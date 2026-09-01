GIVENCHY - Per la campagna Givenchy Inverno 2026, scattata da Juergen Teller, Sarah Burton racconta la sua collezione in una location in Croazia. Le modelle Eva Herzigova, Kaia Gerber, Nyaduola Gabriel e Liu Wen, insieme alla scrittrice francese ed ex avvocatessa Constance Debré, fanno parte della grande famiglia che contribuisce, con il proprio talento, al lavoro di Burton presso lo studio Givenchy. Tutte hanno contribuito a creare l’atmosfera collettiva, elettrizzante e coinvolgente della sfilata Autunno-Inverno 2026 di Givenchy. Fotografata da Juergen Teller in un paesaggio di granito color acciaio, ogni donna esprime nelle immagini un forte e autentico senso della propria individualità. Sottolineando la varietà di identità, età, sensualità e femminilità che ispira Burton, ogni scatto illumina una componente del nuovo mondo di Givenchy. Per la collezione Autunno/Inverno 2026, viene celebrata la forza distintiva di ogni codice della Maison: il taglio preciso e lo stile della sartoria, la camicia bianca reinterpretata in pelle, gli abiti da sera drappeggiati e ricchi di texture, e l’esplosione di stravaganza giocosa che si esprime attraverso una moltitudine di accessori.



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TORY BURCH - La collezione Autunno/Inverno 2026 esplora i grandi classici, plasmati dalla storia e dalla funzionalità, ma anche dalle esperienze personali che li rendono unici e nostri. La nuova campagna, fotografata da Jamie Hawkesworth, dà vita a questo concept attraverso le modelle Alex Consani, Awar Odhiang e Hejia Lee, affiancate da un variegato cast di amici a quattro zampe, ispirato a Tory e ai suoi amatissimi cani, Chicken e Slim. Ambientata a Central Park e nei suoi dintorni, nel cuore di New York, la campagna prende il nome di Tails of the City. Un ritratto delle donne contemporanee mentre attraversano la vita insieme ai loro cani, in un gioco di affinità in cui ogni coppia riflette la personalità dell’altra. Sullo sfondo di una città in continuo movimento, la campagna racconta il modo in cui le donne si vestono oggi: seguendo l’istinto, non le regole.



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TWINSET - Fotografata da Olimpia Taliani de Marchio e diretta da Ivan Grianti, la nuova campagna The Good Version segue una giovane attrice interpretata da Alana Champion che, in otto episodi ambientati in una Milano insolita, restituisce una femminilità contemporanea fatta di libertà e contraddizioni.In questa campagna, Twinset esplora il confine sottile tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di interpretare, suggerendo che ogni versione di sé possa essere autentica. Caffè storici, rooftop deserti, ville nell'hinterland e interni milanesi fanno da palcoscenico ad un racconto fatto di piccole deviazioni, coincidenze e momenti inattesi. Con una regia che guarda alla libertà narrativa della Nouvelle Vague e a una certa tradizione del cinema d'autore europeo, Twinset costruisce un racconto in cui la moda diventa parte integrante della narrazione. I look della collezione autunno inverno 2026 accompagnano i movimenti della protagonista come elementi di carattere: maglieria preziosa, pizzi, ricami artigianali e richiami al power dressing dialogano con la naturalezza dei gesti. In un tempo in cui tutto sembra previsto, ottimizzato e programmato, Twinset celebra ciò che sfugge al controllo: l'imprevisto, l'interpretazione, la possibilità di essere altro da ciò che ci si aspetta.



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STEVE MADDEN - Questo autunno, Steve Madden torna nella città che ha plasmato il marchio: New York. Ispirata all'energia della fine degli anni '90 e dei primi anni 2000, la campagna cattura una versione della downtown di Manhattan che vive ancora nel nostro immaginario collettivo. I marciapiedi grezzi, i taxi gialli, le cabine telefoniche, i piani per la notte, le personalità sopra le righe e i piccoli drammi quotidiani che si consumano tra amici mentre sono diretti da qualche parte. Al centro della campagna c'è ASK STEVE, una piattaforma creativa giocosa costruita attorno a una verità universale: scegliere le scarpe giuste non è mai una decisione da poco. Attraverso un film simbolo della campagna con protagonista Delilah Belle, immagini campagna dal sapore nostalgico e il ritorno delle iconiche "Big Heads" di Steve Madden del 1997, la stagione si sviluppa come una serie di divertenti emergenze legate alle scarpe, dilemmi di stile e momenti tipicamente newyorkesi. In ogni punto di contatto, la campagna celebra la sicurezza, la spontaneità e l'ottimismo che hanno reso Steve Madden un'icona culturale, ricordandoci che non è mai troppo tardi per comprare altre scarpe.



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EMPORIO ARMANI - La Funkhaus definisce lo spazio della campagna Emporio Armani, scattata in pellicola da Alasdair McLellan. Con la sua monumentalità unita al design funzionale e moderno, l’ambiente riflette lo spirito della collezione, ispirata al rigore e alla compostezza di collegi e conservatori. Gli scatti, pastosi, analogici, materici, catturano scorci di interni ed esterni

evidenziandone i materiali dai colori caldi. I modelli Mia Armstrong, Jesephen Akuei, Xiru Yang, Morgan Sahadow, Alexander Kosi, Camero e Kai W posano in una serie di ritratti dedicati alla collezione moda. Il linguaggio del corpo alterna pose costruite e momenti più spontanei, restituendo una galleria di personalità diverse. Ne emerge un’idea di eleganza giovane e composta, in equilibrio tra il rigore dell’uniforme e la libertà dell’espressione individuale: una sintesi essenziale, profondamente Emporio Armani.



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FABIANA FILIPPI - Il filo possiede una memoria. Precede la creazione, attraversa la materia, connette ciò che esiste a ciò che ancora deve essere. Per la campagna Autunno Inverno 2026, Fabiana Filippi torna a questa essenza e ne fa il centro della propria narrazione visiva. Non materia prima soltanto, né mera cifra manifatturiera, il filo è elemento di connessione, linguaggio estetico, traccia di un pensiero che diventa forma. Volto della campagna è Tasha Tilberg, donna dalla forte presenza e interprete naturale di una femminilità contemporanea, consapevole e autenticamente libera, specchio della donna colta a cui Fabiana Filippi si rivolge da sempre. Le immagini sono state scattate dalla fotografa Anna Daki con la direzione artistica di Paolo Santosuosso, negli spazi di Officine Saffi Lab a Milano, dove era presente “Terrain”, installazione dell’architetto e designer altoatesino Hannes Peer. Un’opera di paesaggi astratti in ceramica, affine alla palette della collezione, che ha offerto alla campagna uno sfondo con cui intrecciare lo sguardo e l’intenzione, senza mai eclissare i capi, generando un’osmosi autentica tra arte, artigianato e creazione.



