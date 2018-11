Privi di volume, crespi, indomabili: durante la stagione invernale i capelli hanno bisogno di essere protetti dal freddo e dall'umidità. Shampoo specifico, maschere, conditioner e spray sono gli alleati perfetti

Pioggia, umidità, vento e sbalzi di temperatura tra dentro e fuori non sono amici dei capelli, tutt’altro.



Riccia o liscia, la chioma risente di tutti questi fattori, increspandosi e perdendo di corposità. Per correre ai ripari, la soluzione è scegliere prodotti che aiutano a proteggere il capello dai danni ambientali oppure che li nutrono e riparano in profondità nel caso in cui il danno sia già fatto.



Partendo dallo shampoo, ci sono poi dei plus come maschere e spray anche di uso quotidiano che aiutano nello scopo.





Per prima cosa, lo shampoo



Prevenire o curare? È un po’ questa la domanda da farsi prima di scegliere lo shampoo per l’autunno.



La prima tipologia infatti gioca d’anticipo sul problema, non solo pulendo in profondità la cute da tutto l’inquinamento presente nell’atmosfera, ma soprattutto creando uno “scudo protettivo” che aiuta a nutrire i capelli così che umidità e vento non li seccano. Il tutto grazie a ingredienti che si prendono cura non solo della chioma in sé ma anche della cute.



Se invece i propri capelli hanno già subito i danni del meteo, non si può che correre ai ripari: in questo caso si opta per dei prodotti riparatori per capelli danneggiati. Tra gli ingredienti l’estratto di moringa e la cheratina, entrambi aiutano a ricostruire e ristrutturare in profondità il capello, riportando il livello di nutrimento e idratazione al giusto equilibrio.

Maschere&Co: i prodotti jolly da usare in più



Maschere, sieri, gocce ristrutturanti, spray sono perfetti per un’azione rinforzante per la propria chioma, ideale quand’è molto rovinata e sciupata. La loro azione è infatti molto simile, ristrutturano la chioma particolarmente danneggiata riparandola, possono essere usati una volta alla settimana oppure anche tutti i giorni a secondo della tipologia, alcuni agiscono durante le ore notturne.

Graphic: Elisa Costa

Credit Ph: Unsplash