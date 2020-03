A volte bastano pochi minuti, altre un'intera notte: le maschere per capelli sono il "salvachiome" per eccellenza perché risolvono ogni tipo di problema e sono perfette per tutti i tipi di fusti

Secchi e crespi? Oppure, viceversa, troppo grassi e con sebo in eccesso? O ancora, provati dal clima, inquinamento in primis, ma anche da un uso eccessivo di piastre&Co? Le chiome si ribellano, i fusti si danneggiano e il capello non è più bello e sano. In questi casi bisogna intervenire con una maschera specifica.

A cosa serve e perché fare la maschera per capelli

Ad azione fast oppure da lasciare in posa tutta la notte, la maschera per capelli agisce esattamente come quella per il viso: svolge un’azione intensiva che risolve o attenua il proprio problema e si applica mediamente una volta alla settimana.

C'è una maschera per capelli giusta per ciascuna di voi

Grazia.it ha selezionato 22 maschere per tutti i tipi di capelli e per tutte le esigenze.

Sfogliate la gallery per scoprirle tutte e trovare quella giusta per voi.