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SANDRO - Per la stagione Fall-Winter 2026, SANDRO presenta una nuova campagna ambientata nel cuore dell’iconico Théâtre National de l’Opéra-Comique di Parigi, dove heritage e contemporaneità si incontrano attraverso il linguaggio del movimento. Dal backstage al palcoscenico, la danza diventa protagonista di una performance contemporanea che interpreta una visione moderna dell’eleganza parigina. Le immagini raccontano una collezione dal carattere sofisticato e contemporaneo, attraverso una narrazione dinamica in cui moda, corpo e spazio dialogano tra loro. La campagna è firmata dal fotografo Hart Lëshkina, con styling di Joe Mckenna e direzione artistica di Atelier Franck Durand. La regia del film è di Edouard Martin Rilhac, mentre la coreografia è affidata a Fanny Sage. Protagonisti della campagna sono Betsy Gaghan e Joseph Uyttenhove, insieme a un cast di danzatori.



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MARTINO MIDALI - La campagna Martino Midali FW26.27 prende forma in uno spazio essenziale e luminoso, dove ogni elemento superfluo scompare per lasciare protagonisti il corpo, il movimento e la materia. In un ambiente neutro, dominato da tonalità chiare, l’intensità del nero costruisce un contrasto netto e contemporaneo, capace di esaltare le superfici, i volumi e la profondità dei capi. Al centro della campagna c’è uno dei codici più riconoscibili dell’universo Martino Midali: la fluidità. Da sempre il brand immagina una moda capace di liberare il corpo da rigidità e costrizioni, attraverso volumi morbidi, proporzioni avvolgenti e silhouette che seguono il movimento naturale della persona. Protagonista della stagione è il velluto plissé, una materia ricca e luminosa che, nella visione di Martino Midali, perde ogni connotazione tradizionalmente formale per diventare leggera, dinamica e contemporanea. Le fitte nervature del tessuto catturano la luce, creando continue variazioni di profondità e trasformando il nero in una superficie vibrante, mai uniforme. Abiti, pantaloni e maglie scivolano sul corpo senza costringerlo. Le linee si allungano, si ampliano e cambiano seguendo il movimento, mentre il plissé restituisce elasticità visiva, ritmo e leggerezza. La campagna FW26.27 racconta così una moda che supera il concetto di tendenza per concentrarsi sulla relazione tra materia, corpo e libertà. Una visione coerente con il linguaggio di Martino Midali, dove il design nasce per accompagnare la donna e non per definirla, trasformando la fluidità in un autentico segno di stile.



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MARC ELLIS - La collezione Fall Winter 2026/27 di Marc Ellis nasce da un’immagine precisa, istintiva e identitaria: la forza elegante di un cavallo da corsa. Non è solo un riferimento estetico, ma un richiamo diretto alle origini del brand. Marc Ellis è il nome di un cavallo che negli anni ’70 a New York vinse una corsa iconica, mentre i figli di un noto calzolaio napoletano si trovavano negli Stati Uniti per aprire un nuovo capitolo distributivo. Da quel momento, energia, determinazione e slancio diventano parte integrante del DNA del marchio. Oggi quella stessa potenza si traduce in una collezione total look pensata per una donna contemporanea, che vuole distinguersi anche nei momenti più quotidiani. Una femminilità che unisce sensualità e praticità, equilibrio e carattere, costruendo uno stile trasversale capace di accompagnarla dal giorno alla sera.



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ELISABETTA FRANCHI - Per la stagione Autunno-Inverno 2026, Elisabetta Franchi sceglie di raccontare la propria essenza attraverso i codici più autentici del brand. Una narrazione che mette al centro non un volto, ma un’attitudine: quella della donna Elisabetta Franchi.Libera. Sicura di sé. Determinata. Una donna che non ha bisogno di essere definita attraverso lo sguardo degli altri, perché è la sua stessa presenza a raccontarla. Una femminilità intensa e consapevole, che interpreta la sensualità come espressione di carattere e personalità, lontana da ogni stereotipo e da ogni necessità di approvazione. Le immagini della campagna si spogliano di ogni elemento superfluo per lasciare spazio all’essenziale. Il corpo, la silhouette e gli accessori diventano il linguaggio attraverso cui prende forma l’universo della Maison. Ogni dettaglio racconta una donna che sceglie come mostrarsi, trasformando la propria immagine in una forma di espressione autentica.Tra lavorazioni materiche, corsetteria dalle linee architettoniche, accessori e dettagli iconici del brand, la campagna costruisce un immaginario essenziale e contemporaneo, dove ogni elemento diventa espressione di stile e personalità.



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MALLONI - La campagna FW26/27 di Malloni prende forma attraverso The Flower Code, un Fashion Film che traduce l'identità della collezione in una narrazione visiva, trasformando l'immaginario del brand in un racconto sospeso tra realtà e sogno.La campagna FW26/27 di Malloni è un viaggio onirico tra due dimensioni opposte, geometrica e radicale l'una, romantica e decadente l'altra, unite da un unico elemento che le attraversa: un fiore. Il fiore è la chiave. Toccarlo significa scegliere tra rigore e morbidezza, tra istinto e controllo, tra ciò che si mostra e ciò che resta nascosto. La protagonista impara a usarlo e, attraverso di lui, impara a riconoscersi, intera, nella sua complessità.La nuova collezione porta in superficie ciò che di solito resta nascosto: la struttura intima del capo diventa dichiarazione, l'interiorità si fa visibile. Il Fashion Film ne eredita la logica, perché anche il sogno lavora per strati, intrecciando immagini, simboli ed emozioni in una narrazione immersiva. Un'estetica sospesa tra memoria e presente, tra ombra e luce, perché essere due cose insieme non è contraddizione. È consapevolezza.



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LOEWE - Per la campagna Fall Winter 2026, LOEWE raggiunge le alte quote. Fotografata da Talia Chetrit, la campagna ambienta l’ultima collezione di Jack McCollough e Lazaro Hernandez nello spettacolare scenario della Pointe Helbronner, nel Massiccio del Monte Bianco: un imponente paesaggio alpino di ghiaccio, neve e cime granitiche, a un’altitudine che raggiunge i 3.470 metri. In questo scenario monumentale, la campagna prosegue nel segno dell’avventura creativa che caratterizza la visione di McCollough e Hernandez per la stagione. Sullo sfondo del paesaggio innevato, i colori audaci, la ricerca materica e le silhouette reinterpretate della collezione emergono con particolare intensità. Dalla maglieria giallo acceso ai soffici guanti in shearling, fino ai cappotti in shearling impeccabilmente realizzati e alla nuova Amazona 180 in suede, ogni look si distingue per nitidezza e matericità, rendendo ancora più tangibili la precisione e la vitalità dell’artigianalità LOEWE nel bianco sconfinato e battuto dal vento.



