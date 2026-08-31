Più di una principessa, Lady Diana è diventata un’icona beauty senza tempo: ecco perché il suo stile continua a ispirarci ancora oggi.

Ci sono icone che dettano tendenze e icone che finiscono per trascendere il tempo. Lady Diana appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Ancora oggi, a distanza di quasi tre decenni dalla sua morte, il suo nome continua a comparire nelle moodboard di hairstylist, make-up artist e creativi di tutto il mondo. Non soltanto per i suoi abiti o per il suo ruolo all'interno della famiglia reale britannica, ma per la capacità di aver trasformato la propria immagine in uno strumento di comunicazione autentico.

Diana Spencer entrò sotto i riflettori nel 1981, con il matrimonio che la rese Principessa del Galles. Aveva appena vent'anni e un'immagine che rifletteva perfettamente la sua giovane età: capelli biondo cenere vaporosi, make-up delicato e uno stile romantico che incarnava l'estetica degli anni Ottanta. Negli anni successivi, però, il suo beauty look cambiò insieme a lei, diventando il racconto visivo della sua crescita personale.

Gli anni Ottanta: eyeliner blu, capelli vaporosi e fascino aristocratico

Quando Diana iniziò a frequentare il principe Carlo, il suo beauty look era già riconoscibile. Il taglio era un bob corto e scalato, caratterizzato da volumi morbidi e da una frangia leggera che incorniciava il volto. Quel caschetto piumato sarebbe diventato uno dei tagli più richiesti del decennio.

Anche il trucco seguiva i codici estetici dell'epoca. Diana amava gli ombretti e le matite nelle tonalità del blu, colore che valorizzava i suoi celebri occhi azzurri. Non mancavano blush rosati e rossetti nei toni del rosa naturale, applicati sempre con estrema discrezione. Pur seguendo le tendenze degli anni Ottanta, la principessa evitava gli eccessi e privilegiava un'eleganza sobria che contribuì a distinguerla dalle altre figure pubbliche del periodo.

I suoi capelli, caratterizzati da pieghe vaporose e volumi importanti, rappresentavano perfettamente l'estetica del decennio. Eppure, già allora, emergeva quella naturalezza che sarebbe diventata la sua firma: nulla appariva artificiale o costruito.

Il taglio che cambiò tutto: l'incontro con Sam McKnight

Il 1990 rappresenta uno spartiacque nella vita di Diana, ma anche nella sua storia beauty. Durante uno shooting per British Vogue con il fotografo Patrick Demarchelier, la principessa incontrò l'hairstylist Sam McKnight. Quella che sembrava una normale giornata di lavoro si trasformò in uno dei momenti più iconici della storia dell'hairstyling.

Secondo il racconto dello stesso McKnight, fu Diana a chiedergli quale taglio le avrebbe consigliato se avesse avuto carta bianca. La risposta fu immediata: tagliare tutto e ricominciare da capo. La principessa accettò senza esitazioni e nacque così il pixie cut che avrebbe definito la sua immagine per gli anni successivi.

Non si trattò soltanto di un cambio di look. Quel taglio segnò simbolicamente l'inizio di una nuova fase della sua vita. Gli anni Ottanta erano finiti e Diana stava gradualmente abbandonando il ruolo della giovane principessa timida per diventare una donna più consapevole e sicura di sé. Come hanno raccontato nel tempo diversi osservatori della sua vita, il pixie cut divenne quasi una metafora della sua emancipazione.

Il pixie cut che continua a influenzare le tendenze

Sono pochi i tagli di capelli che possono essere identificati immediatamente con una sola persona. Il "Diana Cut" è uno di questi.

Corto ma femminile, sofisticato ma pratico, quel pixie riusciva a valorizzare i lineamenti senza apparire severo. Diana lo portava con texture morbide, volumi strategici e ciocche leggere che incorniciavano il viso. Negli anni è stato reinterpretato da attrici, modelle e celebrity, fino a tornare protagonista anche nelle tendenze contemporanee. Ancora oggi molti hairstylist indicano il pixie di Lady Diana come uno dei tagli più richiesti e copiati di sempre.

Il motivo del suo successo è semplice: si tratta di un taglio che comunica sicurezza senza rinunciare alla femminilità. Un concetto che oggi, nell'epoca del quiet luxury e dell'eleganza senza sforzo, appare più attuale che mai.

Il beauty degli anni Novanta: meno trucco, più personalità

Se negli anni Ottanta Diana seguiva ancora alcuni codici imposti dall'ambiente reale, negli anni Novanta iniziò a sviluppare una propria estetica.

Il make-up diventò più essenziale e sofisticato. Gli eyeliner colorati lasciarono progressivamente spazio a look più naturali, con incarnato luminoso, blush delicati e labbra rosate. L'obiettivo non era più trasformare il volto, ma valorizzarlo. Una filosofia beauty che oggi ritroviamo nelle tendenze "skin first" e nel cosiddetto no make-up make-up.

Anche le sopracciglia, sempre curate ma mai eccessivamente disegnate, anticipavano quella ricerca di naturalezza che domina il beauty contemporaneo. In un'epoca in cui molte donne seguivano arcate sottilissime, Diana preferiva mantenere una forma morbida e armoniosa, contribuendo a rendere il suo volto immediatamente riconoscibile.

Dal revenge dress al revenge beauty

Quando si parla di Diana è impossibile non pensare al celebre Revenge Dress del 1994. Eppure, oltre all'abito, fu l'intera immagine della principessa a comunicare un messaggio nuovo.

I capelli apparivano più corti e strutturati, il make-up più raffinato, l'atteggiamento più sicuro. Era la rappresentazione di una donna che aveva finalmente preso il controllo della propria narrazione pubblica.

Negli anni successivi, Diana sperimentò anche look allora considerati audaci per una figura reale. Tra questi spicca il celebre wet look realizzato da Sam McKnight nel 1995 per i CFDA Awards di New York, una scelta che anticipava di decenni una tendenza oggi vista regolarmente sui red carpet e sulle passerelle.

Perché il beauty di Lady Diana è ancora attuale nel 2026

Osservando le tendenze beauty contemporanee, è sorprendente notare quanti elementi richiamino l'estetica di Diana.

I pixie cut sono tornati protagonisti. Le sopracciglia naturali hanno sostituito quelle eccessivamente scolpite. Il blush rosato è di nuovo uno dei prodotti più amati. Il make-up luminoso e leggero domina social e passerelle. Persino il concetto di eleganza discreta, oggi definito quiet luxury, sembra richiamare quella sofisticata semplicità che la principessa aveva fatto propria già negli anni Novanta.

Ma il vero motivo per cui Lady Diana continua a ispirare il mondo della bellezza è un altro. Ogni cambiamento del suo beauty look raccontava qualcosa di autentico. I suoi capelli, il suo trucco e persino il modo in cui sceglieva di mostrarsi in pubblico riflettevano il percorso di una donna alla ricerca della propria voce.

Ed è forse proprio questa autenticità a rendere la sua eredità beauty così contemporanea: non l'idea di inseguire una tendenza, ma quella di utilizzare la bellezza come strumento di espressione personale. Una lezione che, nel 2026, continua a essere incredibilmente moderna.