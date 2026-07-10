Durante il press tour parigino di Murder Mystery 2, Jennifer Aniston mostra un dettaglio in un reel: un gesto improvvisato diventa un trucco virale che puoi adattare alla tua pedicure.

Nel marzo 2023, in pieno tour promozionale a Parigi per il film Netflix Murder Mystery 2 con Adam Sandler, Jennifer Aniston ha postato un reel su Instagram. Tra cene eleganti, abiti da red carpet e selfie scintillanti davanti alla Tour Eiffel, c’è un dettaglio beauty che ha rubato la scena: il modo in cui si asciuga la pedicure.

In un paio di secondi, la star che tutti associamo a Rachel Green di Friends è diventata l’amica che si sistema lo smalto ai piedi in bagno cinque minuti prima di uscire. E sì, il trucco è talmente semplice che potete copiarlo identico a casa vostra, con il phon che usate ogni mattina.

Il video da Parigi che ha fatto parlare del trucco pedicure

Nel reel si vedono le immagini classiche del press tour: Jennifer che cambia abito come noi cambiamo pensiero, Adam Sandler accanto a lei, la città sullo sfondo. Poi si entra nel backstage: camerino d’hotel, glam squad al lavoro, il suo hairstylist storico Chris McMillan concentrato sui capelli.

Mentre lui la pettina, lei impugna un normale phon e lo punta… sui piedi. Un’inquadratura veloce mostra una pedicure scurissima, quasi nera, e il getto d’aria diretto sulle unghie appena smaltate. Jennifer guarda in camera e commenta, ironica, che quello è il vero glam. I fan si scatenano: c’è chi la definisce “perfetta, da vecchia Hollywood” e chi scrive che sembra l’episodio in cui Rachel finalmente arriva a Parigi.

Perché il trucco di Jennifer con il phon ci piace così tanto

Secondo i magazine americani che hanno rilanciato il video, il motivo è semplice: è un gesto super normale in un contesto ultra glamour. Jennifer potrebbe avere un’estetista dedicata solo ai piedi; invece, mentre la squadra si occupa del resto, lei si asciuga la pedicure da sola con l’asciugacapelli.

C’è anche un dettaglio di stile: quella pedicure nera, o burgundy molto scuro, è l’accessorio che tiene insieme tutti i look del tour parigino. Abito da sera, tailleur, sandalo minimalista: lo smalto resta identico. È la tipica scelta “furba” che potete adottare anche voi per l’estate, con un colore unico che funziona su tutto.

Come copiare il trucco pedicure di Jennifer Aniston a casa

Prima di arrivare al phon, serve una base decente. Niente spa: bastano dieci minuti. Un pediluvio veloce, limetta per dare forma alle unghie, spintina alle cuticole, un filo di crema solo sul dorso del piede (evitando l’unghia, che deve restare sgrassata). Poi scegliete un colore “alla Jennifer”: nero, rouge noir, bordeaux profondo o un nude lattiginoso se preferite qualcosa di più soft.

Quando applicate lo smalto, pensate già al getto d’aria. Strati sottili, non più di due passate di colore e uno strato di top coat. Lasciate trascorrere uno o due minuti tra una mano e l’altra, giusto il tempo di fare l’altro piede. Evitate accumuli ai lati dell’unghia: col phon rischiano di colare e rovinare il bordo.

Ora arriva il momento “phon”. Impostatelo su aria tiepida o fredda, mai rovente. Tenetelo a circa 20 centimetri di distanza, muovendolo avanti e indietro senza fissarlo su un solo punto. Un piede alla volta, da 60 a 90 secondi per piede. Secondo gli esperti di unghie, questo aiuta l’asciugatura superficiale dello smalto, riducendo il rischio di segni da sandalo o da lenzuola, ma non sostituisce del tutto il tempo di fissaggio naturale. Se volete un extra aiuto, potete usare un top coat ad asciugatura rapida o uno spray “quick dry”, e solo alla fine dare il colpo di phon alla Jennifer.

Pro, contro e accorgimenti del trucco col phon

Il vantaggio più evidente è il costo zero. Tutti avete un phon in bagno, e il trucco funziona sia sulle pedicure fai-da-te che su quelle fatte in salone, se dovete infilarvi subito in un paio di sandali. È perfetto per gli imprevisti: invito all’ultimo minuto, weekend al mare, cerimonia con scarpa aperta.

Ci sono però alcuni limiti da tenere a mente. L’aria troppo calda, spiegano i dermatologi, può seccare la pelle e, se avvicinate troppo il getto, creare bolle nello smalto o renderlo gommoso. Inoltre il trucco serve solo con smalto classico: su gel e semipermanente non ha praticamente effetto. Anche se le unghie sembrano asciutte al tatto, meglio aspettare ancora qualche minuto prima di infilare scarpe strette o calze.

Idee pedicure “alla Jennifer” per l’estate (con tempi reali)

Se volete copiare lo spirito del tour parigino, puntate su una palette essenziale. Nero lucido per chi ama il contrasto con la pelle abbronzata, rouge noir o burgundy per un effetto chic da sandalo minimalista, nude lattiginoso per chi preferisce un piede “pulito” ma curato. Sono colori che funzionano dai sandali bassi da città alle infradito da spiaggia, fino alle scarpe gioiello da matrimonio.

Con un minimo di organizzazione, il metodo “phon alla Jennifer” vi permette di essere pronte in circa 25 minuti: 10 minuti di preparazione piedi, 10 per stendere smalto e top coat, 5 di phon totale e margine di sicurezza. Se riesce a Jennifer Aniston tra un’intervista e l’altra a Parigi, può tranquillamente riuscire anche a voi prima di un aperitivo in centro.