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JW ANDERSON - La campagna JW ANDERSON Twisted Denim vede protagonisti per la prima volta insieme la modella e attrice Dree Hemingway e il suo compagno, Nick Delli Santi. Il risultato è una serie di immagini intime e divertenti, che esplorano il concetto di intimità attraverso una visione condivisa dello stile. La proposta denim di JW ANDERSON è una testimonianza dell’approccio innovativo del designer al design e alla lavorazione artigianale. La vestibilità easy-to-wear della linea JW ANDERSON Twisted Denim è esaltata da un elemento distintivo e dal carattere contemporaneo. La parte anteriore del jeans è infatti “attorcigliata” e le cuciture seguono questa torsione lungo la gamba, creando un effetto originale e inconfondibile che celebra al tempo stesso l’artigianalità e il lusso, reinterpretando il mondo attraverso l’esclusiva sensibilità curatoriale di Jonathan Anderson. Realizzati in pregiato cotone giapponese, tutti i capi denim unisex sono confezionati da esperti artigiani del denim in Giappone e presentano una tasca interna con la dicitura “Made in Japan”, un’ampia patch in pelle con il logo JW ANDERSON goffrato, bottoni metallici a gambo e bordatura arancione.



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JEFFREY CAMPBELL - La collezione Autunno/Inverno 2026 di Jeffrey Campbell nasce per incoraggiare, ispirare e lasciare il segno. Tra silhouette audaci, giochi di texture e accostamenti cromatici, la collezione è realizzata in piccoli lotti e proposta a un prezzo accessibile, per permettere a ognuno di distinguersi ed esprimere liberamente la propria personalità. Il tema della campagna celebra la femminilità e la Femme Fatale che vive dentro ogni donna. Un gioco di contrasti tra duro e delicato, dove il nero, la pelle e le silhouette decise incontrano fiori delicati e tonalità pastello. Una celebrazione della dualità e delle molteplici sfaccettature dell’essere una donna forte.



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GHERARDINI - Dal 1970, Piattina attraversa il tempo con la naturalezza delle vere icone. La purezza della sua silhouette e la sua eleganza essenziale ne hanno fatto uno dei modelli più riconoscibili di Gherardini, evolvendosi stagione dopo stagione senza mai perdere la propria identità. Per la Fall Winter 2026/2027, Piattina si rinnova attraverso una selezione di materiali che ne esaltano il carattere: il Vitello in diverse tonalità, l'iconico Softy, anche nella versione mini, il Monogram Suede, il tessuto Millerighe, il Naplak nero e la Stampa Cocco. Interpretazioni diverse di una stessa firma, dove tradizione e contemporaneità trovano un equilibrio naturale.



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FRACOMINA - Il brand presenta la nuova campagna Fall/Winter 2026-2027, un racconto visivo che mette il movimento al centro di una ricerca fotografica ispirata alle tecniche tradizionali della fotografia e reinterpretata in chiave contemporanea. Per la stagione FW 26/27, il brand racconta la femminilità attraverso il rapporto tra corpo, luce e tempo fotografico, trasformando il movimento nella materia stessa dell’immagine.Il concept “The Strength of Movement” prende forma attraverso scatti realizzati lavorando sul tempo di posa e sul movimento del soggetto davanti all’obiettivo. Scie, sdoppiamenti e sovrapposizioni nascono direttamente durante lo scatto, restituendo in un’unica immagine diversi istanti di uno stesso gesto.La palette alterna tonalità fredde e metalliche, come ottanio, grigio e blu denim, a nuance cuoio e riflessi luminosi, creando un dialogo tra materia, luce e dinamismo. In questo scenario, Urban Glamour & Tailoring incontrano una femminilità in continua trasformazione, quella di una donna che non si limita a occupare lo spazio, ma lo attraversa e lo modifica con la propria presenza.



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GIANNI CHIARINI - La campagna prende vita all'interno di una villa contemporanea che è essa stessa una Wunderkammer: ambienti sospesi tra realtà e meraviglia, dove carte da parati evocative dialogano con reperti immaginari preziosi. Il rimando agli Uffizi è insieme omaggio e reinterpretazione: le borse occupano la scena con la naturalezza degli oggetti rari, che non hanno bisogno di spiegarsi perché la loro qualità parla da sola. Un lifestyle italiano nel gusto e internazionale nelle sue intenzioni. Minimalismo e ricchezza convivono senza contraddirsi. Protagoniste della campagna sono le borse della Collezione A/I 2026-27, dove i materiali, scelti con la cura di un collezionista, raggiungono nuove vette di espressività.Il celebre modello DUA si rinnova in due varianti di altissima manifattura: nella prima, la pelle stampa anguilla dona lucentezza e sofisticazione, completata da una fodera in fantasia paisley; nella seconda, fasce in morbido camoscio si intrecciano con una fettuccia in pelle lavorata a mano, creando un effetto materico e tridimensionale di rara bellezza. SIENNA, nuova icona del brand, si rivela nella versione in preziosa pelle effetto struzzo. Completa il quadro la new entry Miranda: una daily bag versatile e contemporanea, caratterizzata da una cintura decorativa che avvolge la borsa in un gesto sartoriale di grande eleganza.



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D.A.T.E. - Nella collezione e campagna Fall/Winter 2026, D.A.T.E. celebra e riporta al centro le radici della propria terra: il Chianti. È da questo territorio, sospeso tra filari, antichi borghi e una luce dorata inconfondibile, che nasce Chiantishire, la nuova collezione FW26 del brand. Un nome che rimanda a un immaginario preciso, quello della fine degli anni '90, quando artisti, creativi e una comunità inglese affascinata dal ritmo lento della campagna toscana scelsero queste colline come seconda casa. Ed è proprio il continuo dialogo tra questi mondi a definire l'estetica della nuova stagione. Chiantishire rappresenta un ponte ideale tra passato e presente, tra heritage e design. Per raccontare questa dualità, la campagna FW26 è stata sviluppata in due parti complementari: un racconto in esterna, ambientato tra le vie di un piccolo borgo nel Chianti, e una sessione fotografica realizzata in studio. Questo doppio scenario visivo riflette una contaminazione tra estetiche e mondi differenti, in una continua ricerca di equilibrio tra pulizia formale, unicità e verità. All'interno della narrazione visiva, l'heritage di D.A.T.E. si fonde con la visione contemporanea. Nello shooting, infatti, sono protagonisti alcuni dei modelli storici e iconici che hanno segnato l'identità del brand, come le Hill Low e le Court. Un accostamento che conferma la volontà del marchio di crescere e ampliare la propria visione, mantenendo salde le proprie radici ed esplorando un linguaggio stilistico sempre più articolato.



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CALVIN KLEIN - Il brand svela il primo capitolo della sua campagna denim Autunno 2026, “Feel the Fit”, con protagonista la pop sensation candidata ai GRAMMY® Tate McRae. Coinvolgendo nel corso del prossimo mese una serie di talent internazionali, la campagna celebra la sensazione che si prova quando la vestibilità dei capi è quella giusta, e la racconta attraverso l’energia e lo stile personale di ciascun talent. Tate porta per prima il suo inconfondibile movimento, la sensualità e il suo modo di essere nel mondo dell’iconico denim Calvin Klein.Per l’Autunno 2026, Calvin Klein introduce nuovi modelli di denim pensati per rendere ancora più semplice la ricerca del proprio fit perfetto. Il Low Rise Baggy Jean abbina una vestibilità rilassata a un raffinato lavaggio scuro. L’High Rise Loose Jean ha vita alta e una silhouette ampia e allungata, caratterizzata da un lavaggio indigo, mentre l’iconico 90s Straight Jean, simbolo di un’epoca, torna in una tonalità true blue e in diverse varianti di lavaggio.



