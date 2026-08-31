George Clooney ed Ellen Burstyn per il loro Leone d’Oro alla carriera, ma anche Russell Crowe, John Malkovich, Al Pacino… ecco le star attese quest’anno al Lido

Settembre al Lido è un rito e anche quest'anno l'83ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia promette di non deludere: un programma fittissimo di film super attesi e una passerella di star che si preannuncia affollata come sempre.

**Questi sono i film più attesi (e più incredibili) della Mostra del Cinema di Venezia 2026**

Si parte il 2 settembre con Ink di Danny Boyle (film di apertura), con Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy, e si arriva fino al 12 settembre con Dio ride (film di chiusura), di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando.

Nel mezzo, i Leoni d'Oro alla carriera a George Clooney ed Ellen Burstyn, il ritorno di Werner Herzog con Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom, Martin McDonagh con John Malkovich e Sam Rockwell, Al Pacino, Robert Pattinson, Dakota Johnson e Saoirse Ronan e tanti altri.

Chi vedremo cavalcare il red carpet del Festival di Venezia 2026? Ecco alcuni nomi.

Festival di Venezia 2026: tutti gli ospiti più attesi

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Le star di Hollywood

L’83ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia vede tra gli ospiti più attesi un veterano al Lido come George Clooney che quest’anno riceverà il Leone d’Oro alla Carriera. Una volta nominato ha dichiarato: “Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito, e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così”.

Leone d’Oro alla Carriera anche all’attrice Ellen Burstyn (L’esorcista, Interstellar), interprete di rara intensità che ha attraversato cinquant’anni del cinema americano.

Altre star attese al Lido sono Russell Crowe e Casey Affleck, entrambi come registi, rispettivamente per What Love Builds (Fuori concorso) e Company (Concorso). Kate e Rooney Mara insieme a Orlando Bloom cavalcheranno il red carpet per Bucking Fastard, nuovo film di Werner Herzog; Steve Buscemi, Sam Rockwell e John Malkovich sono il clan di Martin McDonagh e del suo Wild Horse Nine. Altri nomi big sono Dakota Johnson per Flesh Impact, Robert Pattinson per Primetime, Saoirse Ronan per Paper Plane, Al Pacino per Father Joe e Taika Waititi per Place To Be.

I big del cinema europeo al Festival di Venezia 2026

Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy sono gli attesi protagonisti del film d’apertura del Festival del cinema di Venezia 2026 con Ink di Danny Boyle. Super celebrata sul red carpet del Lido sarà l’iconica coppia composta da Penelope Cruz e Javier Bardem, co-star del nuovo film del regista Florian Zeller, Bunker.

Per noi fan, ma non solo, s’incrociano le dita sulla presenza di Noel e Liam Gallagher, per il documentario Fuori Concorso Oasis: Don’t Look Back in Anger. Infine siamo certi non mancherà Louis Garrel, interprete di Succederà questa notte di Nanni Moretti.

Gli attori e le attrici italiane

Sempre a proposito di Succederà questa notte di Moretti non vediamo l’ora di veder sfilare al Lido la sua protagonista femminile, Jasmine Trinca, interprete anche del film L’estranea di Paolo Strippoli insieme ad Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. Luca Marinelli è atteso per The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, che lo vede affiancato da un cast di stelle internazionali come Alicia Vikander e Susan Sarandon. Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea sono attesi al Lido per Nessun dolore Gianni Amelio; Toni Servillo per Scherzetto di Mario Martone: Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando per Dio ride di Giovanni Veronesi.