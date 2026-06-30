Elle Woods torna a dettare tendenze: i beauty look anni '90 che conquisteranno l'autunno
Se c'è un personaggio capace di attraversare le generazioni senza perdere un grammo del suo fascino, quello è sicuramente Elle Woods. L'annuncio del prequel de La rivincita delle bionde, in arrivo il 1° luglio, promette di riportare in scena tutto ciò che ha reso iconica la protagonista: il rosa come filosofia di vita, l'eleganza preppy e una femminilità brillante e sicura di sé.
Ma oltre alla moda, c'è un altro aspetto che potrebbe influenzare le tendenze dei prossimi mesi: il beauty look. In un momento in cui la nostalgia per gli anni '90 continua a dominare passerelle e social network, il ritorno dell'universo di Elle Woods potrebbe contribuire a rilanciare alcuni codici estetici che sembravano appartenere al passato.
Il fascino del beauty preppy torna protagonista
L'estetica di Elle Woods è sempre stata la perfetta sintesi tra glamour e raffinatezza. Nulla è mai eccessivo, anche quando tutto è studiato nei minimi dettagli. Il suo beauty look si basa infatti su una bellezza curata, luminosa e apparentemente spontanea.
Questa visione si inserisce perfettamente nelle tendenze contemporanee, che premiano una pelle radiosa, make-up freschi e look capaci di valorizzare i lineamenti senza appesantirli. Un approccio che potrebbe trovare nuova forza proprio grazie all'arrivo del prequel.
Capelli voluminosi e pieghe impeccabili
Uno degli elementi più riconoscibili di Elle Woods sono senza dubbio i capelli. Lunghi, luminosi e sempre perfettamente in ordine, incarnano quel concetto di "blowout" che negli ultimi anni è tornato protagonista grazie ai social.
Per l'autunno potremmo assistere a una nuova ondata di pieghe morbide, volumi generosi e lunghezze lucide. Un'alternativa sofisticata alle texture più naturali e spettinate che hanno dominato le ultime stagioni.
Anche accessori come cerchietti, fermagli discreti e nastri potrebbero tornare a completare le acconciature, rafforzando ulteriormente l'estetica college chic che caratterizza l'universo di Elle.
Labbra glossy e incarnato luminoso
Se c'è un prodotto che rappresenta perfettamente gli anni '90 e i primi Duemila è il gloss. Il ritorno di Elle Woods potrebbe consolidare ulteriormente una tendenza già in corso: labbra brillanti, effetto specchio e tonalità naturali o leggermente rosate.
Accanto alle labbra glossy, il focus sarà probabilmente su una pelle fresca e luminosa. Via libera quindi a basi leggere, illuminanti discreti e blush nelle tonalità pesca o rosa, capaci di regalare un aspetto sano e riposato.
L'obiettivo non è la perfezione artificiale, ma una versione più raffinata e contemporanea del classico "good girl beauty look".
Il rosa resta il colore chiave
Parlare di Elle Woods significa inevitabilmente parlare di rosa. Non solo nell'abbigliamento, ma anche nel make-up.
Ombretti delicatamente rosati, blush effetto bonne mine, manicure candy pink e lip gloss dalle sfumature soft potrebbero diventare alcuni dei dettagli beauty più richiesti della stagione. La differenza rispetto al passato? Un approccio più sofisticato e meno caricaturale, pensato per adattarsi a qualsiasi età.
Il rosa torna così a essere un simbolo di eleganza giocosa, lontano dagli stereotipi e più vicino a una nuova idea di femminilità contemporanea.
La nostalgia anni '90 continua a conquistare
Il successo delle tendenze beauty ispirate agli anni '90 non accenna a diminuire. Dai tagli stratificati ai make-up luminosi, fino alle manicure minimal e ai look college-inspired, tutto sembra indicare che la nostalgia continuerà a influenzare anche l'autunno 2026.
In questo scenario, il ritorno di Elle Woods arriva nel momento perfetto. Il personaggio interpretato da Reese Witherspoon è infatti molto più di un'icona cinematografica: rappresenta un immaginario estetico preciso, capace di coniugare ottimismo, cura di sé e stile senza tempo.
E se il prequel riuscirà a conquistare una nuova generazione di spettatori, è probabile che vedremo presto il suo impatto anche davanti allo specchio.
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