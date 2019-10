Ora al cinema in "Nureyev - The white crow" di Ralph Fiennes, Adele fa sempre parlare di sé anche per i beauty look. Ecco i migliori

Non ha ancora 30 anni ma ha già nel curriculum tre premi (tra cui quello ricevuto a Cannes per la sua interpretazione ne "La vita di Adele"), e una lunga serie di passaggi sul red carpet: Adèle Exarchopoulos non è una tipa che sta ferma a lungo - in questi giorni è sui grandi schermi nel film di Ralph Fiennes dedicato al famoso ballerino Rudolf Nureyev - e non è mai fedele a un solo look. Ama sperimentare, come questa carrellata di scatti dimostra.

Guardate i migliori beauty look dell'attrice francese e lasciatevi ispirare!

Eyeliner bianco

Base matte e gote riscaldate da un blush pesca: il punto focale del look sono gli occhi evidenziati da una riga di eyeliner off white.

Glowing make-up

Rossetto luminoso, ombretto delicatamente shimmer e illuminante sugli zigomi: è un trucco dall'effetto sunkissed ideale per tutte le pelli.

Messy hair

I capelli sono texturizzati con un salt spray che li rende mossi: se amate le beach waves, questo è l'hair style che fa per voi!

Sopracciglia bold

Il trucco nude è reso profondo da un soft smokey eyes nero. Niente effetti speciali, tranne per le sopracciglia che sono enfatizzate da una matita di una tonalità più chiara.

Labbra blu pavone

Rende omaggio all'amica Rihanna indossando un rossetto super opaco della collezione Fenty by Rihanna: abbinato ai micro-chignon, regala un effetto punk-chic.

Box Braids

Promosso a pieni voti l'hair look accostato a un trucco piuttosto elegante: balance impeccabile!

Nude make-up

Total look per Adèle che sceglie le tonalità calde del beige per labbra e occhi.

Red carpet beauty look

Labbra da diva e capello ordinatissimo: è il make-up delle grandi occasioni.

Brown hair

Un hairstyle diverso dal solito: chiome ladylike scure e rossetto anni Novanta.

Credit ph: GettyImages