Da anni Victoria Beckham affida le sue mani a una crema da farmacia sotto i 10 euro, diventata oggetto di culto tra le beauty addicted. Cosa la rende diversa dalle solite creme mani?

Victoria Beckham, che potrebbe permettersi qualunque trattamento di lusso, per le mani garantisce su una crema da farmacia che costa intorno ai 10 euro: Weleda Skin Food Original. Una crema lanciata nel 1926 che oggi è di nuovo ovunque.

Victoria ha raccontato di usarla sulle mani mattina e sera per rilassarsi e per «bloccare l’idratazione». Dice anche di essere rigidissima con la skincare perché ha avuto problemi di pelle per anni. E questa crema, apparentemente, è il suo jolly low cost.

Perché tutti cercano la crema mani di Victoria Beckham

Se digitate “crema mani Victoria Beckham”, i risultati parlano quasi sempre della sua hand cream firmata Victoria Beckham Beauty, che sfiora i 40-45 euro. Ma la designer, da anni, cita anche questa crema da farmacia decisamente più democratica.

Il fascino è evidente: una celebrity che costruisce un impero beauty ma continua a usare una crema mani da circa 10 euro, reperibile in parafarmacia. In più è multiuso, naturale nell’impostazione e pensata proprio per le pelli secche e screpolate, problema molto comune dopo inverni rigidi, lavaggi continui e gel igienizzanti.

Secondo diverse interviste, Skin Food è per Victoria un “basico” assoluto: la porta in borsa e la fa applicare anche alle modelle nel backstage delle sue sfilate per massaggiare le mani e dare alla pelle un effetto glow prima del trucco.

Che cos’è Weleda Skin Food e perché funziona sulle mani

Skin Food Original è la crema più iconica di Weleda, storico marchio di cosmetica naturale. È in commercio dal 1926 e oggi è considerata un classico: un trattamento nutriente multifunzione per viso, corpo, mani, piedi e gomiti molto secchi. In Italia il tubetto da 30 ml si trova in farmacia, parafarmacia ed e‑commerce, spesso in promo tra 6 e 8 euro.

MyBeauty la definisce un «trattamento multifunzione dalla texture corposa». E' infatti molto densa, quasi un balsamo. Secondo il brand potete usarla sul viso, sul corpo, sulle mani, come base trucco o come maschera notte. Ma sulle mani trova davvero il suo terreno ideale, soprattutto quando la pelle tira, brucia o si screpola.

La formula è botanica: gli estratti floreali hanno un’azione lenitiva e riparatrice su rossori e micro‑fessurazioni. La parte lipidica riduce la perdita d’acqua e aiuta a “sigillare” l’idratazione. Ovviamente non è perfetta per tutte e per molte persone funziona meglio la sera o come impacco, più che come classica crema mani da mettere al volo prima di tornare alla tastiera del computer.

La routine della crema mani “alla Victoria”

Victoria Beckham ha raccontato di applicare Weleda Skin Food sulle mani mattina e sera, come gesto di self‑care che aiuta a rilassarsi e a mantenere la pelle morbida. L’idea chiave è usare poca quantità con costanza, in modo da creare quel sottile film idratante che “blocca” l’idratazione senza esagerare con lo strato grasso.

Per una routine quotidiana potete procedere così: dopo aver lavato le mani con un detergente delicato, asciugatele lasciandole appena umide. Spremete una noce piccola di crema, scaldatela tra i palmi e massaggiate bene dorso, palmo, nocche e soprattutto cuticole, finché non si è quasi assorbita. Aspettate un paio di minuti prima di prendere smartphone e penna.

Quando le mani sono davvero disperate - screpolature, pellicine ovunque, freddo pungente - potete trasformarla in impacco notte: strato un po’ più generoso, guanti di cotone e via a letto.

Ci sono anche usi “furbi”: una puntina sulle cuticole come balsamo intensivo, una passata su nocche o gomiti ruvidi, un velo sulle mani dopo il mare insieme a qualche goccia di olio di cocco, come fa la stessa Victoria per prolungare l’abbronzatura. Non a caso Weleda racconta che Skin Food è amata anche da altre celebrity come Julia Roberts e Hailey Bieber.

Se vi incuriosisce copiare la “crema mani Victoria Beckham”, sappiate che Skin Food si trova facilmente in farmacia, parafarmacia e nei principali e‑shop italiani di beauty naturale. Il formato da 30 ml è perfetto da borsa ma esiste anche il tubetto da 75 ml per chi, dopo averla provata sulle mani, finisce per usarla ovunque.