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BOSS - Il brand presenta la collezione Womenswear Autunno/Inverno 2026, celebrando l’arte della lana e l’heritage sartoriale del brand attraverso una manifattura ricercata e un design contemporaneo. Pensata per donne contemporanee che si muovono tra lavoro, viaggi e vita quotidiana, la collezione combina tailoring di precisione, pregiati tessuti in lana e texture raffinate per offrire capi essenziali e versatili per il guardaroba invernale, in equilibrio tra sofisticatezza, comfort e stile senza tempo.

Dettagli raffinati e un nuovo tessuto spazzolato aggiornano i codici classici dell’abito, dando vita a look sartorial i moderni, sofisticati e naturali.Blazer sartoriali dalle spalle definite, pantaloni fluidi a gamba ampia e capi separati dalla costruzione impeccabile creano un guardaroba che bilancia autorevolezza e disinvoltura.



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MAX MARA WEEKEND - Per la campagna Autunno/Inverno 2026 27, Weekend Max Mara sceglie l’Irlanda come scenario di una fuga fuori dal tempo. Tra le verdi colline dell’“Isola di Smeraldo”, villaggi di pietra e scogliere battute dal vento, la protagonista vive un fine settimana immersa nella natura, tra passeggiate all’aria aperta, momenti di quiete davanti al camino e piccole scoperte da trasformare in ricordi. A fare da filo conduttore, una collezione che interpreta lo spirito autentico della campagna attraverso maglieria, gonne ampie e una ricca selezione di motivi a quadri - dal tartan all’argyle, dal pied-de-poule al windowpane - accostati alle texture materiche del tweed e della lana cotta. Giacche a vento, cappotti e parka completano il guardaroba con sofisticati giochi di stratificazione. Una narrazione che celebra il fascino genuino della vita rurale irlandese e l’idea di un weekend da assaporare lentamente, dove ogni paesaggio, oggetto e dettaglio diventa parte di una storia da custodire.



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COCCINELLE - Esistono luoghi in cui la creatività prende forma con naturalezza. Spazi raccolti, immersi nel silenzio della natura, dove il tempo sembra rallentare e ogni gesto trova il proprio ritmo. Per la Campagna ADV Autunno/Inverno 2026, Coccinelle apre le porte di The Gardener's Studio, un universo ispirato alla quiete e all’atmosfera senza tempo della campagna inglese. Tra cottage in pietra color miele, pareti ricoperte d’edera, giardini rigogliosi e serre luminose, prende vita un luogo in cui natura, artigianalità e creatività convivono in perfetta armonia.Protagonista della stagione, la it-bag Coccinelle C-ME si rinnova nelle tonalità Winter Rose, Berry e Fango, sfumature ispirate ai colori del giardino d'inverno che esaltano la sua estetica essenziale e contemporanea, confermandola come simbolo della femminilità discreta e raffinata di Coccinelle. Introdotta nella collezione Primavera/Estate 2026, Coccinelle C-ME Lock evolve attraverso nuove interpretazioni materiche che celebrano la ricchezza tattile della stagione. Alla classica pelle si affiancano il raffinato velluto a coste e l’elegante patchwork multicolor ispirato alla tradizione tessile britannica, trasformando l'iconica silhouette in un equilibrio tra ricerca materica e contemporaneità. Novità della stagione, Coccinelle Mavery Pocket nasce come evoluzione della linea Mavery, reinterpretando le tradizionali borse da giardinaggio in chiave contemporanea. Le silhouette essenziali si distinguono per il dettaglio multi-pocket, che unisce funzionalità e carattere diventando elemento distintivo della collezione. Le versioni Boston East-West e Mini Cubetto esprimono una versatilità pensata per accompagnare ogni momento della giornata con naturale eleganza.



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MARELLA - Per per la stagione Autunno Inverno 2026, Marella lancia il nuovo Hero Blazer attraverso la campagna digitale "Marella Ti Voglio". Questo nuovo modello monopetto punta a diventare il vero capo icona del brand, reinterpretando la giacca in chiave moderna per esaltare una femminilità sicura di sé, leggera e dallo stile tipicamente italiano. Pensato per adattarsi al corpo come una seconda pelle, il blazer unisce un design impeccabile a una raffinatezza naturale e senza sforzo. Il vero elemento distintivo della creazione è la sciarpa removibile che, muovendosi insieme alla silhouette, regala fluidità e tridimensionalità al look. Il capo viene proposto in diverse varianti materiche per raccontare varie sfumature di sensualità: si va dalle versioni più essenziali nei classici toni del nero, bianco e cammello, fino a declinazioni più ricercate, come il modello in velluto con sciarpa in habotai di seta e pizzo, o la versione in pelle completata da una sciarpa in twill di seta. A dare volto a questa collezione è la top model Irina Shayk, scelta per la sua presenza magnetica e il suo carisma naturale, che incarnano alla perfezione lo spirito contemporaneo del nuovo blazer firmato Marella.



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FALCONERI - Falconeri abbraccia l’arrivo della nuova stagione con “A ride toward a fine season”, un viaggio tra tonalità sofisticate, materiali preziosi e nuove espressioni di stile. Un percorso in cui il Cashmere Ultrafine si conferma il segno distintivo del brand, reinterpretato attraverso nuovi abbinamenti e inedite esplorazioni di styling che raccontano un’eleganza innata e senza tempo. Completi nelle tonalità naturali del fiocco, stone, corda e grano si intrecciano con le sfumature autunnali, dal marrone wood al verde deep forest, fino ai semi di lino e al cammello, nuovi colori di stagione. Accenti cromatici attraversano la collezione, esaltandone la profondità e il carattere, dando vita a un gioco sofisticato di layering e contrasti materici. Per la donna, la seta esprime tutta la sua luminosità e leggerezza nelle nuove gonne a portafoglio, abbinate con naturalezza alle maglie in Cashmere Ultrafine. Morbidi cappotti e camicie nelle delicate tonalità del petal rose convivono in un equilibrio armonioso tra fluidità, comfort e raffinatezza. Per l’uomo, il blu navy valorizza i capi reversibili in cashmere con un tocco di eleganza essenziale esaltandone la versatilità e il carattere contemporaneo, che accompagna l’uomo Falconeri nella nuova stagione.





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AEYDE - Per l’Autunno/Inverno 2026, gli accessori diventano elementi di contrasto, tra forme scultoree, dettagli grafici e accostamenti cromatici inaspettati. Cinture in mini snake print verde muschio, nuovi volumi e proporzioni, orecchini a doppio cerchio intrecciato in palladio e oro e foulard in seta dai colori stagionali definiscono una collezione pensata per aggiungere carattere al look attraverso texture, silhouette e dettagli ricercati.



