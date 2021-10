Le star sono sempre grande fonte d'ispirazione per i tagli capelli. Indecise sul prossimo hair cut? Lasciatevi ispirare dai tagli capelli star iconici

Dal capello medio mosso di Alexa Chung al pixie di Charlize Theron, le star hanno reso iconici alcuni signature look tra i più copiati di sempre. Date uno sguardo ai migliori tagli capelli delle star e lasciatevi ispirare per il vostro prossimo appuntamento con il parrucchiere!

Il flob di Alexa Chung

Regina indiscussa del caschetto, dal più classico lob al flob, negli ultimi dieci anni è Alexa il punto di riferimento per questo tipo di hair cut. Sempre disposta a stupirci, per il taglio capelli è rimasta sempre fedele al suo look, lavorando soltanto sulle lunghezze e sul finish (a volte più mosso, a volte liscio).

Da copiare perché: è un hair style che si adatta a ogni forma di viso e a ogni situazione.

Il lungo di Kim Kardashian

Riga al centro, chioma lucente e leggermente wavy, il taglio capelli lunghi di Kim Kardashian è diventato il suo signature look.

Da copiare perché: se avete i capelli lunghi, il look leggermente mosso è un'ottima alternativa al solito liscio realizzato con lo styler.

Il mullet di Ursula Corbero

Taglio sfilato - corto nella parte alta, frontale e laterale e più lungo nella zona posteriore, quella della nuca – è diventato famoso negli anni 70 grazie a David Bowie. Il mullet è un hair cut vintage che da qualche anno è tornato alla ribalta. Oggi si porta in maniera rock-glam, e tra i più belli scelti dalla dive del cinema c'è quello di Ursula Corbero che può essere replicato su qualsiasi tipologia di capello: da quello ondulato a quello riccio fino al super liscio. Basta utilizzare uno spray ad hoc per dare una texture diversa a frangia e taglio.

Da copiare perché: può esaltare qualunque tipo di capello.

Il lob di Margot Robbie

Il taglio che sfiora le spalle di Margot Robbie, indossato dall'attrice su quasi tutti i red carpet, è diventato subito iconico per due motivi. Prima di tutto perché è un “taglio a bassa manutenzione” ovvero che non richiede tempo per lo styling, poi perché è super versatile. In un attimo, infatti, si trasforma in una coda bassa o alta, in uno chignon o in una treccia.

Da copiare perché: è perfetto su qualsiasi tipo di capello, dal più fino al più spesso, indipendentemente dalla texture e dal colore. Insomma, è il classico hair cut da scegliere quando si combatte contro il tempo e/o quando si è indecisi.

I pixie di Zoe Kravitz e di Charlize Theron

In principio erano i dreadlocks, poi è arrivato un pixie cut “imperfetto” con il quale Zoe Kravitz ci ha subito conquistato (ed è diventato subito l'hair style più copiato). Realizzato da Bikini Nelms, è in grado di valorizzare il viso leggermente rotondo dell'attrice, mentre la frangetta è davvero super cool. Elegante e super longevo è il pixie di Charlize Theron, più liscio e lucido e molto pulito sulla nuca.

Da copiare entrambi perché: il pixie è il taglio più facile da gestire a casa (anche se necessita di continue spuntatine dall'hair stylist).

Il mosso di Karlie Kloss

Da sempre la supermodella statunitense ama sfoggiare un hair style leggermente wild, con chioma mossa.

Da copiare perché: anche questo è un hair look non richiede continui appuntamenti dal parrucchiere e non ha bisogno di un particolare styling.

Il look vintage di Christina Hendrix e Gwen Stefani

Onde sinuose che enfatizzano al meglio il colore rosso o biondo intenso: l'attrice e la cantante si contendono il podio per il migliore hair style vintage visto sul red carpet. Difficile scegliere il più bello, non credete?

Presto icona: il raccolto di JLO

Da segnalare l'hairdo sfoggiato da Jennifer Lopez durante la sfilata veneziana di Dolce&Gabbana, lo scorso 30 agosto, che ci ha letteralmente stregato (e per questo abbiamo deciso di inserirla in questa classifica dei tagli e delle acconciature capelli star iconici). Realizzata dal suo inseparabile hairstylist Chris Appleton, consiste in un raccolto intrecciato con romantici torchon arricchito da un prezioso cerchietto-coroncina che lascia liberi piccoli ciuffi ai lati. Che dire: una favola!

