 1967

Vero e proprio simbolo del cinema italiano, Claudia Cardinale brilla con la sua inconfondibile acconciatura bombata e l'eyeliner felino.

5. Nicole Kidman alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2001

Il glamour hollywoodiano arriva al Lido. Nicole Kidman punta a labbra lucide dalla sfumatura calda e occhi bistrati in maniera raffinata. I capelli ricci sono raccolti con morbidezza.

6. Scarlett Johansson, Venezia 2006

È un ritorno allo stile Old Hollwood per Scarlett Johansson, che calca il red carpet con capelli sciolti in maniera sinuosa - con l'immancabile molletta a forma di farfalla, must degli anni zero - e labbra rosse bold.

7. Natalie Portman nel 2010

Il raccolto scopre il viso, mentre il trucco occhi, in perfetto stile anni '10, intensifica lo sguardo con uno smokey eyes marrone. A sigillare il beauty look, le labbra nude cremose.

8. Lady Gaga alla Mostra del Cinema di Venezia 2018

Un red carpet iconico quello di Lady Gaga a Venezia 2018. Il raccolto couture slancia, mentre il trucco in total pink coniuga dolcezza e stile deciso.

9. Cate Blanchett, Venezia 2020

Semplicità e rinascita. Nell'anno più difficile, Cate Blanchett sfila sul red carpet con capelli sciolti, labbra color corallo e un tocco di illuminante in tono sulle gote.

10. Zendaya nel 2021 a Venezia

Il nuovo volto del glamour. L'attrice sfoggia un'acconciatura wet look e un trucco occhi ultra intenso destinato a fare scuola.

Credits Ph.: Getty Images

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