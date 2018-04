Scelta radicale, il buzz cut è il trend del momento. Scoprite con noi tutto quello che dovete sapere prima di darci un taglio

Da Katy Perry a Kristen Stewart fino a Cara Delevingne: tre star, tre tagli di capelli radicali. L'ultima a sceglierlo è stata Kate Hudson che si è liberata delle sue lunghezze optando per un hair look corto e molto originale. Insomma, le chiome very short piacciono alle celeb che scelgono un passaggio repentino dal lungo al corto, senza mezze misure. Radicale, appunto.

Siete tentate anche voi di fare il grande passo? Ecco 10 cose che dovete sapere se decidete di fare un buzz cut, ovvero il taglio zero centimetri (o quasi).





Non lo abbandonerete mai più (forse)

I capelli cortissimi possono generare dipendenza. Il motivo è semplice: una volta tagliati, noterete la differenza in termini di tempo da dedicare alla cura. Addio spazzole e piastre: basta un colpo di phon e il gioco è fatto.

Siate convinte

Non si tratta di "fare qualche sforbiciata": il taglio è netto e per questo va ragionato. Il consiglio? Se partite da una chioma lunga, provate prima un bob e poi, se siete convinte del risultato, procedete con un taglio corto. «Esplorate tutte le lunghezze ponte tra il buzz e il pixie - consiglia Salvo Filetti, hair Designer e direttore creativo di Compagnia della Bellezza -. Un centimetro in più sopra o lateralmente fa la differenza nell’hair conturing».







Chiedete consiglio a un esperto

Prima di tagliare, fate due chiacchiere con il vostro hair stylist di fiducia, colui che vi conosce da tempo e sa benissimo quali sono i tagli capaci di valorizzare il vostro viso: non prendete una decisione solo perché è un trend o perché siete stufe di legare le chiome.





Non è necessario un volto "perfetto"

È convinzione diffusa che un taglio very short stia bene solo a chi ha un ovale perfetto. Niente di più sbagliato. Scegliere un buzz cut è soprattutto una questione di carattere: se lo desiderate fortemente e vi sentite decise al grande passo, fatelo.

Fate un test con un app per capelli

Per evitare un "passo falso", affidatevi alla tecnologia: esistono moltissime app che vi permettono, caricando una foto, di avere una "preview" con il taglio da voi scelto. Come vi vedete? Se il risultato vi soddisfa, potete prendere appuntamento con il parrucchiere per il vostro taglio super corto.

Abituatevi ai momenti "nostalgia"

Una volta tagliati, potrebbe succedervi di guardare le acconciature e i capelli lunghi delle vostre amiche e provare nostalgia: è tutto normale, basta metterlo in conto.

Potrete dire addio all'effetto crespo

Se si riducono i centimetri di capelli in modo radicale, l'effetto crespo diventerà solo un ricordo. La battaglia quotidiana contro pioggia e umidità sarà sempre vinta in partenza. Segnatelo nella lista dei "pros".

Il taglio super corto è super versatile

Sofisticato perché esalta i lineamenti del viso in modo semplice e versatile perché è elegante ed essenziale allo stesso tempo: cosa chiedere di più al buzz cut?

Divertitevi con il trucco

Far risaltare il make up con un taglio cortissimo sarà ancora più semplice. Concentratevi sulle labbra o sugli occhi: basta un tocco di eyeliner e una passata di mascara per metterli in primo piano!

Giocate con il colore

Non è vero che se il capello è corto, allora non potete giocare con i colori. Dite addio alle lunghe sedute dal parrucchiere: passare dal castano al biondo sarà un gioco da ragazzi.