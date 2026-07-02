Qual è davvero il segreto glow di Hailey Bieber? Tra idrogel, ingredienti smart e prezzo accessibile, la sua routine promette una pelle da glass skin in pochi minuti.

Hailey Bieber ha postato più volte su Instagram un selfie con una maschera viso rosa in due pezzi, mentre mostra l’anello di fidanzamento e la custodia per balsamo labbra di Rhode. In mezzo a tutto questo brillare, le fanatiche di skincare hanno notato un dettaglio: quella maschera non è del suo brand.

Si tratta della Loops Double Take Glow Hydrogel Face Mask, una maschera idrogel “glow” che su Amazon costa circa 30 dollari il set da cinque, quindi circa 6 dollari a utilizzo. Per gli standard delle celebrity, praticamente low cost.

Il selfie rosa di Hailey Bieber e la maschera viso Loops Double Take

Loops Beauty ha confermato che la maschera indossata da Hailey nei selfie è proprio la Double Take: rosa, in idrogel, divisa in due parti per aderire meglio al viso. Lei la usa mentre promuove le nuove shade Rhode, perfettamente coordinata al knit rosa che indossa.

Hailey è diventata il volto dell’estetica “glazed donut skin”: pelle liscia, levigata, luminosa come vetro. Ogni prodotto che compare nella sua routine finisce subito nella wishlist globale, e la Loops Double Take non fa eccezione.

Interessante per chi vive in Italia: sulle nostre testate si parla spesso della Medicube PDRN Pink Collagen Gel Mask come “maschera di Hailey”. In realtà, nei post più recenti lei punta spesso proprio su questa Loops, pensata come trattamento veloce pre-evento.

Che cos’è la maschera viso Loops Double Take e perché rende la pelle glow

La Loops Double Take è una sheet mask in idrogel in due pezzi, studiata per “idratare, affinare e illuminare” in circa 10 minuti. Il materiale in idrogel crea un leggero effetto occlusivo: trattiene gli attivi a contatto con la pelle e limita l’evaporazione dell’acqua.

Nel set da cinque il prezzo gira attorno ai 30 dollari, ovvero, circa 6 dollari a maschera contro i 30 dollari di certe maschere luxury. Non è una maschera da supermercato, ma resta molto accessibile rispetto al mondo “luxe”.

Il cuore della formula è una combinazione di ingredienti idratanti e lenitivi. C’è l’olio di semi di girasole, naturalmente ricco di vitamina E, che nutre e funge da antiossidante. L’aloe vera aiuta a calmare rossori e a dare una sensazione di freschezza.

Poi entrano in gioco i derivati dell’acido ialuronico, come Hyalurosmooth, insieme a glicerina e pantenolo. Secondo l’American Academy of Dermatology, ingredienti umettanti di questo tipo aiutano la pelle a trattenere l’acqua e a mantenersi più elastica e rimpolpata. È il tipico effetto “plump” che si vede nelle foto post-maschera.

La formula include anche complessi pensati per bilanciare il sebo. Per chi ha pelle mista o leggermente grassa significa poter ottenere glow senza sentire il viso unto, soprattutto se la maschera viene usata prima del trucco.

Su Amazon la Loops Double Take ha un rating medio intorno alle 4,7 stelle su 5 e centinaia di acquisti al mese. Molte recensioni raccontano di pelle «più idratata, morbida e luminosa», linee sottili meno evidenti e uso strategico prima di matrimoni o serate importanti, proprio come fa Hailey.

Come usare questa maschera viso (e per chi è davvero adatta)

L’utilizzo è semplice. Si parte da pelle pulita e asciutta, dopo una detersione delicata. Se volete inserire un siero, meglio sceglierne uno leggero e non acido, per evitare sovraccarichi di attivi.

Si applicano le due parti della maschera: prima quella superiore, che copre fronte e zigomi, poi quella inferiore per bocca e mandibola. L’idrogel aderisce bene, quindi potete continuare tranquillamente a muovervi. Il tempo di posa consigliato è di circa 10 minuti.

Una volta rimossa, non si sciacqua. Si massaggia il siero residuo su viso e collo, poi si sigilla con una crema idratante. Se è giorno, lo step indispensabile resta la protezione solare: è quello che fa davvero la differenza sulla qualità della pelle nel lungo periodo.

Per quante volte usarla? In genere una o due volte a settimana sono sufficienti, oppure come “trattamento d’urto” quando avete un evento, foto, festa. È perfetta per pelli normali, secche o miste disidratate che vogliono un boost di luminosità veloce.

Chi ha pelle molto grassa o acneica va un po’ più cauta: l’effetto occlusivo delle maschere in idrogel non piace a tutte, anche se i complessi anti-sebo aiutano a tenere sotto controllo la lucidità. Se soffrite di rosacea o dermatiti, meglio chiedere prima un parere al dermatologo.

E la famosa Medicube PDRN Pink Collagen Gel Mask? Quella viene raccontata come trattamento più intensivo, con PDRN e collagene e tempi di posa molto lunghi, anche fino a tre ore, a un costo di circa 8 euro a utilizzo. La Loops Double Take è l’opzione “espresso”: 10 minuti, meno impegnativa, pensata per un glow immediato.

In Italia la Loops Double Take non è ancora in tutte le profumerie, ma si trova su Amazon e su alcuni e-commerce internazionali che spediscono da noi. I prezzi possono variare in base a cambio, promozioni e costi di spedizione, quindi conviene controllare sempre il totale finale nel carrello.

Non promette miracoli, ma fa esattamente quello che promette: in pochi minuti rende il viso più idratato, rimpolpato e visivamente più luminoso. Ed è proprio questo mix di risultato rapido, packaging carino e prezzo ancora umano che l’ha trasformata nella nuova ossessione glow delle beauty addicted.