L'arrivo del prequel de La rivincita delle bionde riporta sotto i riflettori l'estetica iconica di Elle Woods. Il suo stile anni '90 potrebbe diventare una delle maggiori fonti di ispirazione beauty per l'autunno.

Se c'è un personaggio capace di attraversare le generazioni senza perdere un grammo del suo fascino, quello è sicuramente Elle Woods. L'annuncio del prequel de La rivincita delle bionde, in arrivo il 1° luglio, promette di riportare in scena tutto ciò che ha reso iconica la protagonista: il rosa come filosofia di vita, l'eleganza preppy e una femminilità brillante e sicura di sé.

Ma oltre alla moda, c'è un altro aspetto che potrebbe influenzare le tendenze dei prossimi mesi: il beauty look. In un momento in cui la nostalgia per gli anni '90 continua a dominare passerelle e social network, il ritorno dell'universo di Elle Woods potrebbe contribuire a rilanciare alcuni codici estetici che sembravano appartenere al passato.

Il fascino del beauty preppy torna protagonista

L'estetica di Elle Woods è sempre stata la perfetta sintesi tra glamour e raffinatezza. Nulla è mai eccessivo, anche quando tutto è studiato nei minimi dettagli. Il suo beauty look si basa infatti su una bellezza curata, luminosa e apparentemente spontanea.

Questa visione si inserisce perfettamente nelle tendenze contemporanee, che premiano una pelle radiosa, make-up freschi e look capaci di valorizzare i lineamenti senza appesantirli. Un approccio che potrebbe trovare nuova forza proprio grazie all'arrivo del prequel.

Capelli voluminosi e pieghe impeccabili

Uno degli elementi più riconoscibili di Elle Woods sono senza dubbio i capelli. Lunghi, luminosi e sempre perfettamente in ordine, incarnano quel concetto di "blowout" che negli ultimi anni è tornato protagonista grazie ai social.

Per l'autunno potremmo assistere a una nuova ondata di pieghe morbide, volumi generosi e lunghezze lucide. Un'alternativa sofisticata alle texture più naturali e spettinate che hanno dominato le ultime stagioni.

Anche accessori come cerchietti, fermagli discreti e nastri potrebbero tornare a completare le acconciature, rafforzando ulteriormente l'estetica college chic che caratterizza l'universo di Elle.

Labbra glossy e incarnato luminoso

Se c'è un prodotto che rappresenta perfettamente gli anni '90 e i primi Duemila è il gloss. Il ritorno di Elle Woods potrebbe consolidare ulteriormente una tendenza già in corso: labbra brillanti, effetto specchio e tonalità naturali o leggermente rosate.

Accanto alle labbra glossy, il focus sarà probabilmente su una pelle fresca e luminosa. Via libera quindi a basi leggere, illuminanti discreti e blush nelle tonalità pesca o rosa, capaci di regalare un aspetto sano e riposato.

L'obiettivo non è la perfezione artificiale, ma una versione più raffinata e contemporanea del classico "good girl beauty look".

Il rosa resta il colore chiave

Parlare di Elle Woods significa inevitabilmente parlare di rosa. Non solo nell'abbigliamento, ma anche nel make-up.

Ombretti delicatamente rosati, blush effetto bonne mine, manicure candy pink e lip gloss dalle sfumature soft potrebbero diventare alcuni dei dettagli beauty più richiesti della stagione. La differenza rispetto al passato? Un approccio più sofisticato e meno caricaturale, pensato per adattarsi a qualsiasi età.

Il rosa torna così a essere un simbolo di eleganza giocosa, lontano dagli stereotipi e più vicino a una nuova idea di femminilità contemporanea.

La nostalgia anni '90 continua a conquistare

Il successo delle tendenze beauty ispirate agli anni '90 non accenna a diminuire. Dai tagli stratificati ai make-up luminosi, fino alle manicure minimal e ai look college-inspired, tutto sembra indicare che la nostalgia continuerà a influenzare anche l'autunno 2026.

In questo scenario, il ritorno di Elle Woods arriva nel momento perfetto. Il personaggio interpretato da Reese Witherspoon è infatti molto più di un'icona cinematografica: rappresenta un immaginario estetico preciso, capace di coniugare ottimismo, cura di sé e stile senza tempo.

E se il prequel riuscirà a conquistare una nuova generazione di spettatori, è probabile che vedremo presto il suo impatto anche davanti allo specchio.