Volete invece ispirarvi alle acconciature e ai tagli di capelli delle style-icon del passato? Tra fascino vintage ed eleganza senza tempo, ecco gli hair look che non invecchiano mai, perfetti per sentirsi una daily diva!

Gallery Iconic Hairstyle SO VINTAGE, SO MODERN: LE ACCONCIATURE SUPER TRENDY ISPIRATE ALLE DIVE RETRÒ Gli anni passano ma lo stile è eterno: le 10 acconciature iconiche delle dive che, ieri come oggi, restano moderne e irresistibilmente glamour.

SCOMPOSTO E SUPER SEXY: L’HAIRSTYLE DI MARILYN MONROE Molto più di un'attrice: Marilyn era (e resta) una vera e propria Molto più di un'attrice: Marilyn era (e resta) una vera e propria style icon . Coraggiosa, brillante, sensuale: una personalità tutta racchiusa nel suo signature look in versione biondo platino, che ha fatto la storia.

TAYLOR SWIFT: GLI UOMINI PREFERISCONO LE BIONDE Bob corto con un twist retrò: per il red carpet hairdo qualsiasi ma si ispira ai boccoli larghi e voluminosi di Marilyn. Bob corto con un twist retrò: per il red carpet Taylor Swift non sceglie unqualsiasi ma si ispira ai boccoli larghi e voluminosi di Marilyn.

I CAPELLI DI SETA NERA DI LOUISE BROOKS Geometrico ed essenziale, pulito sulla nuca con punte che si allungano verso il mento, quasi a scolpire il viso. L' Geometrico ed essenziale, pulito sulla nuca con punte che si allungano verso il mento, quasi a scolpire il viso. L' haircut di Louise Brooks è eterno e ha ispirato, tra gli altri, il look di Valentina, meraviglioso personaggio nato dalla matita di Guido Crepax.

IL BOB CORTO CON FRANGIA DI KATIE HOLMES Può un taglio di capelli rivoluzionare un intero look? La risposta è sì: il caschetto dalle linee grafiche scelto qualche anno fa da Può un taglio di capelli rivoluzionare un intero look? La risposta è sì: il caschetto dalle linee grafiche scelto qualche anno fa da Katie Holmes ne è la dimostrazione. Un taglio attualissimo e sofisticato, perfetto se declinato in nero corvino.

FRANGIA LUNGA E LUNGHEZZE MORBIDE: L’ACCONCIATURA DI BRIGITTE BARDOT Una frangia lunga che nasconde lo sguardo e poi lo svela. Le pettinature half up-half down che acquistano volume e incorniciano il volto senza appesantirlo. Gli anni passano ma il fascino di Brigitte Bardot resta intatto, così come l'assoluta modernità del suo hairstyle.

BLOND AND BOLD: IL SEMIRACCOLTO DI JENNIFER LAWRENCE SI ISPIRA A BB Prima di darci un taglio, la super-stylish Prima di darci un taglio, la super-stylish Jennifer Lawrence adottava un mosso morbido ma definito con lunghezze scalate per un effetto sbarazzino ma perfetto in ogni occasione. L'acconciatura è un chiaro tributo al fascino di Brigitte Bardot.

SO SIXTIES: IL FASCINO INCONFONDIBILE DI LIZ TAYLOR Chioma scura e pelle diafana: per incorniciare al meglio il volto Liz Taylor ha scelto spesso un taglio medio-corto, che crea volume e lascia libera la fronte.

LIKE A VINTAGE DIVA: L’HAIRSTYLE SUPER GLAM DI KATY PERRY Capelli nerissimi e una pettinatura meravigliosamente retrò: Capelli nerissimi e una pettinatura meravigliosamente retrò: Katy Perry adora giocare con il look e per sentirsi una vera diva non poteva che ispirarsi alla straordinaria bellezza di Liz Taylor.

ONDE VOLUMINOSE E SEDUCENTI PER LA SPLENDIDA ANITA EKBERG Statuaria ed iperfemminile: Anita Ekberg è l'attrice che si immerge nella Fontana di Trevi nella leggendaria scena de "La Dolce Vita". La sua sensualità passa anche dai meravigliosi capelli, soffici e luminosi.