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ANNAPURNA - Annapurna, storica azienda di maglieria made in Italy, presenta “People of the Moon”, la nuova campagna per la collezione Autunno/Inverno 2026-27.People of the Moon è uno stato d’animo, una comunità silenziosa riconoscibile attraverso i dettagli, accenti e sensibilità che coesistono senza fondersi mantenendo la propria autonomia.Ispirata a un immaginario dark e radicale, ogni singolo elemento della collezione genera il proprio codice in modo fluido. Nessuna divisione, nessuna categoria: solo un’identità condivisa. La location è buia e silenziosa, un invito a riscoprire l’anima di Annapurna nel suo lato più intimo. La proposta prende forma attraverso silhouette decise, texture avvolgenti e dettagli materici che definiscono il linguaggio estetico del brand. La palette colori spazia dal nero, elemento fondante, a una scala di grigi, in cui si inseriscono anche bianco e argento in modo misurato e necessario. I capi rivelano strappi, interruzioni e rifiniture irregolari come testimonianza di esperienze passate.



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ARKET - Per la stagione Pre-Fall 2026, il brand nordico di lifestyle ARKET presenta una collezione donna ispirata all'idea di capi essenziali e significativi, in grado di rendere più bello il quotidiano: pezzi raccolti nel tempo, profondamente personali e definiti dall'abitudine e dall'istinto. La collezione celebra quegli abiti che, attraverso l'uso di ogni giorno, diventano punti fermi del guardaroba, costituendo le fondamenta di una vita vissuta attraverso i vestiti. Tra i protagonisti della collezione spiccano i grandi classici del guardaroba. Il denim si arricchisce di un nuovo modello kick-flare che si aggiunge alle silhouette iconiche del brand; romantici top femminili in delicata organza di seta si affiancano alla reinterpretazione dei caratteristici top e delle camicie in popeline di cotone, che rivisitano in chiave contemporanea volumi morbidi e silhouette peplum. La sartoria viene ridisegnata, privilegiando una linea più asciutta e slanciata. Gli strati più morbidi della collezione spaziano dagli essenziali in jersey, perfezionati dal brand - inclusa una nuova linea di capi a costine che avvolgono delicatamente il corpo - alle maglie rilassate in cotone, fino ai leggerissimi capi in cashmere airspun. Le silhouette oversize dell'outerwear accompagnano con naturalezza il passaggio dall'estate all'autunno, così come le giacche in morbida pelle, destinate ad acquisire carattere e personalità con il tempo e l'utilizzo.



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CHARLES & KEITH - CHARLES & KEITH presenta la collezione Fall Winter 2026, con protagonista la Brand Ambassador Kim You Jung, attrice e modella sudcoreana, dando vita a una stagione definita da silhouette raffinate e da una versatilità naturale.La narrazione affonda le sue radici nell'intenzione, dove il movimento non altera l'identità, ma le consente di sedimentare e prendere forma. Ogni pezzo porta con sé l'impronta dell'esperienza, dove il segno del tempo non è percepito come usura, ma come profondità. Tracce, patina e strutture ammorbidite diventano firme silenziose del sé, riflesso di una vita vissuta con consapevolezza: meditata, precisa e duratura.Cuore della collezione è la borsa Ginevra, dal design morbidamente strutturato e dalle proporzioni equilibrate. Disponibile nelle misure medium e large, nelle tonalità Black, Wineberry Red e Brown, ancora una selezione di borse e calzature che spazia tra espressioni minimal, femminili e più audaci. Una selezione curata di borse e calzature - dalle tote strutturate ai sandali con listini - completa una collezione pensata per la versatilità, che invita a uno styling espressivo, stratificato e inconfondibilmente CHARLES & KEITH.



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CHLOE - Per la campagna Inverno 2026 di Chloé, firmata da Inez & Vinoodh, la natura diventa una forza viva e il cuore della narrazione. Immersi nella luce invernale e in paesaggi selvaggi, i modelli incarnano una femminilità istintiva e libera, dove savoir-faire, ispirazioni folk e legame con l’ambiente si incontrano. Le silhouette, modellate dal vento e dal movimento, esprimono così una visione di libertà, comunità e connessione profonda, valori da sempre al centro dello spirito della Maison.



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DAVID KOMA - Per la Pre-Fall 2026, David Koma immagina un guardaroba day-to-night ispirato a Supergirl e alle donne straordinarie che hanno influenzato la sua visione creativa. Realizzata in collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, la collezione reinterpreta l’iconografia dell’eroina attraverso l'estetica sensuale e scultorea del designer: rosso cremisi, blu azzurro e nero si alternano ad accenti metallici, mentre spalle importanti, silhouette aderenti, cut-out grafici e dettagli futuristici traducono in moda la forza ribelle e magnetica di Kara Zor-El.



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DES PHEMMES - Per la collezione Fall Winter 26/27, DES_PHEMMES mette in relazione due archetipi opposti: Helmut Lang, espressione di un minimalismo radicale fondato su sottrazione e rigore formale, e Luisa Casati, incarnazione di eccentricità, lusso e auto-messa in scena. La collezione si sviluppa nello spazio di tensione che si crea tra questi poli, trasformando rigore ed eccesso in un unico sistema progettuale. Questa dualità si traduce immediatamente nella palette: total look bianchi e total look neri che azzerano la distrazione cromatica e fanno concentrare lo sguardo su costruzione, proporzione e superficie. Il lavoro sui materiali introduce una seconda polarità. Il coccodrillo, solido e tridimensionale, si contrappone all’eco-pitone in arancio saturo e verde profondo, evocando un registro più sensuale e magnetico. Le forme attingono ai codici del workwear - giacche corte, volumi arrotondati, costruzioni funzionali - ma vengono traslate in superfici preziose: il quotidiano assume uno statuto couture, mentre l’ornamento è disciplinato dalla struttura. All’opposto, emergono abiti di piume: mini-dress in marabù, cortissimi e stratificati in neri profondi che densificano la superficie.



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ESSENTIEL ANTWERP - Essentiel Antwerp presenta “The Issue”, un nuovo progetto editoriale pensato come un magazine visivo in continua evoluzione, che accompagna il lancio della collezione Fall 2026 attraverso racconti, incontri e prospettive diverse. Più che una semplice campagna, “The Issue” è una piattaforma narrativa aperta, dove immagini editoriali, interviste e contenuti visivi si intrecciano per esplorare il movimento come fonte di ispirazione e scambio continuo di idee. Il primo capitolo prende vita a Shanghai, tra atmosfere urbane, creatività e sensibilità contemporanee, mentre la collezione traduce questa visione in un guardaroba dinamico e versatile: layering, colori intensi, motivi floreali, texture a contrasto, foulard in seta e maxi fiocchi raccontano una femminilità libera, creativa e in costante trasformazione.



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FERRAGAMO - La campagna Ferragamo Autunno-Inverno 2026 celebra l’ossessione senza tempo per le scarpe attraverso l’obiettivo surrealista di Johnny Dufort, reinterpretando uno dei codici visivi più iconici della Maison. Tra gli scatti, Anok Yai posa su una scultura del 1994 dell’artista Willie Cole, interamente realizzata con scarpe, accanto a Jingyu Huang, Ning Chang, Vittoria Ceretti e Thibaud Charon. Protagoniste sono le silhouette storiche del brand, dallo stiletto all’Opanka fino a una nuova versione trapuntata della Varina, rilette da Maximilian Davis con un linguaggio più grafico e contemporaneo. Completano la proposta la nuova Cara Bag, la Hug Bag East-West e accessori che uniscono artigianalità, innovazione e funzionalità.



