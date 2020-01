Se le chiome sono rovinate, la soluzione è usare una maschera per capelli. Vi spieghiamo come funziona e vi consigliamo le migliori

Le colorazioni, l'uso della piastra, lo smog o altri agenti atmosferici possono mettere a dura prova le chiome. Per ripararle, proteggerle, idratarle e rigenerarle, la soluzione giusta è una maschera per capelli.

Maschere per capelli: come funzionano

Le maschere aiutano a ristrutturare i capelli in profondità ridando vitalità a chiome particolarmente stressate. La consistenza è cremosa e densa e spesso profumata: si applicano su tutte le lunghezze con un tempo di posa che varia da maschera a maschera.

La maggior parte richiede un risciacquo con acqua tiepida. La maschera per capelli va applicata dopo lo shampoo e non sostituisce il balsamo. Si tratta, infatti, di due prodotti diversi. Il primo aiuta a districare la chioma, il secondo, invece, ha una funzione curativa e spesso legata a un problema specifico del capello.

Maschere per capelli: come si usano

Dopo aver lavato i capelli con lo shampoo, tamponate per eliminare l’acqua in eccesso e applicate la maschera dalla radice alle lunghezze.

Se i capelli sono particolarmente folti, usate un pettine a denti larghi al posto delle mani. Non eccedete con la quantità: una noce di prodotto è più che sufficiente.

Utilizzate la maschera una o due volte alla settimana. Alcuni prodotti ad azione ultrarapida non richiedono un preciso tempo di posa e possono essere risciacquate subito dopo l'applicazione.

Le maschere per capelli migliori per ogni tipo di chioma

Pronte a provare una nuova maschera per capelli? Abbiamo selezionato i prodotti must have. Sfogiliate le gallery e scegliete quella che fa per voi.

Maschere capelli ricci

I capelli ricci necessitano di cure specifiche e di maschere in grado di renderli più corposi e flessibili, oltre che definiti.

Importante però non appesantirli con texture troppo pesanti. Ecco le migliori maschere per i capelli ricci.

Maschere capelli secchi

Massimo nutrimento e idratazione sono le parole chiave nella cura dei capelli secchi.

Pool di ingredienti idratanti e anti rottura sono dunque i giusti alleati per una chioma morbida e splendente.

Maschere capelli rovinati

Tinte, uso della piastra e del phon e agenti atmosferici sono solo alcune delle cause della "rovina" dei capelli.

Ecco una selezione di maschere specifiche per prendersi cura di questo particolare - e delicato - tipo di capello.

Maschere capelli crespi

I capelli crespi sono il vostro cruccio? Niente paura, oggi è possibile tenerli a bada grazie a maschere di ultima generazione davvero efficaci.

Scoprite tra le nostre preferite quella che fa per voi.

Maschere capelli colorati

I capelli colorati sono molto sensibili, per questo motivo esistono ottime maschere per capelli create per donare loro nuova vita e brillantezza.

Sfogliate la gallery per trovare quella perfetta per le vostre esigenze.

Maschere ingredienti naturali

Oggi più che mai è importante leggere l'etichetta dei prodotti che ci interessano.

Anche in fatto di capelli è possibile porre l'accento sulla naturalità con maschere per capelli davvero efficaci a base di ingredienti naturali, spesso biologici, ma anche vegetariani e vegani.

Ecco quelle che ci piacciono di più e vi consigliamo di provare.

Maschere ingredienti naturali migliori per capelli Creattiva Genea Biocrema Parte della prima linea biologica del marchio italiano, questa maschera per capelli si avvale di estratti puri del Mediterraneo. Tra questi olio di oliva biologico, lavanda e aloe vera per una chioma splendente. Parte della prima linea biologica del marchio italiano, questa maschera per capelli si avvale di estratti puri del Mediterraneo. Tra questi olio di oliva biologico, lavanda e aloe vera per una chioma splendente.

John Masters Organics Hairs Mask for Normal Hair Rosa e albicocca per capelli idratati e corposi. Si tratta di un prodotto naturale al 100% e biologico al 70%, al cui interno troviamo il 40% di acqua di rose biologica. Esclusiva Green Soul Cosmetics. Rosa e albicocca per capelli idratati e corposi. Si tratta di un prodotto naturale al 100% e biologico al 70%, al cui interno troviamo il 40% di acqua di rose biologica. Esclusiva Green Soul Cosmetics.

Garnier Fructis HairFood Banana 98% di ingredienti naturali e un paradisiaco profumo di sorbetto alla banana per questa maschera nutriente 3 in 1 ideale per trattare i capelli secchi e spenti. 98% di ingredienti naturali e un paradisiaco profumo di sorbetto alla banana per questa maschera nutriente 3 in 1 ideale per trattare i capelli secchi e spenti.



/ 3 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Credits Ph.: Tim Mossholder, averie woodard, Ilyuza Mingazova & Christopher Campbell on Unsplash