BLAKE LIVELY: UNA CASCATA DI BOCCOLI BIONDI Tra le bionde più cool di Hollywood c'è senza dubbio beach waves più casual agli styling raffinatissimi indossati sul red carpet. Con la sua chioma blond è una novella Anita Ekberg. Tra le bionde più cool di Hollywood c'è senza dubbio Blake Lively . I suoi imitatissimi hairstyle passano dallepiù casual agli styling raffinatissimi indossati sul red carpet. Con la sua chioma blond è una novella Anita Ekberg.

AUDREY HEPBURN E IL SUO RACCOLTO ULTRA-CHIC CHE HA FATTO LA STORIA Quante volte avete guardato "Colazione da Tiffany"? Probabilmente tutte le volte, avete pensato che in fondo, per sentirvi un po' Audrey , possa bastare un little black dress e un raccolto super chic.

EMMA WATSON: IL BON TON HA LA SUA NUOVA ICONA Raffinata senza mai risultare eccessiva, dotata di un'eleganza innata che incanta. La giovanissima Emma Watson è già un'icona. Col suo profilo dolce e il raccolto ad hoc , ricorda lo charme di Audrey Hepburn.

HAIRCUT CORTO E DECISO: WE LOVE TWIGGY Taglio androgino e sguardo che non lascia scampo. Lo stile di Twiggy è inconfondibile, la sua acconciatura è cult: il simbolo audace e rivoluzionario della Swinging London.

IL PIXIE CUT SI REINVENTA NELLA PROPOSTA DI COIFF & CO Dagli anni '60 ad oggi, Twiggy resta un punto di riferimento quando si tratta di tagli corti, dall'ispirazione boyish. Proprio come accade per il delizioso Dagli anni '60 ad oggi, Twiggy resta un punto di riferimento quando si tratta di tagli corti, dall'ispirazione boyish. Proprio come accade per il delizioso pixie cut asimmetrico, proposto da Coiff & Co.

ENIGMATICA E AFFASCINANTE: LA FRANGIA PARISIENNE A LA JANE BIRKIN Jane Birkin ha lasciato il segno con il suo stile bohemien, sfoggiando un taglio semplice, liscio ma imitatissimo, reso unico da quel je-ne-sais-quoi tutto francese.

MINIMAL CHIC: L’HAIRCUT LISCIO CON FRANGIA PROPOSTO DA JOHN RICHMOND So seventies: l' hair-do che John Richmond fa sfilare ruba l'ispirazione proprio alla musa di Serge Gainsburg. So seventies: l'chefa sfilare ruba l'ispirazione proprio alla musa di Serge Gainsburg. Frangia lunga che nasconde gli occhi e un brushing liscio che può trasformarsi da super rigoroso a volutamente scomposto.

LE ONDE DA VERA DIVA SONO SOLO LE SUE, QUELLE DI VERONICA LAKE Glamour e super femminile, la Peek-a-Boo Girl affermava il suo stile ammaliante in un'epoca in cui le donne rivendicano l'indipendenza sfoggiando tagli corti. Capelli lunghi e ondulati per una delle acconciature emblematiche degli anni '40.

ONDE IN STILE OLD HOLLYWOOD PER JESSICA CHASTAIN Sofisticato e super-chic l'hairstyle di Jessica Chastain . La chioma si sposta, seducente, su una spalla soltanto e le lunghezze si fanno morbidamente mosse in perfetto stile Veronica Lake.

TIMELESS ELEGANCE: L’ACCONCIATURA ICONICA DI JACKIE KENNEDY Volume sul capo e punte all'insù: il bob di Jacqueline Kennedy rispecchiava il suo stile da perfetta first lady. Less is more , soprattutto quando hai dalla tua uno stile indiscutibile e un tailleur Chanel.

IL CASCHETTO SI FA SLEEK SULLA PASSERELLA DI VARANASI Gli anni passano ma l'haircut di Jackie O. non è mai datato: Varanasi lo fa sfilare in versione ultra liscia, donando alle radici un effetto "wet" che lo rende assolutamente up-to-date .