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RUE MADAM PARIS - All’interno della collezione FW26/27, ispirata alle campagne inglesi e al fascino senza tempo delle loro dimore, Rue Madam Paris presenta CANYON: una linea che traduce l’incontro tra natura autentica e gusto sofisticato in un linguaggio stilistico caldo, sensoriale e profondamente contemporaneo. Le borse sono realizzate in eco suede dalle tonalità caramello e tortora, colori che richiamano la terra, i paesaggi aperti e la luce morbida delle campagne inglesi. Le lunghe frange in suede diventano gesto e movimento, interpretando la dimensione dinamica della donna Rue Madam Paris: una moderna cavallerizza che attraversa la quotidianità con grazia e determinazione. I dettagli iconici, come i foulard annodati ai manici, celebrano l’identità del brand e la sua vocazione narrativa, trasformando ogni accessorio in un segno distintivo di stile personale.



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GIOSEPPO - La nuova collezione Gioseppo Autunno-Inverno 2026/27 nasce dall’incontro tra artigianalità tradizionale e design contemporaneo. Le proposte donna e uomo condividono un’estetica sofisticata e senza tempo, capace di reinterpretare influenze classiche attraverso forme, materiali e dettagli attuali. La palette cromatica si arricchisce di un nuovo verde inglese, intenso e raffinato, affiancato dall’intramontabile tonalità cammello. Colori versatili e avvolgenti che riflettono l’atmosfera elegante e intimista della campagna. Tra le novità della stagione emergono le Mary Jane e le décolleté, presentate attraverso nuove costruzioni e caratterizzate da silhouette con punta arrotondata, una tendenza che torna protagonista del guardaroba contemporaneo. Le finiture in vernice aggiungono luminosità e un accento sofisticato, valorizzando linee femminili dal carattere classico ma mai nostalgico. Anche la proposta maschile segue la stessa ricerca di equilibrio tra tradizione e modernità, con modelli versatili pensati per accompagnare con naturalezza differenti momenti della giornata. Con Hotel La Bionda, Gioseppo costruisce un universo in cui moda e narrazione si incontrano: una collezione trasversale, elegante e contemporanea, raccontata attraverso la suggestione di un incontro che non è mai avvenuto.



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LAMUNT - L’autunno è la stagione in cui la montagna cambia ritmo: la luce si fa più morbida, i colori si accendono e ogni sentiero invita a un passo più consapevole. È il momento ideale per ritrovare il proprio Mountain-Me Time, trasformandolo, come insegna LaMunt, in un’esperienza condivisa, autentica e femminile. La proposta del brand si inserisce in questo mood con un outfit pensato per accompagnare le donne nei loro momenti outdoor, unendo comfort, femminilità e quella versatilità che da sempre definisce l’identità del marchio.



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LULULEMON - Lululemon presenta la collezione Run per l'Autunno 2026. Tutto il resto svanisce. Resta solo la corsa. La corsa è dedizione, una promessa che si fa con se stessi. Quando il corpo trova il proprio ritmo, il rumore si attenua. I pensieri rallentano, la respirazione si stabilizza e la mente lascia spazio alla presenza. È da questa sensazione che nasce la nuova collezione running di lululemon, progettata per eliminare ogni distrazione e permettere ai runner di rimanere concentrati più a lungo sul proprio percorso.l centro della collezione torna Fast and Free™, la linea tecnica sviluppata per accompagnare il movimento in modo naturale, facendo quasi dimenticare ciò che si indossa. Ogni dettaglio è studiato per rimuovere tutto ciò che può ostacolare la performance durante la corsa: tessuti ultraleggeri e altamente traspiranti, costruzioni che riducono gli sfregamenti, sistemi di storage stabili e funzionali per trasportare gli oggetti essenziali senza compromettere il comfort. La campagna prende vita attraverso la storia di chi interpreta il running come pratica di presenza e consapevolezza, grazie a una collezione pensata per valorizzare la disciplina e la costanza.



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MALONE SOULIERS - Immortalata a Parigi da Tommy Ton e curata nello styling da Chiara Batistoni, la campagna AW26 Runway esplora i contrasti che caratterizzano le grandi capitali mondiali della moda. Silhouette scultorate e raffinata maestria artigianale si fondono in una collezione che coniuga eleganza senza tempo e una visione contemporanea.Protagonista della collezione è una serie di nuove silhouette caratterizzate da proporzioni audaci e da un design scultoreo. I sabot Rowe debuttano con una punta quadrata allungata e il tacco Wave, ispirato alle curve dell'iconica Maureen. Lo stesso linguaggio architettonico prosegue negli stivali al ginocchio Raven, dove linee essenziali e discrete fibbie rivestite danno vita a una silhouette d'impatto. La stagione accoglie inoltre il sandalo Kali, che trasforma motivi circolari in cascate di dettagli dorati che si muovono a ogni passo. La nuova famiglia Arc sviluppa uno dei codici stilistici distintivi di Malone Souliers, reinterpretando la caratteristica silhouette ondulata su décolleté bimateriale, stivaletti alla caviglia e sull'iconico modello Maureen.



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MANUEL RITZ - Per l'Autunno/Inverno 2026/27, Manuel Ritz rinnova il womenswear con una collezione che reinterpreta il tailoring italiano in chiave contemporanea, versatile e femminile. Il tailleur si conferma protagonista di un guardaroba modulare, caratterizzato da silhouette morbide, volumi rilassati e materiali ricercati come lane, flanelle, tweed, check e tessuti effetto pelle. Accanto ai completi sartoriali trovano spazio outerwear contemporanei, bomber trapuntati e gilet imbottiti, mentre una palette sofisticata di toni neutri, cacao, tabacco, grigi, rosa cipria e bordeaux valorizza texture e dettagli. Il risultato è una proposta pensata per una donna dinamica e consapevole, che interpreta la sartorialità con naturale eleganza e personalità nella vita di tutti i giorni.



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MCQUEEN - La campagna McQueen Autunno-Inverno 2026, fotografata da Glen Luchford, esplora con un linguaggio cinematografico il confine tra apparenza e interiorità, mettendo in scena la tensione tra una facciata costruita e la dimensione più istintiva, intensa e viscerale dell’individuo. Karen Elson, Paloma Elsesser, Jacqui Hooper e Xiao Wen incarnano la forza e il potere che attraversano da sempre l’universo della Maison, creando un ponte tra passato e presente. Al centro, una collezione in cui il rigore della sartoria di matrice Savile Row incontra silhouette scultoree in fluido georgette di seta, ricami trompe-l’œil effetto piuma e preziosi dettagli in pizzo. Un racconto di profondità, oscurità e bellezza, illuminato da un’affascinante atmosfera noir.



