Kim Kardashian compie oggi 40 anni. Modella, attrice e imprenditrice di successo ha iniziato la sua carriera prima come amica e "porta borse" di Paris Hilton, per poi divenire una vera e propria icona di stile.

La sua consacrazione avviene nel 2007, quando un video intimo e privato viene divulgato. Da quel momento Kim - e di conseguenza tutta la sua famiglia - desta la curiosità di mezzo mondo fino a diventare la star di un reality che ne segue le gesta 24 ore su 24, Keeping un with the Kardashians - Al passo con i Kardashian in Italia.

Perché Kim piace così tanto? Perché è sensuale e cool, una vera e propria calamita per fan e designer che fanno a gara per "vestirla" e "truccarla".

Lo stile di KKW

Oggi conosciuta anche come Kim Kardashian West - dopo il matrimonio con la star Kanye West - la losangelina ha uno stile camaleontico e sofisticato, volto a mettere in evidenza la sua prorompete sensualità.

Il suo beauty look va di pari passo con gli outifit costruiti con precisione millimetrica. Kim ama giocare con il look e lo dimostra con make up intensi sugli occhi - anche se predilige spesso i nude look - e labbra chiare, mentre i capelli sono spesso sciolti e sinuosi.

La star ama inoltre indossare le parrucche - proprio come sua sorella Kylie Jenner - per effetti ogni volta diversi. Dai bun ai caschetti, passando per chiome silver o color miele, i suoi lunghi capelli corvini la identificano ma vengono spesso celati.

Evoluzione del beauty look

Se all'inizio della sua carriera Kim optava rigorosamente per capelli sciolti, labbra nude e lattee e ciglia scurissime, con gli anni ha imparato a divenire più sofisticata e glam. Uno dei suoi punti fermi? Il contouring, marcato e copiatissimo.

Volete scoprire come è cambiata negli anni la creatrice della linea make up KKW Beauty e della linea di lingerie modellante Skims, nonché una delle donne più influenti del mondo?

Braided

Kim Kardashian in un beauty look del 2020. La pelle ambrata è scolpita dal contouring, una delle tecniche del make up più amate e copiate, portata alla ribalta da lei. Il resto del trucco è color taupe opaco, mentre i capelli sono raccolti in maxi trecce, con scriminatura centrale.

Wet look

Effetto bagnato non solo sui capelli ma anche nel make up e nell'outifit. In questo look del 2019 Kim punta a un effetto glow totale, un altro degli emblemi del suo stile.

Cat eye

Sguardo da gatta grazie al make up felino che incornicia gli occhi della star. Kim abbina a questo look una chioma sciolta e lievemente mossa. Scatto del 2018.

Silver girl

Nel 2017 la moglie di Kanye West ha optato per una chioma silver con radici scure. Questa acconciatura è stata copiatissima da influecer e fashioniste, anche se - possiamo scommetterci - Kim all'epoca non aveva decolorato i capelli, ma optato per una parrucca.

Hot hot hot

A lanciare i colori caldi nel make up è stata senza dubbio Kim. In questa foto del 2016 sfoggia infatti uno smokey color ambra, abbinato ovviamente a ciglia nere a ventaglio e labbra nude. I capelli sono lunghissimi, lisci e corvini.

Dark lady

Nel 2015 Kim Kardashian era in dolce attesa - ora è madre di quattro bambini: North West, Chicago West, Saint West e Psalm West - e calcava il red carpet in un outfit trasparente che metteva in evidenza il pancione. Il beauty look? Da dark lady, con capelli pettinati all'indietro e raccolti in una coda. Il make up punta invece sulle labbra con un rossetto bordeaux.

Lady-like

Un beauty look elegante del 2014 per la - qui - futura Mrs West. I capelli hanno uno styling mosso a onde, in stile old Hollywood, mentre il trucco è leggero e glowy, con un accento di pesca sulle labbra.

Golden

Capelli biondo miele in un effetto balayage sfumato. L'icona di stile stupisce nel 2013 con il suo primo significativo cambio di look. Molto bello l'abbinamento del rossetto color cioccolato.

Signature look

Ecco Kim come la immaginiamo se chiudiamo gli occhi, è quella del 2012, reduce dal matrimonio durato 72 giorni con il giocatore dell'NBA Kris Humphries, single e pronta a conquistare Kanye. I capelli lievemente mossi sono cotonati sul retro per un effetto volume, mentre le ciglia nere, abbinante al rossetto color carne il suo signature look.

Never enough

Nel 2011 a Kim piaceva esagerare con il trucco. Eccola dunque in un beauty look che unisce a un raccolto scultura con trecce un make up decisamente intenso. Ciglia e sopracciglia sono nere e marcate, mentre le labbra sono rosse brillanti. A completare il tutto una base viso importante, con contouring evidente à la Kim.

The start

Kim agli albori, nel 2010. I capelli hanno uno styling mosso, mentre il volto è molto truccato, con un uno sculpting vistoso. Le labbra? Nude e chiarissime, lucide e lattiginose, un trend lanciato da Kim all'epoca e divenuto statement.

