Kate Middleton sfoggia una pelle compatta che fa parlare. Al centro della sua routine c’è un olio di rosa canina low cost che può rivoluzionare anche la tua, ma il segreto sta in come lo scegli e lo usi.

Il segreto della pelle giovane della principessa Kate non è un siero da centinaia di euro, ma un semplice olio viso naturale che voi potete trovare in farmacia o online anche sotto i 10 euro. E sì, parliamo proprio di quell’incarnato fresco che vedete in ogni sua uscita ufficiale.

Durante la gravidanza di Charlotte, nel 2015, Kate ha iniziato a evitare formule aggressive e si è avvicinata a ingredienti botanici delicati. Secondo diverse testate britanniche, è in quel periodo che ha scoperto l’olio di rosa canina e non l’ha più lasciato, facendolo diventare il cuore della sua skincare.

Cos’è l’olio di rosa canina e cosa fa davvero alla pelle

L’olio di rosa canina (o rosa mosqueta, il famoso rosehip oil) si ottiene dai semi dei frutti di una rosa selvatica. È un olio leggero, di solito aranciato, ricchissimo di acidi grassi essenziali omega‑3, 6 e 9, vitamine e antiossidanti.

Diverse ricerche, citate da riviste di benessere e dermatologia, descrivono questo olio come uno dei più completi per il viso: contiene derivati della vitamina A a effetto retinoide “soft”, vitamina C ed E, carotenoidi. In pratica lavora su più fronti perché stimola il rinnovamento cellulare, aiuta la produzione di collagene, protegge dai danni dei radicali liberi.

Tradotto in risultati visibili, con uso costante può attenuare linee sottili e piccole rughe, migliorare l’elasticità, uniformare il colorito e dare quel famoso “glow” che vedete sul volto di Kate. Secondo diversi studi citati da portali come Riza e Cure-Naturali, è utile anche per macchie da sole leggere, segni post-acne e piccole cicatrici, se applicato due volte al giorno per alcune settimane.

Il tutto con una texture che, se il prodotto è ben formulato, non risulta pesante né occlusiva. Molti oli di rosa canina sono infatti definiti non comedogenici e adatti anche a pelli miste, se usati nelle giuste quantità.

Come usare l’olio “alla Kate”: routine viso anti-età facile

L’uso classico è la sera, su viso deterso. Bastano 2-3 gocce scaldate tra le mani e pressate sul viso, da sole o dopo un siero acquoso. Se la vostra pelle è molto secca o matura, potete aggiungere poi una crema. Se è normale, l’olio può bastare da solo.

Chi ha pelle mista può limitarsi a 1-2 gocce, magari miscelate con la crema solo sulle zone che tirano. L’importante è non esagerare: troppo prodotto resta in superficie, lucida e non lavora meglio. I dermatologi ricordano che ogni olio, anche naturale, va introdotto gradualmente per valutare eventuali reazioni.

Formule moderne come il Calm & Glow Face Oil del brand britannico Kloris, combinano rosa canina con olio di semi di cetriolo, vaniglia e vitamina E. Il risultato è una texture sottilissima, che molte donne di mezza età descrivono come “leggera, assorbita in pochi secondi, pelle morbida e più giovane”. Perfetta anche sotto il make-up, proprio come piace a chi, come Kate, vive davanti alle telecamere.

L’olio di rosa canina non sostituisce mai la protezione solare. Può aiutare a riparare i danni, ma la schermatura dai raggi UV resta compito di un buon SPF quotidiano. In caso di acne molto infiammata o rosacea severa, è sempre meglio confrontarsi prima con il dermatologo.

Sotto i 10 euro: come scegliere un buon olio viso ispirato a Kate

Il prodotto “royal approved” più citato è il Trilogy Certified Organic Rosehip Oil, che in Italia si trova intorno ai 20‑30 euro. Ma la buona notizia è che lo stesso ingrediente, in versione pura, è facilmente reperibile a meno di 10 euro per i formati piccoli da 10‑20 ml. E visto che servono solo poche gocce al giorno, una boccetta così dura settimane.

Perché l’acquisto sia davvero furbo, la chiave è l’etichetta. Tenete d’occhio questi punti:

- nell’INCI cercate “Rosa canina fruit oil”, “Rosa moschata seed oil” o simili tra i primi ingredienti

- meglio se si parla di olio puro, spremuto a freddo, possibilmente da agricoltura biologica

- pochi ingredienti, niente paraffina o siliconi se cercate qualcosa di simile alla routine di Kate

- flacone in vetro scuro con contagocce, per proteggere l’olio da luce e aria

Con questi criteri potete costruire una skincare “alla Kate Middleton” con un investimento minimo, puntando su un solo prodotto jolly che lavora su idratazione, elasticità e luminosità. Il resto lo fanno la costanza e, purtroppo, l’immancabile crema solare ogni mattina.