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OVYE - Per la Fall-Winter 2026/27, Ovyé presenta una collezione che attraversa atmosfere western, sensualità rétro e rigore contemporaneo, costruendo un guardaroba di calzature pensato per una donna indipendente, istintiva e sofisticata. Una femminilità che si muove tra forza e leggerezza, dove ogni modello diventa espressione di carattere attraverso linee decise, materiali materici e dettagli dal forte valore estetico. Gli stivali dominano la collezione con silhouette slanciate e costruzioni differenti. Accanto ai modelli alti dal gusto equestre compaiono stivali texani con frange in movimento, lavorazioni effetto cocco, pellami vissuti e superfici morbide che si piegano naturalmente sulla gamba. Le punte restano affusolate, mentre i tacchi, sottili o inclinati, accompagnano la figura con eleganza e personalità. La collezione introduce anche modelli dal carattere più essenziale e urbano: ankle boots con arricciature sulla pelle, stivali morbidi dalla linea destrutturata, décolleté dal taglio netto e pumps affusolate lavorate attraverso pieghe e drappeggi che scolpiscono la tomaia. Le forme alternano equilibrio grafico e sensualità, mantenendo sempre una costruzione pulita e femminile.



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PIERRE MANTOUX - Il brand presenta la nuova collezione Hosiery FW26/27, che trasforma le gambe in una tela dove l'universo prende forma. Ispirata al fascino dello spazio infinito, la collezione celebra l'incontro tra l'eleganza senza tempo del marchio e una visione futuristica, dove costellazioni, pianeti e galassie diventano protagonisti di un guardaroba che guarda oltre i confini terrestri.Le trame che hanno reso Pierre Mantoux un'icona nel mondo dell'hosiery si rinnovano in chiave cosmica. Prezioso pizzo jacquard, pois senza tempo e filati lurex catturano la luce come corpi celesti nella notte, creando un dialogo tra tradizione e contemporaneità. Ogni capo, realizzato totalmente Made in Italy, è un omaggio alla storia del marchio, reinterpretata con la forza magnetica di un universo in espansione.Tessuti naturali dal carattere deciso disegnano una linea che fonde energia maschile e raffinatezza. È l'essenza della materia prima, autentica e tattile, che si confronta con l'immaterialità dello spazio. Una linea che esplora il contrasto tra ciò che è tangibile e ciò che è infinito, tra la forza della natura e l'eleganza dell'ignoto.Novità assoluta della collezione, il calzino in cashmere 90 denari rappresenta l'eccellenza del comfort unita alla preziosità del materiale. La morbidezza avvolgente del cashmere si fonde con una consistenza che garantisce tenuta e resistenza, creando un accessorio perfetto per chi cerca il massimo della qualità anche nei dettagli più intimi del guardaroba.



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POLO CLUB - Con Classic Beats, Polo Club inaugura la collezione Autunno/Inverno 2026, dando il via a una stagione che reinterpreta i codici distintivi del brand attraverso uno sguardo contemporaneo. Un racconto ispirato allo stile preppy e a un'eleganza autentica, costruita sulla qualità dei materiali, sulla cura dei dettagli e sul fascino senza tempo dei grandi classici. Pensato per accompagnare la transizione verso i mesi più freddi, il primo drop della stagione combina texture ricche e avvolgenti con i capi iconici del guardaroba Polo Club. Dalla giacca trucker color tabacco ai cardigan in maglia pesante, fino alle immancabili camicie a righe, ogni proposta interpreta un equilibrio tra heritage e contemporaneità, dando vita a un guardaroba versatile, rilassato e sofisticato. Come le grandi melodie che attraversano le epoche senza perdere la loro forza, anche lo stile più autentico trova il proprio valore nella semplicità e nella capacità di durare nel tempo.Polo Club propone un guardaroba che unisce ispirazione preppy e spirito urbano. La palette si sviluppa intorno alle tonalità calde del cioccolato, protagoniste di cappotti tre quarti dal fascino intramontabile, affiancati da abiti lunghi a costine che interpretano il comfort con raffinatezza. Il denim si rinnova attraverso un completo blu navy dall'estetica essenziale e sofisticata, pensato per accompagnare la quotidianità con versatilità. Completano la proposta le camicie a quadri, dal gusto heritage, e le felpe con collo polo - reinterpretazione contemporanea di un classico del guardaroba casual, capace di conferire un'eleganza rilassata e disinvolta.



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SAVE THE DUCK - Ci sono idee che non cambiano. Per Save The Duck ce n’è una che, da sempre, continua a guidare ogni collezione: gli animali non sono materie prime. Da questa stessa convinzione nasce Protection is in our nature, la campagna Fall/Winter 2026-27 che segna un ritorno alle origini e ai valori fondanti del brand. Fin dalla prima collezione, Save The Duck ha scelto di creare capispalla e abbigliamento senza utilizzare piume, pelle, pelliccia, lana, seta, corno, osso o altri materiali di origine animale. Una posizione netta, che nel tempo si è tradotta nella ricerca di soluzioni alternative e nella costruzione di un’identità riconoscibile nel panorama internazionale dell’outerwear. Con la nuova brand campaign, torna a raccontare questa scelta. Protection is in our Nature mette al centro la funzione primaria del capospalla - proteggere chi lo indossa - e il principio che guida il modo in cui il brand lo realizza. Scattata in Islanda, la campagna prende forma in un paesaggio segnato da vento, acqua, roccia e ghiaccio. Un territorio aperto e incontaminato, scelto non come semplice sfondo, ma come spazio narrativo in cui il prodotto incontra la natura e rivela la propria funzione.



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SERGIO ROSSI - Per l’Autunno-Inverno 2026, Sergio Rossi presenta Art in Contrast, una collezione in cui arte e ingegneria, storia e modernità si incontrano attraverso un linguaggio fatto di contrasti, precisione e femminilità sofisticata. Ispirata al Modernismo, alla pittura rinascimentale e alla cultura fiamminga, la stagione esplora colori intensi e materie ricche, con il marrone che si afferma come nuovo neutro. Le silhouette iconiche della Maison si rinnovano tra texture animalier, stampe effetto alligatore, perle, dettagli ispirati al pizzo e tacchi dalle forme architettoniche. Dalle linee grafiche di Spur e Sculpt alla morbidezza delle ballerine Plissé, fino agli stivaletti, agli stivali e alle sneaker, ogni modello unisce savoir-faire, ricerca sui materiali e un design contemporaneo capace di andare oltre le tendenze.



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UNISA - La nuova collezione Autunno/Inverno 2026 di Unisa si presenta come un esercizio di sofisticatezza essenziale, dove l'architettura dello spazio e la purezza delle linee dialogano con una femminilità moderna e sicura di sé. Ambientata in interni luminosi, di ispirazione classica, la campagna cattura un momento sospeso tra calma e determinazione: una donna che vive ogni ambiente con naturalezza, stile e personalità. La collezione si evolve verso modelli più avvolgenti con una selezione di ankle boot e stivali che abbracciano la gamba con eleganza. Spiccano in particolare gli stivali in suede, morbidi al tatto e dall'estetica raffinata, che donano calore e profondità alla palette cromatica della stagione, dominata da tonalità della terra, neri intensi e

sfumature neutre. Creazioni che evocano una sensualità discreta e contemporanea. I tacchi, declinati sia nelle décolleté sia negli ankle boot, esplorano nuove proporzioni senza rinunciare al comfort, mentre suole robuste e dettagli funzionali introducono un contrappunto contemporaneo, in sintonia con il ritmo dinamico della donna di oggi.



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VIA MASINI 80 - Il brand rinnova il proprio impegno nell’eccellenza sartoriale e nella creatività contemporanea per la FW26/27. La proposta interpreta l’inverno attraverso un perfetto equilibrio tra eleganza, comfort e versatilità, con silhouette morbide, volumi ricercati e un tailoring che rimane protagonista della collezione.

Materiali pregiati come lana, velluto, suede e pelle definiscono il carattere della stagione, alternandosi in un raffinato gioco di consistenze, mentre una palette di tonalità profonde, illuminata da accenti di rosa, giallo senape, azzurro e verde oliva, definisce uno stile sofisticato e contemporaneo. La lavorazione artigianale continua a dare forma a ogni creazione, esprimendo il valore del Made in Italy e l’identità autentica del brand.



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ZONA20 MILANO - La collezione Autunno/Inverno 2026 di ZONA20 MILANO ridefinisce la camicia come elemento centrale del guardaroba contemporaneo. Ispirate all'eleganza silenziosa e alla profondità narrativa di Quel che resta del giorno di Kazuo Ishiguro, le nuove camicie trasformano un classico essenziale in un capo dal carattere distintivo, capace di elevare ogni look con naturalezza.L'iconica decostruzione del brand prende forma attraverso colletti asimmetrici, costruzioni inaspettate e dettagli sartoriali che reinterpretano la tradizione britannica con uno sguardo contemporaneo. Ogni camicia nasce da un equilibrio tra rigore e libertà, dove le linee classiche vengono rilette con proporzioni nuove e una silhouette fluida, espressione dell'estetica senza confini che definisce l'identità di ZONA20 MILANO. Realizzate con tessuti naturali di alta qualità e rifinite con l'eccellenza del Made in Italy, le camicie della collezione uniscono struttura e leggerezza, precisione e comfort. Ogni dettaglio è studiato per valorizzare il capo senza eccessi, dando vita a una proposta sofisticata, destinata a durare nel tempo. Da indossare da sole o abbinate ai capispalla e ai completi della collezione, le camicie FW26 diventano il punto di partenza di un guardaroba essenziale ma ricercato, capace di attraversare le stagioni con un'eleganza discreta, autentica e senza tempo.



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COS - La collezione Fall di COS coniuga eleganza raffinata e praticità quotidiana. Attraverso le proposte per uomo e donna, la stagione esplora un guardaroba moderno radicato nella versatilità, nell'artigianalità e in una sofisticazione spontanea. Capispalla versatili, tagli sartoriali raffinati e capi essenziali vengono reinterpretati attraverso silhouette, tessuti e dettagli funzionali contemporanei, pensati per adattarsi perfettamente a ogni stagione e occasione. Tessuti check classici, righe e capi in pelle si affiancano a denim rilassato e richiami allo stile preppy, creando un equilibrio tra eleganza e casual. Radicata in codici di design senza tempo, la collezione propone una nuova uniforme definita da proporzioni decise e una vestibilità duratura.



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MACKAGE - La collezione Autunno-Inverno 2026 rende omaggio allo spirito avventuroso del Voyageur. Catturata nella campagna inglese, la campagna abbraccia i vasti paesaggi naturali della regione, i suoi terreni accidentati e i suoi campi aperti: un ambiente che riflette il legame della collezione con l'esplorazione, la resilienza e la bellezza silenziosa degli spazi aperti. Concepita per attraversare climi e stagioni diverse, la collezione trae ispirazione dalla figura del grande viaggiatore ed esploratore, espressa attraverso un impegno senza compromessi verso l'artigianalità, il lusso e la versatilità. Radicata nella natura, la collezione Autunno-Inverno 26 si sviluppa attraverso una palette di marrone tartufo e carbone profondo, verde eterno intenso e blu marino ghiacciato, che evocano la brina, la neve e l'aria frizzante della campagna. La texture arricchisce ulteriormente il racconto, con tessuti che evocano il vento, la nebbia e la luce mutevole. L'artigianalità resta al centro di ogni dettaglio. L'innovazione tecnica viene esaltata da materiali eccezionali, tra cui lana merino, scamosciato pregiato, pelle pebble, shearling spazzolato, piumino performante e miscele eco-consapevoli. Ogni capo è progettato per durare nel tempo, con precisione e raffinatezza. Le costruzioni termoregolanti, idrorepellenti, antivento e traspiranti prendono forma grazie a una sartoria precisa e a silhouette strutturate, senza mai limitare il movimento. La versatilità è al cuore della collezione. Innovative costruzioni reversibili in lana, maglia, piumino e shearling consentono una transizione fluida tra l'ambiente esterno e il paesaggio urbano.



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TOMMY HILFIGER - Il brand presenta la campagna TOMMY HILFIGER Always Denim Fall 2026 con Romeo Beckham. Ambientata nell'iconico The Mark Hotel di New York, la campagna celebra una nuova interpretazione del Classic American Cool, raccontata attraverso lo stile di Romeo e di una nuova generazione di talenti. In un susseguirsi di momenti spontanei e autentici, il denim si conferma il filo conduttore di un'estetica contemporanea, disinvolta e ottimista.La collezione TOMMY HILFIGER Fall 2026 celebra la versatilità del denim attraverso un'ampia gamma di lavaggi, vestibilità e silhouette pensate per ogni momento della giornata.Romeo Beckham indossa il modello "Theo", un jeans baggy d'ispirazione anni '90 abbinato a un maglione in maglia a trecce, per poi passare al classico jeans a gamba dritta "Dover", abbinato a una camicia portata dentro i pantaloni, dimostrando come il giusto paio di jeans possa adattarsi a qualsiasi occasione. Yasmin Wijnaldum mette invece in risalto la proposta donna con il jeans a vita alta "Sarah", apprezzato per la sua linea pulita e valorizzante, insieme al modello a vita bassa "Daisy", caratterizzato da proporzioni rilassate. Dalle interpretazioni più contemporanee ai grandi classici, la collezione propone una silhouette in denim per ogni stile personale.



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VERSACE - Per l’Autunno-Inverno 2026, Versace presenta Versace Obsessed, Chapter II, il nuovo capitolo di una narrazione che rilegge l’eredità della Maison attraverso lo sguardo contemporaneo. Fotografata da Steven Meisel, la campagna si sviluppa in una serie di suggestive scene cinematografiche, creando un ponte tra passato, presente e futuro e raccontando l’influenza di Versace sulle nuove generazioni. Immagini d’archivio, riviste dagli anni Novanta e Duemila e oggetti inediti dialogano con i codici fondanti della Maison: il contrasto tra grinta e glamour, classicismo e street style, sacro e provocatorio. Nella collezione, l’eleganza si esprime senza inibizioni attraverso simboli iconici come Medusa e Greca e l’audace incontro tra pelle e oro, riaffermando l’identità inconfondibile di Versace con lo sguardo rivolto al presente.



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